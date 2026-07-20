14 Kränze wurden am Sonntag auf der Rigi verteilt. Für Lars Voggensperger wars der achte in der laufenden Saison, keiner füllte sein Kranzkonto bislang praller als der Nordwestschweizer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lars Voggensperger übernimmt Führung in Hitliste 2026

Innerschweizer bleiben in Kranz-Ranking deutliche Nummer 1

SWSV stehen weiterhin mit 79 Kränzen auf dem hintersten Rang



Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Bislang hatten die besten Schwinger des Landes an 32 Kranzfesten eine Chance auf das begehrte Eichenlaub. Und dieses wurde bereits an 342 Athleten vergeben. Während gleich acht davon über je sieben Kränze jubelten, schneidet einer sogar noch besser ab.

8 Kränze

Lars Voggensperger NWSV

7 Kränze

Marcel Bieri ISV

Romain Collaud SWSV

Marius Frank NWSV

Michael Gwerder ISV

Sinisha Lüscher NWSV

Michael Moser BKSV

Damian Ott NOSV

Domenic Schneider NOSV

Die meisten Kränze bedeutet nicht automatisch die meisten Punkte in der Jahreswertung. Dafür kommt ein Notenschlüssel zum Zug, der die Grösse und Wichtigkeit unterschiedlicher Kranzfeste sowie die dabei besiegten Schwinger berücksichtigt.

Innerschweizer Kollektiv bleibt deutlich stärkstes

Obwohl mit Michael Gwerder unter den Spitzenreitern der Hitliste nur ein Innerschweizer vertreten ist, bleibt der Verband der erfolgreichste in dieser Saison. Mit 233 Kränzen knackte man bislang nicht nur als einziger die 200er-Marke, sondern liegt auch komfortabel vor der Konkurrenz.

Am nächsten kommen derzeit die Berner, die 179 Kränze unter ihrem Dach vereinen. Knapp dahinter folgt der NOSV mit 177. Auf den hintersten beiden Rängen liegen aktuell die Nordwest- und Südwestschweizer, die mit 92 respektive 79 Mal Eichenlaub deutlich weniger zu jubeln hatten als die anderen Verbände.