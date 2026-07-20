Darum gehts
- Lars Voggensperger übernimmt Führung in Hitliste 2026
- Innerschweizer bleiben in Kranz-Ranking deutliche Nummer 1
- SWSV stehen weiterhin mit 79 Kränzen auf dem hintersten Rang
Bislang hatten die besten Schwinger des Landes an 32 Kranzfesten eine Chance auf das begehrte Eichenlaub. Und dieses wurde bereits an 342 Athleten vergeben. Während gleich acht davon über je sieben Kränze jubelten, schneidet einer sogar noch besser ab.
8 Kränze
Lars Voggensperger NWSV
7 Kränze
- Marcel Bieri ISV
- Romain Collaud SWSV
- Marius Frank NWSV
- Michael Gwerder ISV
- Sinisha Lüscher NWSV
- Michael Moser BKSV
- Damian Ott NOSV
- Domenic Schneider NOSV
Die meisten Kränze bedeutet nicht automatisch die meisten Punkte in der Jahreswertung. Dafür kommt ein Notenschlüssel zum Zug, der die Grösse und Wichtigkeit unterschiedlicher Kranzfeste sowie die dabei besiegten Schwinger berücksichtigt.
Innerschweizer Kollektiv bleibt deutlich stärkstes
Obwohl mit Michael Gwerder unter den Spitzenreitern der Hitliste nur ein Innerschweizer vertreten ist, bleibt der Verband der erfolgreichste in dieser Saison. Mit 233 Kränzen knackte man bislang nicht nur als einziger die 200er-Marke, sondern liegt auch komfortabel vor der Konkurrenz.
Am nächsten kommen derzeit die Berner, die 179 Kränze unter ihrem Dach vereinen. Knapp dahinter folgt der NOSV mit 177. Auf den hintersten beiden Rängen liegen aktuell die Nordwest- und Südwestschweizer, die mit 92 respektive 79 Mal Eichenlaub deutlich weniger zu jubeln hatten als die anderen Verbände.