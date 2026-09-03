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Müssen sich Fans Sorgen machen?
So steht es um die Top-Schwinger Moser und Schlegel

Wenige Tage vor dem Kilchberger gibt es bezüglich Michael Moser und Werner Schlegel Fragezeichen. Dabei geht es nicht nur um ihre körperliche Verfassung – auch im Kopf wartet auf die beiden Favoriten eine Herausforderung.
Publiziert: vor 18 Minuten
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Aktualisiert: vor 16 Minuten
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Werner Schlegel bodigte Michael Moser am Berner Kantonalen im Wankdorf.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Werner Schlegel und Michael Moser starten am Samstag am Kilchberger Schwinget
  • Schlegel kämpft mit körperlichen Problemen, Moser verzichtete auf den Kemmeriboden-Schwinget
  • Für Moser wird es eine neue Situation – der Druck ist grösser als zuletzt
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Nicola AbtReporter Sport

Werner Schlegel (23) und Michael Moser (20) reisen als heisse Siegesanwärter ans Kilchberger – und treffen im Anschwingen sogleich aufeinander. Die beiden Youngster haben in dieser Saison grosse Siege gefeiert. Der Toggenburger triumphierte auf dem Stoos und am Nordostschweizer Teilverbandsfest, Moser gewann unter anderem das Südwestschweizer.

Doch ausgerechnet während der Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt läuft nicht alles wie geplant. Wenige Tage vor dem Kilchberger fragen sich ihre Fans deshalb: Wie fit sind Schlegel und Moser wirklich? Vor allem beim Ostschweizer sind die Sorgen berechtigt.

Mehrere Baustellen bei Schlegel

Der gelernte Zimmermann musste den Schwägalp-Schwinget nach vier Gängen abbrechen. Im Duell mit Lars Zaugg hatte er sich erneut verletzt. Bereits zuvor hatte Schlegel mit Knieproblemen zu kämpfen. Nun hat er gleich zwei körperliche Baustellen, mit denen er vor dem Kilchberger fertig werden muss.

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Es gibt aber auch positive Signale. Wie aus Schlegels Umfeld zu hören ist, fühlt er sich bereit für den Wettkampf. Entscheidend dürfte sein, wie er mental mit den vergangenen Wochen umgeht und ob er seinem Körper im Sägemehl wieder voll vertrauen kann.

Neue Situation für Moser

Auch bei Moser wurden die Fans zuletzt hellhörig. Der Emmentaler verzichtete am vergangenen Sonntag auf den Kemmeriboden-Schwinget. Grund zur Beunruhigung gibt es bei ihm allerdings nicht, der Verzicht war eine reine Vorsichtsmassnahme. Das Supertalent wird in Kilchberg topfit antreten.

Bei Moser liegt das grosse Fragezeichen woanders: Erstmals reist er an einen Grossanlass, bei dem von ihm nicht nur eine starke Leistung erhofft, sondern ein Spitzenplatz erwartet wird. Nach seiner überragenden Saison gehört er mittlerweile zu den absoluten Topfavoriten. Ob er diesem Druck standhält, ist eine der spannenden Fragen, die am Samstag beantwortet werden.

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