Nicola Abt Reporter Sport

Am Samstag steigt der Kampf um den prestigeträchtigen Kilchberger-Sieg. Ein erstes Highlight wartet auf die Schwingfans aber bereits unter der Woche. Am Mittwochabend (18.30 Uhr) präsentiert Fridolin Beglinger die Spitzenpaarungen des ersten Gangs live im TV. Wer trifft auf Topfavorit Fabian Staudenmann? Wer bekommt es mit Schwingerkönig Armon Orlik oder dem lange verletzten Titelverteidiger Samuel Giger zu tun? Blick hat mehrere Experten gebeten, selbst Einteiler zu spielen.

Matthias Sempach (Schwingerkönig und SRF-Experte)

Armon Orlik – Nick Alpiger

Damian Ott – Fabian Staudenmann

Michael Moser – Samuel Giger

Sinisha Lüscher – Werner Schlegel

Adrian Walther – Lukas Bissig

Marc Lustenberger – Romain Collaud

Ich möchte Paarungen sehen, die es in diesem Jahr noch nicht so oft gab. Deshalb habe ich mich gegen Staudenmann – Orlik entschieden. Ihre drei Duelle in diesem Sommer endeten gestellt und waren nicht besonders attraktiv. Alpiger hat zuletzt sehr stark geschwungen. Die Nordwestschweizer haben mit ihm und Lüscher wieder einmal zwei Schwinger mit Siegeschancen. Deshalb teile ich Alpiger gegen den König ein.

Staudenmann gegen Ott ist das Duell der beiden Co-Festsieger des letzten Kilchberger. Bei Moser gegen Giger habe ich noch ihren gestellten Gang am ESAF im Kopf, der mir sehr gut gefallen hat. Viel Spektakel erhoffe ich mir von Lüscher gegen Schlegel. Da ist einiges an Pfeffer drin. Auch Walther und Bissig passen von ihrer Schwingweise gut zusammen. Genauso wie Lustenberger und Collaud. Da wird ein Feuerwerk gezündet.

Philipp Laimbacher (fünffacher Stoos-Sieger)

Armon Orlik – Fabian Staudenmann

Michael Moser – Samuel Giger

Werner Schlegel – Nick Alpiger

Damian Ott – Lukas Bissig

Adrian Walther – Sinisha Lüscher

Michael Gwerder – Romain Collaud

Staudenmann ist für mich der Topfavorit. Und weil der Schwingerkönig gegen den stärksten Mann der Saison antreten soll, würde ich ihm Orlik zuteilen. Das ist für mich ein ungeschriebenes Gesetz. Auch Titelverteidiger Giger muss man trotz seiner langen Verletzungspause hart einteilen. Moser ist der richtige Gegner. Der Berner schwingt stark und kann Giger fordern.

Schlegel und Alpiger haben beide ein Bergfest gewonnen. Deshalb passen sie für mich zusammen. Mit dem stärksten Nordwestschweizer würde auf Schlegel gleich eine echte Knacknuss warten. Ott gegen Bissig gab es in dieser Saison noch nicht. Beide greifen an, da dürfte etwas passieren. Dasselbe verspreche ich mir von den Duellen Gwerder gegen Collaud und Walther gegen Lüscher.

Benji von Ah (Rigi-Sieger)

Armon Orlik – Fabian Staudenmann

Samuel Giger – Michael Moser

Werner Schlegel – Nick Alpiger

Adrian Walther – Lukas Bissig

Matthias Aeschbacher – Sinisha Lüscher

Damian Ott – Michael Ledermann

Meiner Meinung nach musst du im ersten Gang gegen die Berner einteilen. Sonst bekommst du im Verlauf des Festes ein Problem, da sie ein derart starkes Team haben. Weil ich nicht weiss, wie stark Giger nach seiner Verletzung ist, würde ich ihn nicht gegen Staudenmann antreten lassen. Gewinnt der Topfavorit gleich den ersten Gang, ist er nur noch schwer zu bremsen. Deshalb teile ich Staudenmann gegen Schwingerkönig Orlik ein. Er hat bewiesen, dass er den Berner vor Probleme stellen kann.

Alpiger ist für mich mit Abstand der stärkste Nordwestschweizer. Mit Schlegel erhält er einen Brocken. Als stärkster Innerschweizer muss Bissig einen starken Gegner fassen. Deshalb teile ich ihn gegen Schwarzsee-Sieger Walther ein. Ott und Ledermann passen von ihrer Statur gut zusammen. Und Aeschbacher gegen Lüscher verspricht Spektakel. Genau solche Duelle wollen die Leute sehen.

Kilian Wenger (Schwingerkönig)

Armon Orlik – Fabian Staudenmann

Michael Moser – Samuel Giger

Adrian Walther – Nick Alpiger

Werner Schlegel – Sinisha Lüscher

Damian Ott – Lukas Bissig

Romain Collaud – Marc Lustenberger

Mir war wichtig, möglichst Paarungen zu machen, die es in diesem Jahr noch nicht gegeben hat. Die einzige Ausnahme ist Orlik gegen Staudenmann. Dieses Duell drängt sich für mich auf. Der Schwingerkönig trifft auf den stärksten Schwinger der laufenden Saison. Bei den anderen Paarungen treffen Schwinger aufeinander, die sich schon länger nicht mehr gegenüberstanden. Das macht für mich den Reiz aus.

Giger gegen Moser möchte ich nach ihrem spektakulären Gestellten am ESAF unbedingt wieder sehen. Dieser Gang ist mir in Erinnerung geblieben. Auch bei Schlegel gegen Lüscher, Ott gegen Bissig und Collaud gegen Lustenberger erhoffe ich mir offensiv geführte Gänge.