Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Samuel Giger tritt am 5. September am Kilchberger Schwinget an

Nach Schulterverletzung zeigte Härtetest am Dienstagabend positive Ergebnisse

Titelverteidiger seit Monaten ohne Ernstkampf vor Saisonhöhepunkt

Nicola Abt Reporter Sport

Die Nordostschweizer können aufatmen. Samuel Giger (28) tritt am übernächsten Samstag am Kilchberger Schwinget an. Wie Blick weiss, hat sich der Titelverteidiger definitiv für den Saisonhöhepunkt angemeldet.

Die Entscheidung fiel nach einem weiteren Härtetest am Dienstagabend. Giger setzte seine lädierte Schulter nochmals einer hohen Belastung aus. Entscheidend war vor allem, wie sein Körper in den Stunden danach darauf reagieren würde. Die Signale waren positiv. Damit steht seiner Rückkehr nichts mehr im Weg.

Sorgen nach früher Schwägalp-Abmeldung

Auf diese Nachricht haben die Nordostschweizer lange gewartet. Wegen seiner Schulterverletzung fiel Giger monatelang aus. Bis zuletzt war unklar, ob die Zeit bis zum Kilchberger reichen würde. Dass sich der Thurgauer bereits am Dienstagabend vor dem Bergklassiker auf der Schwägalp abmeldete, liess die Sorgen noch einmal grösser werden.

Giger wollte bei seinem Comeback jedoch nichts überstürzen. Sein grosses Ziel war immer das Kilchberger. Nun hat ihm sein Körper bestätigt, dass er bereit dafür ist. Für die Nordostschweizer ist das eine enorm wichtige Nachricht.

Eine grosse Frage bleibt

Mit Giger kehrt rechtzeitig zum Saisonhöhepunkt einer ihrer stärksten Schwinger zurück. Zusammen mit König Armon Orlik, Werner Schlegel und Damian Ott ist damit auch der gefürchtete NOS-Vierzack wieder komplett.

Wie gut Giger nach der langen Pause bereits wieder ist, bleibt allerdings die grosse Frage. Schliesslich hat er seit Monaten keinen Ernstkampf mehr bestritten. Am Kilchberger wartet nun gleich die stärkstmögliche Konkurrenz.