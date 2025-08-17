DE
Aktuelle Schwing-Jahreswertung
Staudenmann geht als Leader ans ESAF

Mit dem Schwägalp-Schwinget ist das letzte Kranzfest vor dem ESAF vom 29.–31. August Geschichte. Fabian Staudenmann bleibt ganz oben im Klassement und reist somit als Leader in der Jahreswertung nach Mollis. Hier gehts zur aktuellen Rangliste.
Publiziert: 17.08.2025 um 17:00 Uhr
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
Fabian Staudenmann (oben) reist als Leader der Jahreswertung ans ESAF.
Foto: Sven Thomann

Darum gehts

  • ESAF-Saison beeinflusst Schwinger-Wettkämpfe und Punktewertung
  • Eidgenössische Anlässe bieten die meisten Punkte für Schwinger
  • Umgekehrtes Alphabet entscheidet 2025 über Rangliste bei Punktgleichheit
In einer ESAF-Saison muss alles andere hinten anstehen. Das ist dieses Jahr nicht anders. Dennoch fokussieren sich die besten Schwinger des Landes nicht nur auf ihr Abschneiden beim Saisonhighlight, sondern kämpfen an etlichen Berg-, Teilverbands- und Kantonalfesten um Kränze. Dabei sammeln sie je nach Schlussrang unterschiedlich viele Punkte, die in die «Schlussgang»-Wertung, offizielle Jahrespunkteliste des Schwingerverbandes, einfliessen. 

Die aktuelle Jahreswertung mit den besten 50 Schwingern

  1. Staudenmann Fabian: 273 Punkte
  2. Ott Damian: 260 Punkte
  3. Moser Michael: 255 Punkte
  4. Giger Samuel: 240 Punkte
  5. Räbsamen Marcel: 236 Punkte
  6. Kramer Lario: 226 Punkte
  7. Alpiger Nick: 226 Punkte
  8. Schneider Domenic: 225 Punkte
  9. Walther Adrian: 223 Punkte
  10. Bissig Lukas: 222 Punkte
  11. Frank Marius: 213 Punkte
  12. Odermatt Adrian: 212 Punkte
  13. Leuppi Samir: 212 Punkte
  14. Orlik Curdin: 208 Punkte
  15. Orlik Armon: 204 Punkte
  16. Aeschbacher Matthias: 204 Punkte
  17. Schneider Mario: 193 Punkte
  18. Lustenberger Marc: 190 Punkte
  19. Collaud Romain: 190 Punkte
  20. Reichmuth Marco: 189 Punkte
  21. Zaugg Lars: 187 Punkte
  22. Lüscher Sinisha: 186 Punkte
  23. Schwander Severin: 183 Punkte
  24. Reichmuth Pirmin: 169 Punkte
  25. Odermatt Jonas: 169 Punkte
  26. Wicki Joel: 167 Punkte
  27. Van Messel Noe: 167 Punkte
  28. Gerber Christian: 166 Punkte
  29. Brun Samuel: 164 Punkte
  30. Biäsch Christian: 163 Punkte
  31. Schwyzer Samuel: 162 Punkte
  32. Kämpf Bernhard: 162 Punkte
  33. Hermann Oliver: 161 Punkte
  34. Nägeli Leandro: 160 Punkte
  35. Ambühl Joel: 160 Punkte
  36. Signer Andy: 151 Punkte
  37. Vollenweider Jeremy: 149 Punkte
  38. Tornare Paul: 149 Punkte
  39. Stucki Fabian: 146 Punkte
  40. Döbeli Andreas: 146 Punkte
  41. Schuler Christian: 142 Punkte
  42. Roth Martin: 137 Punkte
  43. Burger Etienne: 137 Punkte
  44. Reichmuth Roland: 136 Punkte
  45. Kolb This: 135 Punkte
  46. Bürli Roger: 135 Punkte
  47. Zimmermann Nicolas: 133 Punkte
  48. Wittwer Josias: 130 Punkte
  49. Schurtenberger Sven: 130 Punkte
  50. Gobeli Patrick: 130 Punkte

Eidgenössische Anlässe als «Punkteschlager», doch auch Berg- und Teilverbandsfeste lohnen sich besonders

Wie beim Tennis fliessen nicht alle Turniere beziehungsweise Kranzfeste in die Wertung ein, sondern nur eine bestimmte Anzahl. Normalerweise sind es die besten sieben, 2025 aufgrund des ESAF jedoch acht. Die meisten Punkte (42) gibts denn auch wenig überraschend bei einem Sieg am ESAF oder anderen eidgenössischen Anlässen (Unspunnen, Kilchberger, Jubiläum usw.). Wem es «nur» zum Kranzgewinn reicht oder sich bei eidgenössischen Anlässen innerhalb der fiktiven Kranzquote befindet, erhält immerhin noch 27 Punkte.

Davon abgesehen lohnen sich auch Berg- und Teilverbandsfeste, deren Sieg ebenfalls mit 27 Zählern vergütet wird. Für einen Kranz gibts 18, gleich viel wie für einen Sieg an einem Kantonal-/Gauverbandsfest. Mit zwölf Punkten wird dabei ein Kranz honoriert.

Zusätzliche Punkte gibts je nachdem, auf welche «Gegnerklasse» ein Schwinger trifft. Dies wird über die Anzahl Sterne auf dem Notenblatt gekennzeichnet. Pro Stern neben dem Namen des Gegners erhält man einen Punkt, wobei ein Stern einen Kranzgewinner eines Kantonalen markiert. Zwei Sterne erhält, wer einen Kranz bei einem Teilverbands- oder Bergkranzfest gewinnen konnte. Die höchste Anzahl Sterne beträgt drei und wird nur an eidgenössische Kranzgewinner vergeben.

Sollten am Ende einer Saison zwei oder mehr Schwinger dieselbe Anzahl Punkte aufweisen, kommt ein simpler Schlüssel zum Zug. In ungeraden Jahren wird alphabetisch von Z bis A bevorzugt, in geraden Jahren von A bis Z. 2025 würde also ein Staudenmann Fabian einen Giger Samuel ausstechen.

