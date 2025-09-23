DE
Finale Rangliste
Staudenmann gewinnt die Schwing-Jahreswertung 2025

Mit dem Tessiner Kantonalen vom letzten Sonntag ist das letzte Kranzfest 2025 Geschichte. In der Jahreswertung kam es an der Spitze zu keiner Veränderung mehr, wodurch Fabian Staudenmann Leader bleibt und die Wertung somit gewinnt. Hier gehts zur Schlussrangliste.
Fabian Staudenmann gewinnt die Schwing-Jahreswertung 2025.
Foto: Benjamin Soland

Alexander Hornstein

In einer ESAF-Saison muss alles andere hinten anstehen. Das war dieses Jahr nicht anders. Dennoch fokussierten sich die besten Schwinger des Landes nicht nur auf ihr Abschneiden beim Saisonhighlight, sondern kämpften an etlichen Berg-, Teilverbands- und Kantonalfesten um Kränze. Dabei sammelten sie je nach Schlussrang unterschiedlich viele Punkte, die in die «Schlussgang»-Wertung, offizielle Jahrespunkteliste des Schwingerverbandes, einfliessen. 

Die Schlussrangliste der Jahreswertung 2025 mit den besten 50 Schwingern

  1. Staudenmann Fabian: 292 Punkte
  2. Giger Samuel: 288 Punkte
  3. Moser Michael: 280 Punkte
  4. Ott Damian: 279 Punkte
  5. Orlik Armon: 267 Punkte
  6. Räbsamen Marcel: 257 Punkte
  7. Alpiger Nick: 249 Punkte
  8. Aeschbacher Matthias: 249 Punkte
  9. Schneider Domenic: 248 Punkte
  10. Wicki Joel: 247 Punkte
  11. Bissig Lukas: 247 Punkte
  12. Walther Adrian: 246 Punkte
  13. Frank Marius: 239 Punkte
  14. Orlik Curdin: 234 Punkte
  15. Odermatt Adrian: 234 Punkte
  16. Lustenberger Marc: 234 Punkte
  17. Reichmuth Marco: 231 Punkte
  18. Kramer Lario: 226 Punkte
  19. Lüscher Sinisha: 223 Punkte
  20. Reichmuth Pirmin: 215 Punkte
  21. Leuppi Samir: 212 Punkte
  22. Gerber Christian: 202 Punkte
  23. Biäsch Christian: 200 Punkte
  24. Collaud Romain: 198 Punkte
  25. Schurtenberger Sven: 196 Punkte
  26. Schneider Mario: 196 Punkte
  27. Vollenweider Jeremy: 192 Punkte
  28. Zaugg Lars: 191 Punkte
  29. Schwander Severin: 185 Punkte
  30. Kämpf Bernhard: 178 Punkte
  31. Schwyzer Samuel: 175 Punkte
  32. Burger Etienne: 175 Punkte
  33. Odermatt Jonas: 172 Punkte
  34. Appert Silvan: 171 Punkte
  35. Ramseier Fritz: 169 Punkte
  36. Nägeli Leandro: 168 Punkte
  37. Hermann Oliver: 168 Punkte
  38. Van Messel Noe: 167 Punkte
  39. Schlegel Werner: 165 Punkte
  40. Brun Samuel: 164 Punkte
  41. Voggensperger Lars: 161 Punkte
  42. Signer Andy: 160 Punkte
  43. Ambühl Joel: 160 Punkte
  44. Lang Sven: 157 Punkte
  45. Strebel Joel: 156 Punkte
  46. Stucki Fabian: 154 Punkte
  47. Tornare Paul: 152 Punkte
  48. Klossner Adrian: 150 Punkte
  49. Reichmuth Roland: 149 Punkte
  50. Heinzer Lukas: 149 Punkte

Eidgenössische Anlässe als «Punkteschlager», doch auch Berg- und Teilverbandsfeste lohnen sich besonders

Wie beim Tennis fliessen nicht alle Turniere beziehungsweise Kranzfeste in die Wertung ein, sondern nur eine bestimmte Anzahl. Normalerweise sind es die besten sieben, 2025 aufgrund des ESAF jedoch acht. Die meisten Punkte (42) gibts denn auch wenig überraschend bei einem Sieg am ESAF oder anderen eidgenössischen Anlässen (Unspunnen, Kilchberger, Jubiläum usw.). Wem es «nur» zum Kranzgewinn reicht oder sich bei eidgenössischen Anlässen innerhalb der fiktiven Kranzquote befindet, erhält immerhin noch 27 Punkte.

Davon abgesehen lohnen sich auch Berg- und Teilverbandsfeste, deren Sieg ebenfalls mit 27 Zählern vergütet wird. Für einen Kranz gibts 18, gleich viel wie für einen Sieg an einem Kantonal-/Gauverbandsfest. Mit zwölf Punkten wird dabei ein Kranz honoriert.

Zusätzliche Punkte gibts je nachdem, auf welche «Gegnerklasse» ein Schwinger trifft. Dies wird über die Anzahl Sterne auf dem Notenblatt gekennzeichnet. Pro Stern neben dem Namen des Gegners erhält man einen Punkt, wobei ein Stern einen Kranzgewinner eines Kantonalen markiert. Zwei Sterne erhält, wer einen Kranz bei einem Teilverbands- oder Bergkranzfest gewinnen konnte. Die höchste Anzahl Sterne beträgt drei und wird nur an eidgenössische Kranzgewinner vergeben.

Sollten am Ende einer Saison zwei oder mehr Schwinger dieselbe Anzahl Punkte aufweisen, kommt ein simpler Schlüssel zum Zug. In ungeraden Jahren wird alphabetisch von Z bis A bevorzugt, in geraden Jahren von A bis Z. Aus diesem Grund schaffte es Wicki Joel vor den punktgleichen Bissig Lukas und dadurch gerade noch in die Top 10.

