Geheimnis um TV-Rolle

Ex-Spitzenschwinger Remo Käser befindet sich seit mehr als einem halben Jahr in einem neuen Lebensabschnitt. Herausforderungen hat er einige. Eine davon betrifft sein Körpergewicht.

Nicola Abt Reporter Sport

Oft ist es früh am Morgen, wenn sich bei Remo Käser (29) die Spätfolgen seiner Schwingkarriere bemerkbar machen. «Teilweise wache ich mit einem komischen Ziehen im Nacken auf», erklärt der Berner. Es ist eine unangenehme Erinnerung an die intensiven Jahre im Sägemehl und daran, weshalb ihn sein Körper im letzten Sommer zum Aufhören zwang.

Nach einer erneuten Knieverletzung zog Käser den Schlussstrich. Während der Pressekonferenz kämpfte er mit den Tränen. Seit 2019 hat der Eidgenosse nie mehr als vier Kranzfeste pro Saison bestritten. «Es war die richtige Entscheidung. Ich bereue nichts, weil es so einfach keinen Sinn mehr hatte.»

Aufstieg neben dem Sägemehl

Trotzdem denkt er teilweise mit etwas Wehmut an seine Zeit im Schwingsport zurück. «Die Schmerzen vermisse ich sicher nicht. Aber das Gefühl der Siege und die tolle Kameradschaft fehlen mir.» Ganz loslassen kann der sechsfache Kranzfestsieger nicht – und will er auch nicht.

Als Technischer Leiter des Schwingklubs Kirchberg steht er weiterhin regelmässig im Schwingkeller. Jeweils am Dienstag leitet er das Training. «Mir ist wichtig, dass die Jungs an ihre Grenzen und darüber hinaus gehen. Nur so kommen sie weiter.»

Auch abseits des Sägemehlrings hat sich sein Leben verändert. Nach dem sportlichen Tiefschlag folgte ein beruflicher Höhenflug. Käser ist seit mehreren Jahren in Burgdorf bei einem Hersteller von Mischfutter tätig.

Inzwischen ist er zum Leiter Einkauf und Spedition aufgestiegen und arbeitet an vorderster Front an einem neuen Betriebsprogramm (ERP) mit. Nach Jahren mit reduziertem 70-Prozent-Pensum ist er nun wieder zu 100 Prozent angestellt. «Langweilig wird es mir auf gar keinen Fall.»

Auch körperlich will Käser wieder einen Zacken zulegen. Nach dem Rücktritt nahm er zunächst etwas ab, zuletzt kamen ein paar Kilo dazu. «Das möchte ich unbedingt ändern.» Über den Mittag geht er regelmässig ins Fitnessstudio.

Geheimniskrämerei um neue TV-Rolle

Dass er nicht mehr permanent im Rampenlicht steht, gefällt ihm. «Ich geniesse die Ruhe.» Ganz aus der Öffentlichkeit verschwinden wird Käser aber nicht. Als bekanntes Gesicht wird er auch künftig mit ausgewählten Sponsoren zusammenarbeiten. «Ich darf weiterhin auf meine beiden Hauptsponsoren zählen – das freut mich besonders.»

Dem Schwingsport bleibt er zudem nicht nur als Funktionär im Hintergrund erhalten. Bald wird er als Experte im TV zu sehen sein. Damit tritt er in die Fussstapfen seines Vaters Adrian Käser (54). Der Schwingerkönig von 1989 übte diese Rolle seit Jahren beim SRF aus.

Nach dieser Saison ist damit bei Adrian Käser Schluss. Bei welchem Sender sein Sohn im Einsatz ist, verrät dieser noch nicht. «Das werdet ihr bald erfahren», sagt Remo Käser lachend. Bereits klar ist, dass er sich bestens zurechtgefunden hat in seinem neuen Lebensabschnitt.