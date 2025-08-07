vor 59 Minuten

Remo Käser hört auf

Es wurde viel spekuliert. Nun ist klar: Remo Käser (28) beendet seine Karriere per sofort. Der Berner Eidgenosse verpasst damit das ESAF in knapp drei Wochen. Einmal mehr stoppt ihn der Körper – doch dieses Mal gibt es kein Zurück mehr. Käser hatte sich am Bern-Jurassischen Schwingfest am Knie verletzt. Der Heilungsverlauf verlief nicht wie gewünscht. Deshalb zieht der Sohn von König Adrian Käser nun endgültig einen Schlussstrich.

Mehr als vier Kranzfeste in einer Saison bestritt er zuletzt 2019. «Die vielen Rückschläge verunsicherten mich. Ich begann, an mir und meinem Körper zu zweifeln», sagte er im Frühling. Käser galt lange Zeit als eine der grossen Zukunftshoffnungen der Berner. Mit 15 Jahren und 7 Monaten gewann er am Emmentalischen seinen ersten Kranz. Noch als Teenager bodigte er mit Kilian Wenger einen König. Und drei Monate vor seinem 20. Geburtstag wurde der gelernte Spengler am Eidgenössischen in Estavayer FR sensationell Dritter. Danach waren sich die Experten einig, dass Käser zusammen mit Samuel Giger, Armon Orlik und Joel Wicki den Nationalsport dominieren würde.

Während diese in drei Wochen um den Königstitel kämpfen werden, muss Käser zuschauen. Seine von Verletzungen geprägte Karriere geht leider viel zu früh zu Ende. Was er dazu sagt, erfährst du ab 11 Uhr hier im Ticker.