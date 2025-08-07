Remo Käser hört auf
Es wurde viel spekuliert. Nun ist klar: Remo Käser (28) beendet seine Karriere per sofort. Der Berner Eidgenosse verpasst damit das ESAF in knapp drei Wochen. Einmal mehr stoppt ihn der Körper – doch dieses Mal gibt es kein Zurück mehr. Käser hatte sich am Bern-Jurassischen Schwingfest am Knie verletzt. Der Heilungsverlauf verlief nicht wie gewünscht. Deshalb zieht der Sohn von König Adrian Käser nun endgültig einen Schlussstrich.
Mehr als vier Kranzfeste in einer Saison bestritt er zuletzt 2019. «Die vielen Rückschläge verunsicherten mich. Ich begann, an mir und meinem Körper zu zweifeln», sagte er im Frühling. Käser galt lange Zeit als eine der grossen Zukunftshoffnungen der Berner. Mit 15 Jahren und 7 Monaten gewann er am Emmentalischen seinen ersten Kranz. Noch als Teenager bodigte er mit Kilian Wenger einen König. Und drei Monate vor seinem 20. Geburtstag wurde der gelernte Spengler am Eidgenössischen in Estavayer FR sensationell Dritter. Danach waren sich die Experten einig, dass Käser zusammen mit Samuel Giger, Armon Orlik und Joel Wicki den Nationalsport dominieren würde.
Während diese in drei Wochen um den Königstitel kämpfen werden, muss Käser zuschauen. Seine von Verletzungen geprägte Karriere geht leider viel zu früh zu Ende. Was er dazu sagt, erfährst du ab 11 Uhr hier im Ticker.
PK endet bereits
Käser erntet für sein langes Eingangsstatement Applaus. Dann gibt es überraschenderweise keine Fragen im Plenum. Die Medienschaffenden widmen sich den Einzelinterviews.
Danke fürs Mitlesen.
Käser bleibt dem Schwingen erhalten
«Ich werde sicher mit dem Schwingsport in Verbindung bleiben und im Schwingklub Aufgaben übernehmen, um etwas zurückzugeben.»
«Der letzte Gang»
«Heute ist mein letzte Gang, derjenige vor euch», erklärt Käser emotional. Es hätte zu viel Aufwand bedeutet, nochmal zurückzukommen, meint er. Käser bedankt sich bei seinen Weggefährten im Schwingsport.
Erstes Statement von Käser
«Ich weiss gar nicht, wo anfangen. Hab mir es einfacher vorgestellt, hier zu sitzen. Ich habe gehofft, dass es nicht so emotional wird., aber es ist doch ein grosser Schritt. Ich habe hier mit viereinhalb mein erstes Schwing-Training gemacht. Zu viel Verletzungen haben mich in den letzten Jahren belastet.»
Die letzte Verletzung
Teilriss des Aussenbandes und Ruptur am Wadenbeinkopf am Berner-Jurassischen Schwingfest am 15. Juni: Zunächst hiess es, er würde vier bis sechs Wochen ausfallen, doch der Heilungsprozess verlief nicht wie geplant. Daher muss Käser nicht nur fürs ESAF in Mollis GL Forfait geben, sondern beendet gar seine Karriere. Fuchs erklärt, er sei schon im letzten Jahr nah am Rücktritt gestanden.
Manager begrüsst die Medien
Manager Roger Fuchs begrüsst die Teilnehmenden und bedankt sich für das zahlreiche Erscheinen und die tolle Zusammenarbeit mit den Medien in den vergangenen Jahren. Zudem liest er Remo Käsers Palmarès vor. Das Highlight: der dritte Rang am ESAF 2016 in Estavayer-le-Lac. Auch sein erster Kranzgewinn mit 15 Jahren wird erwähnt. Dann spricht Fuchs von Käsers langer Verletzungsgeschichte.
Start der PK
Remo Käser setzt sich vors Mikrofon. Er sitzt an einem Tisch auf Sägemehl, im Hintergrund hängen dutzende Zwilchhosen.