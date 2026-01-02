Verletzungs-Schock überschattet Räbsamen-Sieg

Im Schlussgang stellt Räbsamen gegen Alpiger und gewinnt den Berchtoldschwinget souverän. Kurz davor bleibt Talent Würmli (15) nach einem Schlag in den Nacken minutenlang regungslos liegen.

Darum gehts Alexander Würmli verletzt sich schwer am Berchtoldschwinget in Zürich

Sanitäter kümmerten sich lange um ihn – Zuschauer befürchten Querschnittlähmung

Im Schlussgang reichte Marcel Räbsamen ein Gestellter zum Festsieg Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicola Abt Reporter Sport

Der Schlussgang ist nur noch wenige Minuten entfernt, als der Schwingsport plötzlich zur Nebensache wird. Auf Platz eins liegt Alexander Würmli regungslos am Boden. Der 15-jährige Zürcher Oberländer erhielt einen Schlag in den Nacken. Sofort wird es in der Saalsporthalle in Zürich still.

Die Zuschauer am Berchtoldschwinget befürchten das Schlimmste. Sie hoffen vergeblich auf ein positives Signal. Mehrere Sanitäter kümmern sich minutenlang um den Teenager. Jemand hält seinen Nacken. Das Wort «Querschnittlähmung» geistert durch die Arena. Nach einer gefühlten Ewigkeit wird ein Sichtschutz aufgebaut.

Mit grossem Applaus in Richtung Krankenhaus

Dann fährt eine Ambulanz vor, die Türen der Halle werden aufgerissen und mehrere Sanitäter kommen mit einer fahrbaren Trage hinein. Weitere Minuten vergehen ohne Zeichen der Entwarnung. Dann erklärt jemand vom Organisationskomitee, dass es sich um «Vorsichtsmassnahmen» handle. Es werden verschiedene Tests durchgeführt. Man wolle auf keinen Fall noch mehr beschädigen.

Auf den beiden anderen Plätzen wird währenddessen weiter geschwungen. Teilweise ist leiser Applaus für einen Sieg zu hören. Doch die Gedanken aller sind beim verletzten Schwinger. Dieser liegt bereits über 20 Minuten im Sägemehl. Um 16.19 Uhr wird Würmli auf einer Trage vom Platz getragen. Dann dauert es weitere Minuten, bis der Zürcher begleitet von einem grossen Applaus aus der Arena in Richtung Ambulanz geschoben wird.

Schwierige Schlussgang-Vorbereitung für Räbsamen

Kurz darauf geben sich Marcel Räbsamen (25) und Nick Alpiger (29) die Hand. Auf diesen Schlussgang haben die wenigsten wirklich Lust. Dabei treffen an diesem Tag die beiden stärksten Schwinger aufeinander. Das Duell der beideb Eidgenossen vermag die bedrückte Stimmung nicht aufzuheitern.

Am Ende reicht Räbsamen ein Gestellter zum Sieg. Nach seinem letzten Kampf denkt auch er an Würmli. «Es war ein Schock. Aber ich habe versucht, mich so gut wie möglich auf den Schlussgang zu konzentrieren», erklärt Räbsamen.

Den Schwing-Fans Hoffnung macht Fabian Kindlimann (35). Der Fischenthaler ist die ganze Zeit an der Seite von Würmli. Und teilt mit, dass dieser noch alles gespürt hat. Mehr Informationen gibt es derzeit nicht. Bleibt zu hoffen, dass Würmli bald wieder im Sägemehl steht.