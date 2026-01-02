Begrüssung

Hallo und herzlich willkommen zum Auftakt ins Schwing-Jahr 2026. Langsam aber sicher strömen die Schwingfans in die Saalsporthalle in Zürich. Um 8.30 Uhr beginnt mit dem Berchtoldschwinget das traditionell erste Schwingfest des Jahres. Als Topfavorit steigt Nick Alpiger ins Sägemehl. Der Nordwestschweizer trifft im ersten Gang auf den Eidgenossen Martin Roth. Sein härtester Konkurrent kommt aus der Ostschweiz und heisst Marcel Räbsamen. Der letztjährige Schwägalp-Sieger überzeugte in der vergangenen Saison mit elf Kranzgewinnen. Zum Start wartet mit Hugo Schläfli eine Pflichtaufgabe auf ihn. Erst sehr kurzfristig angemeldet hat sich Fabian Kindlimann. Somit können die Zuschauer vier Eidgenossen bestaunen.