Berchtoldsschwinget im Ticker
Wie schlägt sich Eidgenosse Alpiger zum Jahresbeginn?

Das neue Schwingjahr wird traditionell mit dem Berchtoldsschwinget in Zürich eingeläutet. Der grosse Name: Eidgenosse Nick Alpiger. Wie schlägt er sich? Die Antwort gibts ab 8.30 Uhr live im Ticker.
Publiziert: vor 49 Minuten
RMS_Portrait_AUTOR_1051.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_1150.JPG
Nicola Abt und Sven Thomann
vor 45 Minuten

Schwingsport gedenkt Crans-Montana-Opfern

Bevor die ersten Schwinger die drei Sägemehlringe betreten, wird es in der Saalsporthalle still. Alle erheben sich und gedenken der Opfer und ihrer Angehörigen angesichts des schrecklichen Zwischenfalls an Silvester in Crans-Montana.

vor 52 Minuten

Begrüssung

Hallo und herzlich willkommen zum Auftakt ins Schwing-Jahr 2026. Langsam aber sicher strömen die Schwingfans in die Saalsporthalle in Zürich. Um 8.30 Uhr beginnt mit dem Berchtoldschwinget das traditionell erste Schwingfest des Jahres. Als Topfavorit steigt Nick Alpiger ins Sägemehl. Der Nordwestschweizer trifft im ersten Gang auf den Eidgenossen Martin Roth. Sein härtester Konkurrent kommt aus der Ostschweiz und heisst Marcel Räbsamen. Der letztjährige Schwägalp-Sieger überzeugte in der vergangenen Saison mit elf Kranzgewinnen. Zum Start wartet mit Hugo Schläfli eine Pflichtaufgabe auf ihn. Erst sehr kurzfristig angemeldet hat sich Fabian Kindlimann. Somit können die Zuschauer vier Eidgenossen bestaunen.

Ein Blick auf die Sägemehlringe in der Saalsporthalle.
Foto: Sven Thomann
