Eidgenosse Marcel Räbsamen startet stark ins neue Jahr. Doch vor seinem Sieg am Berchtoldschwinget kam es zu einem ärgerlichen Zwischenfall.

Darum gehts Marcel Räbsamen gewinnt Berchtoldschwinget zum ersten Mal

Danach verrät er einen ärgerlichen Zwischenfall kurz vor dem Wettkampf

Bald wird der Schwägalp-Sieger Post von der Polizei erhalten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicola Abt Reporter Sport

Bis kurz vor der Saalsporthalle in Zürich lief alles nach Plan. Eidgenosse Marcel Räbsamen (25) verdrückte am Vorabend des Berchtoldschwinget gemeinsam mit Silvan Wetter ihre traditionelle Mahlzeit. «Es gibt jeweils ein Pouletschenkel-Steak dazu Schwingerhörnli, Salat oder eine andere Beilage», erklärt Räbsamen.

Seit letztem Jahr schwört der St. Galler auf dieses besondere Essensritual. Und dieses scheint ihn zu beflügeln. In der vergangenen Saison gewann Räbsamen elf Kränze und triumphierte sensationell auf der Schwägalp. «Am Schwingfest esse ich kaum etwas, deshalb muss ich am Vorabend die Speicher füllen.»

Das funktionierte auch am Berchtoldschwinget hervorragend. Räbsamen reichte im Schlussgang gegen Nick Alpiger (29) ein Gestellter zum Premieren-Sieg. Danach verriet er, dass seine Vorbereitung trotz Lieblingsmahlzeit nicht optimal verlief. Zu einem ärgerlichen Zwischenfall kam es bei der Fahrt aus der Ostschweiz in Richtung Saalsporthalle.

Post von der Polizei

Bereits in Zürich angekommen, war Räbsamen für einen kurzen Moment unaufmerksam. «Wir haben im Auto geredet, da blitze es plötzlich.» Ein Blick auf die Tempoanzeige bestätigte seine Befürchtung: Er wurde mit 46 km/h in der 30er-Zone geblitzt. «Seit vier Jahren bin ich nicht mehr in eine Radarfalle getappt.»

Nun ist es wieder einmal geschehen. Kollege Wetter witzelte danach: «Jetzt musst du aber das Schwingfest gewinnen.» Damit spielte er auf das Preisgeld an, welches Räbsamen zur Begleichung der Busse gut gebrauchen kann. «Ich gehe von einer Rechnung in Höhe von 120 Franken aus», so Räbsamen.

Den Brief von der Polizei dürfte er nach dem Festsieg ganz entspannt öffnen. Schliesslich erhielt er ein Preisgeld von rund 1000 Franken. Viel wichtiger ist aber die Erkenntnis, dass Räbsamen auch im neuen Jahr bereits wieder richtig stark schwingt.

Neue Wege einschlagen

Um am 2. Januar in Vollbesitz seiner Kräfte zu sein, verzichtete er auf eine wilde Silvesterparty. «Wir jassten mit einigen Kollegen. Dazu trank ich zwei Bier. Dann bin ich aber vorzeitig ins Bett gegangen.»

Seine bereits sehr gute körperliche Verfassung führt Räbsamen auf das Trainingslager in der Woche vor Weihnachten zurück. Mit einigen Teamkollegen quälte er sich auf Teneriffa. Damit schlug der Schwägalp-Champion einen anderen Weg ein als viele seiner Kontrahenten.

Staudenmann und Co. gehen beispielsweise erst im Frühling ins Trainingslager. Der Athletikcoach von Räbsamen sprach sich jedoch dagegen aus. «Wir haben es früher gemacht, damit wir einen guten Grundstein für den kommenden intensiven Trainingsblock legen können», so der Spitzenschwinger. Dieser Plan ging bisher auf.



