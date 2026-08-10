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Nach Gala am Bern-Jurassischen
Staudenmann springt an die Spitze der Schwing-Jahreswertung

Fabian Staudenmanns Leistung am Bern-Jurassischen imponierte den Kampfrichtern dermassen, dass er nur einmal nicht die Maximalnote erhielt. Als Belohnung gabs nebst dem Festsieg auch ordentlich Punkte für die Jahreswertung, in der er nun von ganz oben grüsst.
Publiziert: 10.08.2026 um 11:45 Uhr
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Aktualisiert: 10.08.2026 um 11:55 Uhr
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Fabian Staudenmann führt die Jahreswertung mit 20 Punkten Vorsprung an.
Foto: BENJAMIN SOLAND

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kilchberger Schwinget am 5. September als Saisonhöhepunkt
  • Punkte für Jahreswertung abhängig von Festtyp und Gegnerklasse
  • Meiste Zähler für Sieg an eidgenössischen Anlässen wie Kilchberger oder ESAF
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Bis zum Saisonhighlight vom 5. September, das dieses Jahr der Kilchberger Schwinget ist, dauerts weniger als einen Monat. Bis dahin stehen nur noch zwei Berg- respektive Teilverbandsfeste an, an denen nebst Kränzen auch Punkte für die «Schlussgang»-Wertung, offizielle Jahrespunkteliste des Schwingerverbandes, verteilt werden. So auch am vergangenen Wochenende, an dem Fabian Staudenmann mit Blick auf die Rangliste der grosse Sieger war.

Die aktuelle Jahreswertung 2026 mit den besten 50 Schwingern

  1. Staudenmann Fabian: 264 Punkte
  2. Moser Michael: 244 Punkte
  3. Alpiger Nick: 230 Punkte
  4. Ott Damian: 227 Punkte
  5. Orlik Armon: 224 Punkte
  6. Gwerder Michael: 219 Punkte
  7. Collaud Romain: 218 Punkte
  8. Lüscher Sinisha: 212 Punkte
  9. Bieri Marcel: 211 Punkte
  10. Frank Marius: 209 Punkte
  11. Schlegel Werner: 207 Punkte
  12. Bissig Lukas: 205 Punkte
  13. Burger Matthieu: 205 Punkte
  14. Voggensperger Lars: 204 Punkte
  15. Schneider Domenic: 201 Punkte
  16. Kramer Lario: 199 Punkte
  17. Roth Martin: 191 Punkte
  18. Walther Adrian: 184 Punkte
  19. Schwyzer Samuel: 174 Punkte
  20. Bruhin Fredi: 164 Punkte
  21. Kämpf Bernhard: 162 Punkte
  22. Aeschbacher Matthias: 154 Punkte
  23. Appert Silvan: 154 Punkte
  24. Bachmann Janos: 151 Punkte
  25. Heinzer Lukas: 148 Punkte
  26. Lustenberger Marc: 148 Punkte
  27. Roth Tim: 148 Punkte
  28. Signer Andy: 148 Punkte
  29. Wandeler Roman: 147 Punkte
  30. Gasser Dominik: 146 Punkte
  31. Schneider Mario: 146 Punkte
  32. Strebel Joel: 146 Punkte
  33. Amrhyn Jonas: 145 Punkte
  34. Tornare Laurent: 141 Punkte
  35. Schönbächler Martin: 140 Punkte
  36. Reichmuth Roland: 139 Punkte
  37. Burger Etienne: 137 Punkte
  38. Kolb This: 137 Punkte
  39. Odermatt Adrian: 136 Punkte
  40. Betschart Patrick: 131 Punkte
  41. Tschumi Daniel: 131 Punkte
  42. Heinzer Benno: 129 Punkte
  43. Baeriswyl Christoph: 124 Punkte
  44. Bissig Luc: 124 Punkte
  45. Scherz Valentin: 123 Punkte
  46. Schläfli Hugo: 123 Punkte
  47. Borcard Johann: 122 Punkte
  48. Doppmann Urs: 122 Punkte
  49. Habegger Andrin: 122 Punkte
  50. Zemp Christian: 122 Punkte
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Eidgenössische Anlässe als Punkteschlager, doch auch Berg- und Teilverbandsfeste lohnen sich besonders

Wie beim Tennis fliessen nicht alle Turniere beziehungsweise Kranzfeste in die Wertung ein, sondern nur eine bestimmte Anzahl. Normalerweise sind es die besten sieben, 2026 aufgrund des Kilchbergers jedoch acht. Die meisten Punkte (42) gibts denn auch wenig überraschend bei einem Sieg am Kilchberger oder anderen eidgenössischen Anlässen (ESAF, Unspunnen, Jubiläum usw.). Wem es «nur» zum Kranzgewinn reicht oder sich bei eidgenössischen Anlässen innerhalb der fiktiven Kranzquote befindet, erhält immerhin noch 27 Punkte.

Davon abgesehen lohnen sich auch Berg- und Teilverbandsfeste, deren Sieg ebenfalls mit 27 Zählern vergütet wird. Für einen Kranz gibts 18, gleich viel wie für einen Sieg an einem Kantonal-/Gauverbandsfest. Mit zwölf Punkten wird dabei ein Kranz honoriert.

Zusätzliche Punkte gibts je nachdem auf welche «Gegnerklasse» ein Schwinger trifft. Dies wird über die Anzahl Sterne auf dem Notenblatt gekennzeichnet. Pro Stern neben dem Namen des Gegners erhält man einen Punkt, wobei ein Stern einen Kranzgewinner eines Kantonalen markiert. Zwei Sterne erhält, wer einen Kranz bei einem Teilverbands- oder Bergkranzfest gewinnen konnte. Die höchste Anzahl Sterne beträgt drei und wird nur an eidgenössische Kranzgewinner vergeben.

Sollten am Ende einer Saison zwei oder mehr Schwinger dieselbe Anzahl Punkte aufweisen, kommt ein simpler Schlüssel zum Zug. In ungeraden Jahren wird alphabetisch von Z bis A bevorzugt, in geraden Jahren von A bis Z.

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