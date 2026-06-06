Nach dem umstrittenen Festsieg am Luzerner Kantonalen stand Jonas Amrhyn unter besonderer Beobachtung. In Flüelen lieferte der Ruswiler nun die Antwort im Sägemehl.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Neo-Kranzfestsieger Jonas Amrhyn bestätigt seinen Sieg von Ruswil

Er gewinnt in Flüelen fünfmal und kann erneut um den Sieg mitreden

Lukas Bissig holt Heimsieg-Hattrick nach Erfolgen 2024 und 2025

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Die Diskussionen nach dem Luzerner Kantonalen waren laut. Weil der Schlussgang in Ruswil historisch schlecht war, profitierten Jonas Amrhyn (22) und zwei weitere Schwinger und erbten den Festsieg. Für so manchen Kritiker war der Triumph deshalb mit einem Fragezeichen versehen.

Knapp zwei Wochen später hat Amrhyn am 103. Urner Kantonalen nun jedoch die passende Antwort geliefert. In Flüelen zeigt der 22-Jährige nämlich eindrücklich, dass sein Erfolg in seiner Heimat kein Zufall war. Der Neo-Kranzfestsieger gehört am Samstag unbestritten zu den besten Schwingern auf Platz.

Zwar reicht es am Ende «nur» zu Rang zwei, doch ein Blick aufs Notenblatt zeigt: Amrhyns Leistung war mindestens so stark wie am Pfingstmontag. Er gewinnt gleich fünfmal in kürzester Zeit und auch Marcel Bieri (31), der als einziger gegen Amrhyn gewinnt, beisst sich im vierten Gang bis 20 Sekunden vor Schluss die Zähne am Luzerner aus.

Kein Wunder zeigt sich der gelernte Automechaniker zufrieden. Zu Blick sagt er: «Es fühlt sich schon gut an, dass ich die Leistung vom Luzerner Kantonalen jetzt bestätigen konnte.»

«So schlau werden die Urner schon sein»

Dass Amrhyn den Festsieg durch einen gestellten Schlussgang nicht wieder erben wird, ist ihm schnell klar. Der finale Kampf bestreiten mit Lukas Bissig (23) und Michael Zurfluh (27) schliesslich zwei Einheimische. Amrhyn bemerkt dazu nüchtern: «So schlau werden die zwei Urner schon sein, dass sie nicht stellen.»

Er sollte recht behalten. Bissig gewinnt das Schlussgang-Duell gegen seinen Freund und macht den Heimsieg-Hattrick nach seinen Siegen 2024 und 2025 perfekt.