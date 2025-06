1/8 Sein bisher traurigster Festsieg: Beim Siegeswurf von Damian Ott (r.) verletzte sich Tim Roth. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Nicola Abt Reporter Sport

Nach dem Schlussgang am Basellandschaftlichen Schwingfest bleibt es still. Die Zuschauer schauen sorgenvoll in Richtung von Platz zwei. Dort liegt der Nordwestschweizer Tim Roth (20) im Sägemehl. Daneben schlägt Eidgenosse Damian Ott (25) die Hände über seinem Kopf zusammen.

Nicht aus Freude über den Sieg, sondern aus Sorge um seinen Gegner. «Im Fallen hörte ich ein Geräusch. Da wusste ich: Etwas stimmt nicht», sagt Ott einige Minuten später. Zuvor kümmerte er sich liebevoll um seinen Gegner. Der Toggenburger stützte Roth beim Verlassen des Sägemehls. Das grosse Talent aus dem Aargau schien beim Siegeswurf von Ott umgeknickt zu sein.

Roth überzeugte zuletzt

Diese Befürchtung bestätigte sich kurze Zeit später. Mit einem eingebundenen linken Fuss machte sich Roth auf den Weg zu weiteren Abklärungen. Die Verletzung erinnerte an den Unfall von Werner Schlegel (22) am Verbandsschwingfest in Kriessern SG. Der Toggenburger Königskandidat dürfte bald wieder im Sägemehl stehen. Das darf Roth Hoffnung machen.

Den der 15-fache Kranzgewinner bewies in dieser Saison, was für ein grosses Potenzial in ihm steckt. Bereits am vergangenen Donnerstag am Baselstädtischen Schwingertag stand Roth im Schlussgang. Dort verlor er gegen Domenic Schneider (30). Nun musste er sich erneut einem Nordostschweizer geschlagen geben.

Eine suboptimale Vorbereitung

Dass er es überhaupt in den Schlussgang schaffte, überraschte Ott selbst. Denn noch wenige Stunden zuvor stand seine Teilnahme auf der Kippe. «Bleib doch besser zu Hause, dachte ich mir am Morgen. Ich spürte leichte Grippesymptome. Deshalb überlegte ich mir zweimal, ob ich tatsächlich antreten soll.»

Seine Vorbereitung war ohnehin nicht optimal. Erst am letzten Mittwoch kämpfte Ott erstmals wieder im Sägemehl. Vor vier Wochen hatte er sich im ersten Gang am Thurgauer Kantonalen am Knie verletzt. Deshalb reiste er nur mit einem Schwingtraining in den Beinen nach Zeglingen BL. Umso beeindruckend ist seine Leistung im 500-Seelen-Dorf.

Otts Plan ging nicht auf

Mühe bekundete er nur beim Gestellten im Anschwingen gegen Nick Alpiger. Allgemein seien die ersten drei Kämpfe zäh gewesen. «Am Morgen erholte ich mich sehr schlecht.» Die fehlende Wettkampfpraxis war spürbar. Nach dem Mittag fühlte er sich auf einmal wieder besser. Im ersten Zug bodigte der Kilchberg-Sieger den aufstrebenden Sinisha Lüscher.

Ganz nach Plan lief dieser fünfte Gang aber nicht. «Ich wollte eigentlich unbedingt die Maximalnote.» Da er sonst den Schlussgang zu verpassen drohte. «Doch als ich spürte, welche brutale Rumpfkraft Sinisha hat, wollte ich ihm keine Chance geben, zu entkommen.»

Weil die unter anderem die Mitfavoriten Alpiger und Adrian Odermatt (24) stellten, reichte es Ott trotzdem in den Schlussgang. Wo er sich schliesslich seinen sechsten Kranzfestsieg sicherte. Gross feiern mochte er diesen aber im ersten Moment nicht. «So wollte ich nicht gewinnen. Eine Verletzung eines Gegners macht einem immer traurig. Ich wünsche ihm ganz gute Besserung und hoffe, dass er bald zurückkehrt.»