Ott mit starker Geste nach Comeback-Sieg

Die Schlussgänge

Basellandschaftliches: Die Ausgangslage ist klar: Nur wer den Schlussgang für sich entscheidet, gewinnt auch das Fest. Denn Nick Alpiger hat sich in Lauerstellung gebracht, um zu erben. Dazu kommt es nicht. Nach nicht einmal einer Minute bodigt Damian Ott seinen Gegner. Allerdings ist ihm danach nicht zum Jubeln zumute. Denn Tim Roth verletzt sich beim Plattwurf, bleibt danach im Sägemehl liegen. Während das Publikum von einer Sekunde auf die nächste ganz ruhig wird, kümmert sich Ott um ihn. Sein Sieg rückt in den Hintergrund. Als klar ist, dass Roth nur gestützt das Sägemehl verlassen kann, stützt er ihn ganz selbstverständlich. Was für eine faire Geste! Bleibt zu hoffen, dass es bei Roth nicht zu schlimm ist. Gemäss Blick-Infos hat er sich am Fuss verletzt, weitere Abklärungen folgen. Erst als Roth versorgt ist, kehrt Ott in die Mitte zurück, um den Sieg doch noch zu feiern und sich für seine Leistung schultern zu lassen.

Ob- und Nidwaldner: Marc Lustenberger geht mit dem Wissen in den Schlussgang, dass ihm ein Gestellter zum ersten Festsieg reicht. Er greift mit Fabian Scherrer zusammen. Und beide halten sich nicht zurück. Erst versuchts Lustenberger mehrfach mit Kurz, dann landet er beinahe selber auf dem Rücken. Mirakulös kann er sich noch ausdrehen. Und landet dann nach rund drei Minuten den siegbringenden Wurf. Der 22-Jährige feiert den ersten Kranzfestsieg seiner Karriere.

Neuenburger: Schon vor dem Schlussgang ist klar, dass Lario Kramer das Fest gewinnen wird. Die Frage ist nur: Triumphiert er alleine oder wird er Co-Festsieger? Er beantwortet sie innert kürzester Zeit. Eine halbe Minute dauerts, dann liegt auch Antoine Ducry auf dem Rücken. Kramer zeigt ein starkes Fest, gewinnt alle sechs Gänge – und verpasst nur einmal, im 1. Gang gegen Paul Tornare, die Maximalnote. Für Kramer ist es der siebte Kranzfestsieg der Karriere und nach demjenigen beim Genfer der zweite in diesem Jahr.

Die Schlussranglisten

Das Comeback

Anfang Mai zieht sich Damian Ott am Thurgauer Kantonalen eine leichte Knieverletzung zu. Er muss eine Pause einlegen, verpasst das St. Galler und das Zürcher Kantonale. Nun gibt der Kilchberg-Sieger 2021 beim Basellandschaftlichen sein Comeback. Und zieht nicht nur gleich wieder in den Schlussgang ein, sondern feiert auch den Festsieg.

Die Titelverteidiger

Letztes Jahr hat Matthieu Burger das Neuenburger Kantonale gewonnen. Zur Titelverteidigung kann er nicht antreten. Der Berner hat sich letzten Monat am Fussgelenk verletzt und musste sich einer Operation unterziehen. Wann er in die Saison startet, ist offen. Auch beim Ob- und Nidwaldner Kantonalen fehlt der Vorjahressieger. König Joel Wicki ist nicht dabei. Als einziger tritt so Nick Alpiger beim Basellandschaftlichen die Mission Titelverteidigung an.

Der erste Sieger

Beim Neuenburger Kantonalen wird erst ab 9 Uhr in die Zwilchhosen gestiegen. Ab da geben sie in der Westschweiz richtig Gas. Um kurz nach 14 Uhr sind die ersten fünf Gänge schon geschwungen. Und der Festsieger steht bereits fest. Lario Kramer zieht mit 1,25 Punkten Vorsprung in den Schlussgang ein – und kann nur noch ein- aber nicht mehr überholt werden. Er steht damit vorzeitig als Sieger fest.

Die Wiederholungstäter

Tim Roth stand am Donnerstag beim Baselstädtischen im Schlussgang. Nur drei Tage später gelingt es ihm auch beim Basellandschaftlichen, in den letzten Kampf des Tages einzuziehen. Und nicht nur er ist ein Wiederholungstäter. Marc Lustenberger stand vor Wochenfrist im Schlussgang des Luzerner Kantonalen. Und löst auch beim Ob- und Nidwaldner das Ticket dafür. Während Roth sich erneut geschlagen geben muss, machts Lustenberger beim zweiten Mal besser und triumphiert.

Die Überraschungen

Gleich bei zwei Festen setzt es zum Auftakt Überraschungen ab. Nachwuchs-König Sinisha Lüscher findet sich beim Basellandschaftlichen nach wenigen Sekunden auf dem Rücken wieder. Er unterliegt Pascal Joho. Und Sven Schurtenberger wird beim Ob- und Nidwaldner eine Unachtsamkeit zum Verhängnis. Christoph Waser nutzt seinen halbbatzigen Angriff aus, um den Brocken mit einem Konter zu bodigen.

Die weiteste Anreise

Ein Schwinger stellt an diesem Sonntag wohl unangefochten einen Rekord auf. Und zwar denjenigen für die weiteste Anreise. Denn am Ob- und Nidwaldner Kantonalen ist auch ein Gast aus Amerika dabei. Peter Ming ist aus Kalifornien nach Sachseln gereist. Die ersten beiden Gänge verliert er, im Dritten holt er sich den ersten Sieg. Einen Kranz gibts für ihn zwar nicht, aber er schafft es in den Ausstich und darf alle sechs Gänge bestreiten.

Der Dauerbrenner

Zum 16. Mal steigt Patrick Räbmatter beim Basellandschaftlichen in die Zwilchhosen. Es ist gleichzeitig sein letztes Mal. In drei Wochen, beim Aargauer Kantonalen, wird der 34-Jährige seine Karriere beenden. Einen Kranz gibt es bei seinem Abschied von diesem Fest nicht zu bejubeln. Räbmatter wird Neunter und verpasst sein zehntes Eichenlaub am Basellandschaftlichen.

Die Bedingungen

Überall beginnt der Schwing-Tag trocken und bei warmen Temperaturen. Zeitweise scheint auch die Sonne. Am Nachmittag ziehen immer mehr Wolken auf. Beim Basellandschaftlichen beginnts während dem 5. Gang zu regnen. Kurz darauf kommen auch beim Ob- und Nidwaldner Kantonalen die Regenpelerinen kurzzeitig zum Einsatz. An beiden Orten kehrt aber schon wenig später die Sonne zurück.

So gehts weiter

Am kommenden Samstag findet das Oberaargauische Schwingfest statt. Zwei Tage später geht mit dem Stoos-Schwinget das erste Bergfest der Saison über die Bühne. Gleichentags wird beim Glarner-Bündner in die Zwilchhosen gestiegen.

