1/12 Der Sieger des Mittelländischen heisst Fabian Staudenmann. Foto: keystone-sda.ch

Der Schlussgang

Mit fünf Siegen marschiert Fabian Staudenmann in den Schlussgang. Dort trifft er auf Überraschungsmann David Scheuner. Der 19-Jährige zieht überraschend in den letzten Kampf des Tages ein. Und kann dort nicht viel gegen Staudenmann ausrichten. Einen ersten Angriff wehrt er noch ab, gegen einen Kurz ist er dann allerdings machtlos. Nach nicht einmal zwei Minuten liegt Scheuner auf dem Rücken. Staudenmann triumphiert damit zum vierten Mal beim Mittelländischen. Das erste Mal gelang ihm dies 2021, nun feiert er den dritten Triumph in Serie.

Die Siegerstimme

Fabian Staudenmann (bei Tele Bärn): «Es ist sehr cool, das Mittelländische zum vierten Mal zu gewinnen. Wir haben schon am Dienstag hier trainiert, da dachte ich schon, wenn das Wetter passt, gibts ein cooles Fest – mit diesem Panorama und der tollen Organisation. Von Weissenfluh erstmals zu bodigen war sehr wichtig. Er ist ein unglaublich unangenehmer Gegner. Es war Zeit, mal ein Resultat zu haben. Schön, hat das geklappt.»

Die Schlussrangliste

Die Titelverteidiger

Letztes Jahr hat sich ein Duo den Sieg am Mittelländischen geteilt. Fabian Staudenmann bodigte im Schlussgang Curdin Orlik und jubelte mit dem punktgleichen Adrian Walther. Die beiden steigen auch dieses Jahr als Topfavoriten ins Sägemehl. Am Morgen marschieren die beiden vornweg, nach dem Mittag läufts Walther nicht mehr ganz so rund. Mit zwei Gestellten verpasst er den Schlussgang, wird am Ende aber Zweiter – anderthalb Punkte hinter Staudenmann, dem die Titelverteidigung gelingt.

Der Überraschungsmann

David Scheuner ist der nächste 19-jährige Berner, der in dieser Saison einen Eidgenossen bodigt. Im 4. Gang bekommt er es mit Matthias Aeschbacher zu tun – notabene dem Schlussgangteilnehmer des letzten ESAF 2022. Aeschbacher greift immer wieder an, bringt Scheuner zu Fall, der sich aber ein ums andere Mal ausdrehen kann. Und dann im entscheidenden Moment selber einen Konter lanciert und triumphiert. Eine faustdicke Überraschung. Die Freude darüber ist bei Scheuner riesig, er jubelt, als hätte er das Fest gerade gewonnen. Die Chance dazu hat er – Scheuner zieht in den Schlussgang ein. Diesen verliert er zwar, aber er darf sich über den dritten Kranz seiner Karriere freuen. Die ersten beiden gewann er 2022 – beim Oberländischen und beim Mittelländischen.

Der makellose Morgen

Adrian Walther startet mit einem Blitzsieg ins Fest. Nach wenigen Sekunden legt er Florian Gnägi platt aufs Kreuz. Auch danach schwingt er unwiderstehlich. Als einziger Schwinger lässt er sich am Morgen dreimal die Maximalnote notieren. Doch nach dem Mittagessen kommt sein Motor ins Stocken. Gleich zweimal stellt er: gegen Leandro Nägeli und Dominik Roth und verpasst trotz zweimal Note 9,00 den Einzug in den Schlussgang. Am Ende schaut Rang 2 heraus. Und Familie Walther darf gleich doppelt jubeln. Denn Reto Walther holt sich als Fünftklassierter den ersten Kranz seiner Karriere.

0:49 Blitzsieg im 1. Gang: Walther macht mit Gnägi kurzen Prozess

Der Festabbruch

Mit einem Gestellten gegen Michael Moser und einem Sieg mit Plattwurf gegen Peter Beer startet Michael Ledermann ins Fest. Doch im 3. Gang taucht der Sieger des Seeländischen nicht mehr im Sägemehl auf. Er hat das Fest vorzeitig beendet. Wie Ledermann gegenüber Blick sagt, hat er sich im 1. Gang am Knie weh getan. Allzu schlimm soll es nicht sein. Gemäss Ledermann ist die Aufgabe eine reine Vorsichtsmassnahme. Dennoch sollen genauere Abklärungen folgen.

Der besondere Gast

Albert Rösti war einst Gemeindepräsident von Uetendorf, hätte auch das OK dieses Mittelländischen als Präsident anführen sollen. Doch dann wurde er zum Bundesrat gewählt – und konnte dieses Amt nicht länger ausführen. Einen Besuch am Fest lässt er sich dennoch nicht entgehen. «Es ist ein spezielles Gefühl, es wäre eine Ehre gewesen, als OK-Präsident hier zu sein», sagt er bei Tele Bärn. Und fügt an: «Andererseits kann ich es jetzt geniessen und muss nichts machen.» Rösti schwärmt vom Wetter, der Kulisse und dem Topniveau der Schwinger. Er geniesst es, dass er «relativ unbehelligt durch die Leute laufen kann», denn der Bundesrat ist ohne Polizeischutz auf dem Schwingplatz. Das sei alles andere als selbstverständlich, wenn man ins Ausland schaue, meint er. Und schiebt dennoch hinterher: «Natürlich weiss die Polizei wo ich bin und hat es im Blick.»

Die Premiere

Im 1. Gang trifft Fabian Staudenmann auf Kilian von Weissenfluh – und erlebt eine Premiere. Denn im zehnten Duell gibts zwischen den beiden erstmals ein Resultat. Staudenmann setzt sich gegen von Weissenfluh durch. Davor gab es zwischen den beiden, die sich 2018 beim Jahresschwinget Thun erstmals gegenüberstanden, ausschliesslich Gestellte.

Die Eidgenossen-Bilanz

Michael Moser ist eine der grossen Berner Zukunftshoffnungen. Sein Talent hat der 19-Jährige längst bewiesen. In dieser Saison hat er nun schon drei Eidgenossen bezwungen: Fabian Staudenmann sowie Adrian Walther am Seeländischen und nun am Mittelländischen auch Severin Schwander. Daneben hat er gegen Michael Ledermann gestellt. Eine beeindruckende Bilanz gegen Eidgenossen.

Der Nachwuchs

Nachwuchsförderung ist wichtig – auch im Schwingen. Deswegen findet oft auf dem gleichen Platz am Tag vor oder nach dem eigentlichen Fest das Nachwuchsfest statt. So auch in Uetendorf, wo bereits am Donnerstag die Bühne der Schwing-Zukunft gehörte. Und das mit einer beeindruckenden Teilnehmerzahl. 400 Jungen und vier Mädchen sind ins Sägemehl gestiegen. Zum Vergleich: Für das Fest am Samstag sind 191 Schwinger gemeldet. Wegen der grossen Teilnehmerzahl wurden sogar ausserhalb der eigentlichen Arena zwei zusätzliche Sägemehlringe platziert. In drei der sieben Alterskategorien haben die Sieger alle sechs Gänge gewonnen. Im Jahrgang 2015 triumphierte Marco Zaugg (59,25 Punkte), im Jahrgang 2013 gewann Orlando Reinhard (59,50 Punkte) und im Jahrgang 2008-2009 setzte sich Mirco Tschann (59,50 Punkte) durch.

Die Bedingungen

Ein Sommertag wie aus dem Bilderbuch – die Bedingungen in Uetendorf sind perfekt. Schon am Morgen scheint die Sonne und es ist warm, im Verlauf des Tages steigen die Temperaturen immer mehr. Nicht nur die Schwinger sind der prallen Sonne und damit der Hitze ausgesetzt, sondern auch die Zuschauer. Denn die Tribünen sind nicht gedeckt.

So gehts weiter

Keine 24 Stunden dauerts, da steigen die nächsten Bösen ins Sägemehl. Und das gleich an drei Schauplätzen. Am Sonntag finden das Basellandschaftliche, das Ob- und Nidwaldner sowie das Neuenburger Kantonale statt.

Das Fest zum Nachlesen im Ticker