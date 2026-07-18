Das Schwingfest auf der Rigi ist eine grosse logistische Herausforderung. Alleine 40 Tonnen Sägemehl müssen von Arth-Goldau per Zug auf den Berg. Bei den Organisatoren greifen dabei alle Zahnräder ineinander.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rigi-Schwingfest: Logistik beim Bergfest ist eine grosse Herausforderung

Sägemehl musste per Zahnradbahn auf 1577 Meter transportiert werden

Die 40 Tonnen Sägemehl wurden bereits am ISAF in Arth SZ verwendet

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Mittwoch, 7 Uhr morgens am Bahnhof in Arth-Goldau. In vier Tagen herrscht hier aufgrund des Rigi-Schwing- und Älplerfests Hochbetrieb. Noch ist es ruhig, doch die Vorbereitungen auf das Bergkranzfest gehen in die finale Phase.

Einen entscheidenden Hinweis darauf liefert ein 20 Tonnen schwerer Container. Sein Inhalt ist bereits ein alter Bekannter: Sägemehl vom Innerschweizer Schwing- und Älplerfest (ISAF) in Arth SZ. Vor zwei Wochen gratulierten sich dort noch zwei Luzerner zum gemeinsamen Festsieg, jetzt wird das Sägemehl wiederverwendet – oben auf der Königin der Berge.

Dazu muss der gelbe Container auf einen Tieflader der Rigi-Bahnen verladen werden. Nur mit der 151 Jahre alten Zahnradbahn können solch schwere Güter zum Schwingplatz auf 1577 Meter über Meer transportiert werden. Rund eine halbe Stunde dauert dazu die Fahrt nach Rigi Staffel.

Für Janine Buholzer ist es alles andere als ein gewöhnlicher Einsatz. Vor der Lokführerin steht der tonnenschwere Container – und damit auch das Problem: Sie kann die Strecke nicht sehen.

Der Bremser im Sägemehl

Auf dem Sägemehl im Container sitzt deshalb ein «Bremser». Raffael Eberhard gibt ihr über eine Signaltaste die entscheidenden Kommandos. «Langsam und Halt», mehr braucht es im Normalfall nicht. «Raffi ist mein Auge für die Strecke», sagt Buholzer. Auf die Kommandos müsse sie sich vollständig verlassen können. Bei einem Nothalt müsse sie den Zug auffangen.

Dass dies perfekt klappt, zeigt sich nur wenige Minuten später. Als plötzlich ein junges Reh auf den Geleisen steht, verlangsamt der Zug mit der besonderen Fracht prompt.

Oben beginnt das Rückwärtsspiel

Auf Rigi Staffel angekommen, wartet neben den wenigen frühmorgentlichen Touristen auf dem Perron bereits ein Lastwagen, der zuvor über die enge Bergstrasse hochgefahren ist. Für das Umladen des Containers wird der Strom in den Fahrleitungen aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Alles läuft reibungslos, die Zahnräder greifen perfekt ineinander.

Einer, der den Ablauf ganz genau beobachtet, ist Franz-Toni Kenel (34). Der Bauer ist selber Schwinger, sitzt im OK des Rigi-Schwingets und ist für die Schwingplätze verantwortlich. Für den Einsatz nimmt er gerne frei. «Sonst würde ich es nicht machen», sagt der Arther.

Kaum ist die Fracht umgeladen, fährt der Lastwagen rund 500 Meter rückwärts auf der schmalen Kiesstrasse bis zum Schwingplatz. Dort wird das bereits feuchte und darum auch so schwere Sägemehl auf die drei Ringe verteilt.

Pro Ring braucht es rund 25 bis 30 Kubikmeter. Dann geht es zurück zum Bahnhof Rigi Staffel: Der leere Container fährt zurück nach Arth-Goldau, der zweite wird aufgeladen und wieder mit dem Zug hochgefahren.

Nach dem Abladen ist vor der Handarbeit

Kurz nach 11.30 Uhr ist der Spezialtransport beendet. Rund 80 Kubikmeter Sägemehl liegen auf dem Schwingplatz mit Panorama über die Innerschweizer Voralpen bereit. So schnell ging die ganze Übung noch nie vonstatten. In den letzten Jahren, wo man das Sägemehl jeweils nicht vom Innerschweizerischen weiterverwendete, hat man mit viel kleineren Ladungen gearbeitet.

Dann sind jeweils mehrere kleinere Landwirtschaftsfahrzeuge zwischen einem Sägewerk in Steinerberg SZ und der Talstation der Zahnradbahn hin und her gependelt. «Da haben wir eigentlich den ganzen Tag nichts anderes zu tun gehabt, als Sägemehl zu fahren», erinnert sich Franz-Toni Kenel.

Feierabend ist nach dem Abladen der Holzspäne aber auch in diesem Jahr noch nicht. Jetzt sind nämlich jene Helfer gefragt, die aus den Sägemehlbergen mit Rechen und Schaufeln drei Plätze mit je rund 12 Metern Durchmesser herrichten. Was im Container nur ein Abfallprodukt der Holzindustrie ist, wird auf dem Platz so zur perfekten Unterlage für die 90 antretenden Schwinger am Sonntag.

Die Zahnradbahn als Lebensader

Gleichzeitig läuft auch unten im Tal die Logistik weiter. Getränke, Tische, Zelte und weiteres Material müssen auf die Rigi. Zudem steht am Sonntag der Tag mit den meisten Frequenzen des Jahres bevor. Rund zwei Drittel der Zuschauer reisen über die Strecke Arth–Rigi Staffel an. Der Rest kommt von der Luzerner Seite via Weggis und Vitznau.

Der Zug ist dafür unverzichtbar. Lastwagentransporte wären wegen der engen Platzverhältnisse nicht nur schier unmöglich – es würde auch die Bergstrasse beschädigen. Die Zahnradbahn ist deshalb die Lebensader der Rigi – und in diesen Tagen auch jene des Schwingfests.