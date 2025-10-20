DE
Wieder nur Kanadier schneller
Noè Ponti im Weltcup knapp geschlagen

Noè Ponti wird am Weltcup in Westmont erneut Zweiter über 50 m Delfin.
Publiziert: 20.10.2025 um 08:10 Uhr
Aktualisiert: 20.10.2025 um 08:38 Uhr
Noè Ponti sichert sich in Westmont den vierten Podestplatz innerhalb von drei Tagen. (Archivbild)
Darum gehts

  • Noè Ponti erreicht Platz zwei über 50 m Delfin
  • Ilya Kharun schlägt Ponti um elf Hundertstelsekunden
  • Ponti reist mit einem Sieg und drei zweiten Plätzen ab
Beim Schwimm-Weltcup in Westmont (USA) schwimmt Noè Ponti auch am dritten Tag auf das Podest. Der 24-jährige Tessiner schliesst den Kurzbahn-Event in Illinois mit Platz zwei über 50 m Delfin ab.

Wie schon am Tag zuvor über 200 m Delfin und wie schon vor Wochenfrist beim Weltcup in Carmel (USA) über 50 m Delfin ist einzig Ilya Kharun schneller als Ponti. Der 20-jährige Kanadier schlägt elf Hundertstel vor dem Schweizer Weltrekordhalter an, der sich gegenüber der Vorwoche um eine Zehntelsekunde verbessert und eine Zeit von 21,80 Sekunden schwimmt. Platz drei sichert sich der Amerikaner Finn Brooks.

Somit reist Ponti mit einem Sieg und drei zweiten Plätzen aus Westmont ab. Die dritte und letzte Weltcup-Station ist von Donnerstag bis Samstag Toronto (Kan).

      Meistgelesen