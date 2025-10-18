Ponti schwimmt erneut zweimal aufs Podest

Noè Ponti schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Auch in Westmont gibts für den Schweizer zwei Podestplätze.

1/2 Für Noè Ponti gibts die nächsten Podestplätze. Foto: imago/Insidefoto

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Noè Ponti gewinnt bei der Kurzbahn-Weltcup-Veranstaltung in Westmont, Illinois, über 100 m Delfin. Über 100 m Lagen sichert sich der Tessiner Platz 2.

Die Wochen vergehen und ähneln sich für Noè Ponti. Der Tessiner holt sich am Freitag in Westmont den Sieg über 100 m Delfin, genau wie sieben Tage zuvor in Carmel beim Auftakt des Weltcups im Kurzbahnbecken. Und er wird Zweiter über 100 m Lagen, genau wie in Carmel.

Noè Ponti gewinnt über 100 m Schmetterling in 48‚47 Sekunden, sechs Hundertstel besser als in Carmel und erzielt damit die siebtbeste Zeit in der Geschichte auf dieser Distanz im 25-Meter-Becken. Wie in Indiana liegt er deutlich vor seinem ersten Verfolger, dem Kanadier Ilya Karhun (49,00).

Als er wenige Minuten später wieder ins Wasser springt, belegt der Bronzemedaillengewinner über 100 m Delfin bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio den 2. Platz im Final über 100 m Lagen. Er erzielt eine Zeit von 50,76 Sekunden (51,13 in Carmel) und wird erneut vom Amerikaner Shaine Casas (50,45) geschlagen.

Ponti ist am Samstag in Illinois für die 200 m Delfin und am Sonntag für die 50 m Delfin gemeldet. Aber er könnte durchaus auf die 200 m verzichten, wie es eine Woche zuvor in Carmel der Fall war.