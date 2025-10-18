DE
FR
Abonnieren

Schweizer brilliert weiter
Ponti schwimmt erneut zweimal aufs Podest

Noè Ponti schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Auch in Westmont gibts für den Schweizer zwei Podestplätze.
Publiziert: vor 28 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Für Noè Ponti gibts die nächsten Podestplätze.
Foto: imago/Insidefoto
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Noè Ponti gewinnt bei der Kurzbahn-Weltcup-Veranstaltung in Westmont, Illinois, über 100 m Delfin. Über 100 m Lagen sichert sich der Tessiner Platz 2.

Die Wochen vergehen und ähneln sich für Noè Ponti. Der Tessiner holt sich am Freitag in Westmont den Sieg über 100 m Delfin, genau wie sieben Tage zuvor in Carmel beim Auftakt des Weltcups im Kurzbahnbecken. Und er wird Zweiter über 100 m Lagen, genau wie in Carmel.

Noè Ponti gewinnt über 100 m Schmetterling in 48‚47 Sekunden, sechs Hundertstel besser als in Carmel und erzielt damit die siebtbeste Zeit in der Geschichte auf dieser Distanz im 25-Meter-Becken. Wie in Indiana liegt er deutlich vor seinem ersten Verfolger, dem Kanadier Ilya Karhun (49,00).

Mehr zu Ponti
Ponti schwimmt knapp am nächsten Sieg vorbei
Nur ein Kanadier ist schneller
Ponti schwimmt knapp am nächsten Sieg vorbei
«Ich habe meine Limite noch nicht erreicht»
Silber-Interview mit Noè Ponti
«Ich habe meine Limite noch nicht erreicht»

Als er wenige Minuten später wieder ins Wasser springt, belegt der Bronzemedaillengewinner über 100 m Delfin bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio den 2. Platz im Final über 100 m Lagen. Er erzielt eine Zeit von 50,76 Sekunden (51,13 in Carmel) und wird erneut vom Amerikaner Shaine Casas (50,45) geschlagen.

Ponti ist am Samstag in Illinois für die 200 m Delfin und am Sonntag für die 50 m Delfin gemeldet. Aber er könnte durchaus auf die 200 m verzichten, wie es eine Woche zuvor in Carmel der Fall war.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen