Ponti schwimmt knapp am nächsten Sieg vorbei

Nächste Erfolgsmeldung von Noè Ponti. Auch über 50 m Delfin schwimmt der Tessiner aufs Podest.

Noè Ponti reist mit drei Podestplätzen aus Carmel ab. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Noè Ponti sichert sich bei der Weltcup-Veranstaltung in Carmel, Indiana, den nächsten Podestplatz. Der Tessiner wird über 50 m Delfin Zweiter.

Ponti, der auf den Start über 200 m Delfin und 200 m Lagen verzichtet hat, ist im Vorlauf der Schnellste, muss sich im Final aber Ilya Kharun geschlagen geben. Der Kanadier schlägt in 21,86 Sekunden an und ist damit vier Hundertstel schneller.

Ponti reist somit mit einem Sieg (100 m Delfin) und zwei 2. Plätzen, nachdem er auch über 100 m Lagen diese Position erreicht hat, nach Westmont, Illinois, an die nächste Weltcup-Station weiter.