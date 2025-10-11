Ein Sieg und Platz 2 zum Auftakt für Ponti

Noè Ponti hat den Auftakt zu den Weltcuprennen in Übersee gut gemeistert. In Carmel in den USA gewinnt der Tessiner im 25-m-Becken das Rennen über 100 m Delfin, über 100 m Lagen wird er Zweiter.

Stilstudie von Noè Ponti in seiner Paradedisziplin Delfin. Foto: PATRICK B. KRAEMER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der dreifache Weltmeister 2024 im kleinen Becken überragte im Final über 100 m Delfin. Er gewann in 48,53 Sekunden und blieb bloss 8 Zehntel über dem von ihm seit Dezember 2024 gehaltenen Weltrekord.

Ponti konnte später im Final über 100 m Lagen nicht nachlegen. Als Fünfter nach 75 m kämpfte er sich in 51,13 Sekunden noch auf Platz 2 vor. Er blieb 0,80 Sekunden hinter dem Schweizer Rekord zurück.

Der zweifache Silbermedaillen-Gewinner der WM 2025 im grossen Becken (über 50 m und 100 m Delfin) wird an diesem Wochenende noch drei weitere Wettkämpfe im Bundesstaat Indiana bestreiten. Ponti ist auch über 200 m Delfin, 200 m Lagen und am Sonntag über 50 m Delfin gemeldet.