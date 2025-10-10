DE
Nach Klau-Eklat in Singapur
Italo-Schwimmerinnen kassieren monatelange Sperre

Die Schwimmerinnen Benedetta Pilato und Chiara Tarantino werden für 90 Tage gesperrt. Der Grund ist bizarr: Die beiden Italienerinnen wurden im August am Flughafen in Singapur beim Klauen erwischt.
Die italienischen Schwimmerinnen Benedetta Pilato …
Julian Sigrist

21 Medaillen an Grossanlässen gewannen die italienischen Schwimmerinnen Benedetta Pilato (20) und Chiara Tarantino (22) in ihren jungen Jahren bereits. Eine Weitere wird für die beiden in diesem Jahr nicht mehr dazukommen. Wie der italienische Schwimmverband mitteilt, sind die beiden nämlich für 90 Tage gesperrt worden.

Der Ausschluss gilt demnach mit sofortiger Wirkung, womit sie die Kurzbahn-EM in Polen im Dezember verpassen werden. Die Disziplinarmassnahme sei unter Berücksichtigung des Geständnisses der beiden Schwimmerinnen sowie ihrer kooperativen Haltung verhängt worden. Zu den Details äussert sich der Verband nicht. Aber was ist passiert, dass es zu so einer happigen Sperre kommt?

Festnahme in Singapur

Hintergrund der Strafe ist ein Vorfall vom August dieses Jahres, bei dem Pilato und Tarantino am Flughafen in Singapur festgenommen wurden, nachdem sie Kosmetikprodukte aus dem Duty-Free-Bereich gestohlen hatten.

Die Italienerinnen hatten sich laut italienischen Medien auf dem Rückweg ihres Bali-Urlaubs befunden, welchen sie nach der WM in Singapur genossen hatten. Tarantino soll dabei einige ätherische Öle in Pilatos Tasche gesteckt haben, behauptete im Anschluss aber, diese für Gratisproben gehalten zu haben.

Die beiden wurden von den Behörden kurzzeitig festgehalten, konnten das Land mit Unterstützung der italienischen Botschaft aber wieder verlassen.

