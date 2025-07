Enttäuschung für Mityukov & Co. Schweizer Trio scheitert in Vorläufen an Schwimm-WM

Am zweiten Tag der Pool-Wettkämpfe an den Schwimm-Weltmeisterschaften in Singapur übersteht keiner aus dem Schweizer Team die Vorläufe - auch Roman Mityukov nicht.

Publiziert: vor 12 Minuten