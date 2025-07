Was für ein Start in die Schwimm-WM! Der Tessiner Noè Ponti meldet seine Gold-Ambitionen an. Doch die Konkurrenz ist auch stark.

Darum gehts Noè Ponti schwimmt im Vorlauf 50 m Delfin starke 22,74 Sekunden

Ponti, Grousset und Kharun gelten als Favoriten für das Podest

Patrick Mäder Autor Blick Sport

Die Uhr im neuen, temporären Schwimmstadion in Singapur hielt bei 22,74 Sekunden. Eine gute Zeit für Noè Ponti, der im letzten der elf Vorläufe startete. Der Tessiner schwamm genau gleich schnell, wie der Franzose Maxime Grousset vor ihm und 11 Hundertstel schneller als der Kanadier Ilya Kharun.

Gut möglich, dass diese drei Schwimmer auch morgen, nach dem Final, auf dem Podest stehen werden. In welcher Reihenfolge? Völlig offen. Über die 50-Meter-Distanz zählt jede Hundertstel – es wird ein Krimi.

Ist Ponti im Vorlauf schon an die Grenzen gegangen? «Ich habe mich gut gefühlt, aber weiss nicht, ob das schon die Grenze war. Wenn es auch im Halbfinal so gut läuft, dann sollte die Finalqualifikation kein Problem sein. Und dann sehen wir weiter.»

Noch weit weg vom Weltrekord

Die persönliche Bestzeit von Ponti steht bei 22,65 Sekunden, die von Kharun bei 22,68 und die von Grousset bei 22,70 Sekunden. Den Weltrekord hält der Ukrainer Andrii Govorov mit 22,27. Der Ukrainer ist in Singapur nicht mehr dabei, weil er sich entschieden hat, 2026 bei den Doping-Spielen in Las Vegas mitzuschwimmen. Ponti hat kein Verständnis für Govorov und würde es gern sehen, wenn dessen Weltrekord in Singapur fällt. Doch dafür bräuchte es noch eine enorme Steigerung.

Wie gehts jetzt weiter? Ab 13.00 Uhr unsere Zeit (SRF 2 live) startet die Abendsession in Singapur. Ab 13.23 Uhr starten die Halbfinals über 50 Meter Delfin. Dann geht es um die Qualifikation für den Showdown von morgen Montag. Spannung garantiert!

Djakovic: «Alles gegeben!»

Antonio Djakovic war ebenfalls bereits im Wasser. Über 400 Meter Freistil schwamm er 3:49,14. Damit blieb er über 5 Sekunden über seiner Bestzeit von 2022, aber war immerhin 2 Sekunden schneller als bisher in dieser Saison. Damit verpasste er die Finalqualifikation klar.

Nach einem schwierigen Jahr mit Trainingsrückstand wegen einer Trizeps-Verletzung ist er damit so halb zufrieden. «Ich muss einfach an mich selber glauben. Dann wird es auch wieder aufwärtsgehen. Ich habe alles gegeben, was momentan möglich ist.» Djakovic wird in Singapur auch über 200 Meter Freistil am Start stehen.