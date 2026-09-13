Zwölf Jahre Warten – Mas erlöst die Spanier

Die 21. und letzte Etappe der diesjährigen Spanienrundfahrt geniesst Enric Mas in vollen Zügen. Erstmals entscheidet der 31-Jährige eine Grand Tour für sich.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Zwölf Jahre lang haben die Spanier auf diesen Moment warten müssen. Enric Mas gewinnt die Vuelta 2026 und damit als erster Lokalmatador seit Alberto Contador 2014.

Ab dem sturzbedingten Out von Dominator Tadej Pogacar auf dem achten Teilstück ist Mas der Gejagte. Er liefert am Tag danach direkt einen Etappensieg ab und bringt das Rote Leadertrikot sicher nach Granada. Wahrlich souverän!

Nun darf sich der 31-Jährige Gewinner einer dreiwöchigen Landesrundfahrt nennen. Dreimal (2018, 2021 und 2022) verpasste er dieses angestrebte Ziel an der Vuelta als Gesamtzweiter jeweils knapp.

In diesem Jahr muss Primoz Roglic (Slowenien, 2:15 min. zurück) mit Rang zwei vorliebnehmen. Felix Gall (Österreich, 2:44 min. zurück) wird nach Platz zwei beim Giro d'Italia 2026 nun bei der Vuelta Dritter.

Den letzten Etappensieg krallt sich Tobias Johannessen aus Norwegen unter den Nagel.