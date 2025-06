Stefan Küng und Mauro Schmid verpassen in der 6. Etappe der Tour de Suisse den Tagessieg nur knapp. Die beiden Schweizer werden erst kurz vor dem Ziel vom Feld eingeholt. Es siegt der Belgier Jordi Meeus.

1/4 Mauro Schmid wird erst kurz vor dem Ziel eingeholt. Foto: keystone-sda.ch

Meeus setzt sich nach 186 km von Chur nach Neuhausen am Rheinfall im Massensprint vor dem Italiener Davide Ballerini und dem Briten Lewis Askey durch. Als bester Schweizer klassiert sich Fabio Christen im 12. Rang. Sein jüngerer Bruder Jan Christen muss die Rundfahrt auf dem Weg in die Nordostschweiz – gezeichnet von seinen Sturzverletzungen vom Sonntag – aufgeben.

Unbelohnte Flucht von Schweizer Duo

Mit Stefan Küng und Mauro Schmid gehören gleich zwei einheimische Fahrer zur vierköpfigen Fluchtgruppe, die sich kurz nach dem Start in Chur vom Hauptfeld absetzt. Zum Schweizer Duo gesellen sich Küngs französischer Teamkollege Romain Grégoire, der am Vortag auf der Königsetappe das Leadertrikot verlor, sowie der Australier Harry Sweeny. Der Maximalvorsprung des Quartetts beträgt zweieinhalb Minuten.

Als Grégoire rund 45 km vor dem Ziel die Kräfte verlassen, entwickelt sich in der Anfahrt nach Schaffhausen ein spannendes Verfolgungsrennen zwischen dem verbleibenden Ausreissertrio und dem langgezogenen Hauptfeld. Der Vorsprung des Trios – der noch bei eineinhalb Minuten liegt – schmilzt Sekunde um Sekunde, ehe das Feld auf dem letzten Kilometer gleichzieht. Auch ein letztes Aufbäumen Schmids bleibt unbelohnt, sodass der Tagessieger im Massensprint gekürt wird.

Im Gesamtklassement gibts keine Veränderungen. Der Franzose Kévin Vauquelin führt weiterhin 29 Sekunden vor Landsmann Julian Alaphilippe und 39 vor Topfavorit João Almeida aus Portugal.

Final am Vierwaldstädtersee

Vom Rheinfall, dem grössten Wasserfall Europas, geht es weiter in Richtung Vierwaldstättersee, wo am Wochenende der Abschluss der 88. Tour de Suisse erfolgt. Am Samstag steht die mit 207,3 km längste Etappe dieser Rundfahrt auf dem Programm, die mit einem knapp 4 km langen Schlussanstieg nach Emmetten endet. Tags darauf folgt das abschliessende Bergzeitfahren von Beckenried hoch zur Stockhütte.