1/5 Stefan Küng ist der kämpferischste Fahrer des Tages. Lieber hätte er einen Etappensieg geholt. Foto: freshfocus

Darum gehts Schweizer warten auf Tour-de-Suisse-Etappensieg, Küng verpasst Chance knapp

Küng erlebt emotionales Highlight mit Sohn am Strassenrand

740 Tage oder 20 Etappen seit letztem Schweizer Etappensieg Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Mathias Germann Reporter Sport

Das Warten geht weiter. Seit 740 Tagen oder 20 Etappen wartet die Schweiz auf einen Etappensieg bei der Tour de Suisse der Männer. Damals, am 11. Juni 2023, gewann Stefan Küng (31) das Zeitfahren in Einsiedeln SZ. Und diesmal?

Da ist der Thurgauer tatsächlich drauf und dran, sein eigener Nachfolger zu werden. Auf dem ersten der 186,7 Kilometer greift er unter anderem mit Mauro Schmid (25) an. Sie fahren stundenlang voraus und werden einen Kilometer vor dem Ziel eingeholt. «Wir haben super harmoniert. Aber hinten war das Feld wie eine Herde Gnus, sie haben sich an uns rangesaugt», sagt Küng. Letztlich gewinnt Jordi Meeus (26, Bel) den Massensprint.

Damit ist für Küng in Bezug auf sich selbst die Tour gelaufen. Zwar ist er ein Zeitfahrspezialist, aber am Sonntag geht es in Richtung und Stockhütte NW vom ersten Meter an aufwärts. Und da ist Küng mit seinen 83 Kilogramm chancenlos.

Rad-Talent Christen bricht ab

«Schade», sagt Küng zu seiner letzten, verpassten Chance. Ein kleines Highlight erlebt Küng auf jenen Ostschweizer Strassen, die er so gut kennt, dennoch. «Ich habe meine Frau und meinen Sohn Noé unterwegs gesehen und gehört, wie er gerufen hat: Allez, Papi! Das war das erste Mal, dass ich so etwas bewusst wahrgenommen habe. Ich bekam Hühnerhaut.» Im Juli wird Noé, der an diesem Samstag drei Jahre alt wird, einen Bruder bekommen – Mama Céline ist hochschwanger.

Am Samstag haben Küngs Landsleute die letzte Chance auf einen Sieg. Jan Christen (20), das in der ersten Etappe gestürzte Rad-Talent, wird nicht mehr mittun – er gab das Rennen entkräftet auf.