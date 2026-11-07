Er studiert Maschinenbau, liebt schnelle BMWs und misst 1,94 Meter: Doppel-Europameister Charlie Aldridge ist der neue Star beim Thömus-Team. Warum der Schotte die Schweizer Tradition bricht und wie er Haggis mit Tête de Moine kombinieren will.

Joël Hahn Redaktor Sport

Als Blick den neuen Thömus-Star Charlie Aldridge (25) im Swiss Bike Park in Oberried BE trifft, wird sofort klar: Hier prallen Welten aufeinander. Der 1,94 Meter grosse und 88 Kilogramm schwere Schotte ist die neue Naturgewalt im Berner Vorzeigeteam und sorgt gleich beim Antrittsbesuch für einen herrlichen Kultur-Clash.

Der Witz mit dem Luxus-Schlitten

Dass der Brite weiss, was er will, zeigte sich schon beim ersten Treffen mit Teamchef Ralph Näf (46). Dabei ging es augenzwinkernd nicht primär um schnelle Velos. «Er hat nie nach einem Bike gefragt, er wollte einen M5 haben», witzelt Näf beim gemeinsamen Treffen. Aldridge, der schnelle Autos über alles liebt, konterte die Vorlage seines Chefs mit feinem britischem Humor: «Morgen gibt es wohl Anrufe von der Grenze. Da fährt jemand einen BMW M5 mit Schweizer Schildern nach Schottland.»

Haggis, Pancakes und Western-Games

Ein waschechter Schotte im durch und durch eidgenössischen Teamgefüge. Was bevorzugt Aldridge? «Bagpipes statt Alphorn», stellt er lachend klar. In seiner Freizeit trägt er zudem lieber den traditionellen Kilt als Schweizer Schwingerhosen. Nur bei der Kulinarik lässt er sich voll auf seine neue sportliche Heimat ein. Der 25-Jährige isst zwar gerne schottischen Haggis (gefüllter Schafsmagen), gerät beim Schweizer Käse aber regelrecht ins Schwärmen, als er für das Foto einen riesigen Laib stemmt. Besonders der Tête de Moine hat es ihm angetan. Seine lachende Kompromiss-Idee für die künftigen Team-Abende: «Wie wäre es mit Haggis, aber mit geschmolzenem Schweizer Käse obendrauf?»

Wenn er zu Hause im schottischen Crieff selbst am Herd steht, sieht der Speiseplan anders aus: Am liebsten serviert er morgens frische Pancakes oder kocht abends schottisches Wildfleisch (Venison) aus den heimischen Highlands. Und um nach den harten Trainings so richtig abzuschalten? Dann greift der Hüne zum Controller und zockt auf der Konsole den Western-Hit «Red Dead Redemption».

Schweizer Idol und Karibik-Ferien

Den grossen Rückhalt für seine Karriere geben ihm seine Eltern, seine jüngere Schwester Iona (23) und Freundin Beth Morrow (24), die selbst als Radrennfahrerin professionelle Strassenrennen bestreitet. Dass Aldridge nun für ein Schweizer Team fährt, schliesst für den Schotten einen Kreis. In seiner Jugend prägte ihn ausgerechnet eine hiesige Mountainbike-Legende besonders: «Als ich zehn war, sah ich Nino Schurter in einem Katalog. Ich dachte sofort: Das will ich auch machen!»

Bevor das schottische Kraftpaket im nächsten Jahr für die Schweiz voll auf Medaillenjagd geht, steht aber erst einmal pure Erholung an: Für die Off-Season jettet Aldridge jetzt mit seiner Familie für entspannte Ferien in die Dominikanische Republik.