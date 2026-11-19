Sein Vertrag bei Red Bull-Bora-hansgrohe wurde nicht verlängert, nun hat Primoz Roglic seine Zukunft geklärt. Er unterschreibt bei einem Team mit Schweizer Lizenz.

Darum gehts Primoz Roglic hat bei NSN Cycling einen Einjahresvertrag unterschrieben

Das Rad-Team hat eine Schweizer Lizenz und mit Fussball-Legende Andres Iniesta einen berühmten Mitbesitzer

Nach Richard Carapaz ist Roglic ein weiterer Transfercoup

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Primoz Roglic hat auch mit 37 Jahren noch nicht genug. Nach drei Jahren bei Red Bull-Bora-hansgrohe wagt der Rad-Star noch einmal einen Neuanfang und unterschreibt für die Saison 2027 einen Einjahresvertrag beim NSN Cycling Team.

«Ich liebe Herausforderungen. Deshalb bin ich hier, um sie gemeinsam anzunehmen und zu sehen, was die Zukunft für uns bereithält», wird der Slowene in einer Mitteilung seines neuen Teams zitiert. NSN Cycling hat nicht nur eine Schweizer Lizenz, sondern seit gut einem Jahr auch einen ehemaligen spanischen Fussball-Weltmeister als Miteigentümer: Andres Iniesta (42).

Auch wenn Roglic nur einen Einjahresvertrag unterschrieben hat, denkt er noch lange nicht ans Karriereende. «Ich glaube immer noch, dass ich noch etwas zu erledigen habe, sowohl bei den Rennen als auch für mich selbst», ist er überzeugt. «Ich habe den Antrieb und auch die Einstellung, nicht einfach nur Rennen zu fahren, sondern auch etwas zu erreichen.»

Ambitionen für grosse Rundfahrten

Erreicht hat der Ex-Skispringer schon einiges. 2020 krönte er sich zum Olympiasieger im Zeitfahren, die Vuelta gewann er bisher viermal, hinzu kommt ein Sieg beim Giro d'Italia. Auch Lüttich-Bastogne-Lüttich hat Roglic schon für sich entschieden und zweimal die Tour de Romandie gewonnen. Zuletzt wurde er Anfang Oktober Europameister im Zeitfahren.

Seine Verpflichtung ist ein weiterer Coup, der NSN Cycling gelingt. Vor wenigen Wochen stiess schon Giro-Sieger Richard Carapaz (33) zum Team. Weitere Neuzugänge sind Santiago Buitrago (27) und Lennert Van Eetvelt (25). Damit unterstreicht das Team seine Ambitionen für die grossen Rundfahrten.