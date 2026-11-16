Nach zwei Weltcup-Jahrzehnten voller Triumphe geniesst der 2025 zurückgetretene Nino Schurter den fehlenden Leistungsdruck. Doch ausgerechnet ein Freizeit-Ausflug mit seiner Familie brachte die Mountainbike-Legende ins Spital.

Darum gehts Nino Schurter blickt auf erstes Jahr als Bike-Rentner zurück

Ein Sturz-Schock überschattet die sonst geniale Zeit

Während der Karriere verschont, zwingt ihn die schwere Verletzung zu Ruhe

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Die Zweifel waren rasch verflogen. Nino Schurter (40) ist ein gefragter Mann wie eh und je. Auch 14 Monate nach dem Rücktritt als grösster Mountainbiker aller Zeiten. «Ich fragte mich schon: Wie gross wird das Interesse noch sein, wenn man aufhört?», sagt die Bündner Bike-Legende.

Doch Schurter hat hier Auftritte, da Auftritte, fährt weiterhin viel Velo, redet als SRF-Experte am TV, ist nochmals Vater geworden, baut seine eigene Trailbau-Firma auf und ist auch bei Veranstaltungen wie an der Laureus Charity Night in Zürich einer der namhaftesten Gäste.

«Es fühlt sich sehr gut an», sagt Schurter über sein neues Leben in der Sportler-Rente. «Ich habe viele Aufgaben, die mich auf Trab halten. Ich bin mein eigener Chef und kann mir alles selber einteilen. Ich bin öfter zu Hause als früher und kann mehr mit der Familie unternehmen. Das geniesse ich sehr.»

Jetzt hat die gewachsene Familie Priorität

Wenn der zehnfache Weltmeister über die letzten Monate redet, wird spürbar: Dieser Mann ist mit sich im Reinen. Nach zwei Jahrzehnten im Weltcup war der Rücktritt auch eine Art Befreiung. «Im Spitzensport bist du 24/7 involviert. Ich habe es lange extrem gerne gemacht. Aber jetzt ist es wunderschön, dass der Druck weg ist und nicht bei allem immer die eigene Leistung im Vordergrund steht.»

Nun hat die Familie Vorrang. Schurter, oft von Partnerin Malene Degn (29), Söhnchen Leo (11 Monate) und auch Lisa (11), der Tochter aus erster Ehe, begleitet, ist dieses Jahr so viel gewandert wie nie. Wenn die früheren Weltcupkollegen im Sommer irgendwo Rennen fahren, klettert Schurter jetzt lieber auf Berge.

Doch die Wandersaison nimmt ein jähes Ende. Der Olympiasieger von 2016 landete im September im Spital. Nicht weit weg von daheim entscheidet sich die Wandergruppe, das Angebot einer Bergbeiz zu nutzen und die Talfahrt auf sogenannten Mountain-Trottinetts zu absolvieren. «Ich habe mit dem Trotti einen Sprung gemacht, da fiel einfach das Vorderrad raus», schildert Schurter den Schockmoment.

Schwer verletzt, aber nach drei Stunden wieder daheim

In voller Fahrt wird der Ex-Biker über den Lenker geschleudert. «Zum Glück konnte ich mit dem Arm noch das Gesicht schützen. Doch es war sofort klar, dass es gröber ist. Ich hatte abartige Schmerzen wie noch nie.»

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Trotz Funkloch kommt die Rega rasch, weil der Notruf via Satellit funktioniert. Eine Stunde nach dem Crash wird Schurter im Spital in Chur GR die Schulter wieder eingerenkt, eine OP der Armfraktur ist nicht nötig. Nur drei Stunden danach sitzt er mit dem Arm in der Schlaufe daheim beim Nachtessen. Jetzt kann der Bündner darüber schmunzeln: «Natürlich auch wegen den starken Schmerzmitteln hat sich der Tag völlig surreal angefühlt. Da liegst du im Rega-Heli, und kurze Zeit danach ist man daheim, als wär nichts gewesen.»

Doch es ist nicht nichts. Eine so schwere Verletzung mit mehreren Wochen Pause erlitt Schurter während seiner ganzen Laufbahn nie. Aus den Surf-Ferien im Oktober wird ein Entspannungsurlaub.

Doch mittlerweile darf Schurter wieder in den Sattel. Ein beschädigter Nerv benötigt zwar noch Heilungszeit, aber er macht in der Reha gute Fortschritte. Zweimal in der Woche liegt Schurter auf dem Physio-Bett von Ex-Ski-Weltcupfahrer Marc Gini (42).

Viel Spass bei Gravel-Rennen

Schwer verunfallt wegen eines schlecht gewarteten Jux-Trottinetts – doch Vorwürfe macht der Bike-Gigant den Betreibern keine. Schurter ist heilfroh, dass er ohne Langzeitfolgen aus der Sache herausgekommen ist. Man denkt unweigerlich an Michael Schumachers verhängnisvollen Freizeitunfall.

Doch Schurter kann sich wieder dem Zweirad und seiner Familie widmen. Die Teilnahmen an Gravel-Rennen machten ihm dieses Jahr viel Spass. Zudem erfüllte er sich mit dem Start am legendären Etappenrennen BC Bike Race auf Vancouver Island einen langjährigen Traum. Auch Ex-Teamchef und Freund Thomas Frischknecht (56) war dabei. «Nur wir beide. Wir haben uns selber um die Velos gekümmert.» Für 2027 hat Schurter bereits die nächste Bike-Sparte im Visier: Er will ein Enduro-Rennen bestreiten.

Seine Liebe zum Velo wird bleiben. Auch wenn es in einigen Jahren vielleicht dann doch mal weniger Interesse an ihm geben sollte.