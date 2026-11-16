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«Eine Million Mal Ja»
Rad-Superstar hat sich verlobt

Bei Mathieu van der Poel läufts in diesem Jahr. Neben zahlreichen Erfolgen auf dem Rad gibts nun ein privates Highlight. Er hat seiner Freundin einen romantischen Heiratsantrag gemacht.
Publiziert: vor 1 Minute
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Mathieu van der Poel hat privat Grund zur Freude.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Mathieu van der Poel und Roxanne Bertels haben sich verlobt
  • Seit acht Jahren sind die beiden ein Paar
  • Mit dem Antrag hat der Rad-Star seine Liebste während eines Fotoshootings überrascht
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Schöne Neuigkeiten von Mathieu van der Poel (31). Der holländische Rad-Superstar hat seiner langjährigen Partnerin Roxanne Bertels (33) die Frage aller Fragen gestellt. «Eine Million Mal Ja», lautet ihre Antwort auf den Heiratsantrag, wie Bertels auf Instagram verrät.

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Die Überraschung hat van der Poel geschickt eingefädelt. Er ist während eines Babybauch-Shootings an der Costa Blanca vor seiner zukünftigen Frau auf die Knie gegangen. Denn schon in wenigen Wochen werden die beiden erstmals Eltern.

Diese Neuigkeiten hat van der Poel selber im Sommer während der Tour de France verkündet, als er seinen Tagessieg auf der 9. Etappe «meinen beiden Mädchen» widmete. Kennengelernt haben sich die beiden vor acht Jahren in Finnland. Dies bei einem Porsche-Event, denn Bertels arbeitete damals für den Sportwagenbauer.

WM-Rekord aufgestellt

Die Verlobung ist ein weiteres Highlight in einem ereignisreichen Jahr für van der Poel. Im Cyclocross krönte sich der Holländer zum achten Mal zum Weltmeister und stellte damit bei den Männern einen neuen Rekord auf. An der Tour de France gewann er neben der 9. Etappe auch die Schlussetappe. Und zum Abschluss der Strassen-Saison gab es an der Weltmeisterschaft die Bronzemedaille.

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Ob van der Poel im Januar im Cyclocross zur Verteidigung seines Weltmeistertitels antritt, ist unklar. Denn just in diesen Monat fällt der Geburtstermin seines ersten Kindes. Ein privater Höhepunkt, der alle sportlichen Erfolge überstrahlen dürfte. Und den van der Poel wohl kaum verpassen möchte.

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