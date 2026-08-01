Mauro Schmid (26) wechselt ab Januar 2027 vom australischen World-Tour-Team Jayco-AlUla zum Schweizer Pro-Team Pinarello Q36.5. Der Zürcher unterschreibt für drei Jahre. Es ist die fünfte Station seiner Profikarriere.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mauro Schmid wechselt 2027 zu Pinarello Q36.5 mit Millionenvertrag

Es wird das fünfte Team seiner Profi-Karriere

Schmid gewann im Juli die 13. Etappe der Tour de France, grösster Erfolg seiner Karriere

Davide Malinconico Redaktor Sport

Jetzt ist der Transfer offiziell: Das Schweizer Rad-Ass Mauro Schmid (26) wechselt per 1. Januar 2027 vom australischen World-Tour-Team Jayco-AlUla zur Schweizer Pro-Tour-Equipe Pinarello Q36.5. Blick berichtete bereits vor zwei Wochen darüber, dass dem Zürcher bei Pinarello Q36.5 ein Millionenvertrag winkt. Nun hat er einen Dreijahresvertrag beim Team unterschrieben.

Für Schmid ist es nach Leopard Pro Cycling, Qhubeka Assos/NextHash, Soudal Quick-Step und zuletzt Jayco-AlUla die fünfte Station seiner Profikarriere. Der Wechsel erfolgt auf dem Höhepunkt seiner bisherigen Laufbahn: Erst Mitte Juli feierte er mit dem Sieg auf der 13. Etappe der Tour de France seinen bisher grössten Triumph.

«Mehr als nur eine Neuverpflichtung»

Bei seinem neuen Arbeitgeber ist die Freude gross. Die Verpflichtung eines der nationalen Aushängeschilder sei «weit mehr als nur ein Transfer», teilt Pinarello Q36.5 mit. Sie verkörpere die Identität des Teams und verbinde gemeinsame Ambitionen, Schweizer Spitzenleistungen sowie das Streben nach stetiger Verbesserung.

Auch Schmid blickt der neuen Aufgabe voller Vorfreude entgegen: «Mich hat begeistert, wie stark sich das Team in den letzten zwei, drei Saisons entwickelt hat. Gerade als Schweizer Fahrer macht es das noch besonderer, Teil dieses Projekts zu werden.» Zudem zeigt er sich euphorisch, dass dies der richtige Karriereschritt ist: «Ich glaube, dass mir dieses Umfeld alles bietet, was ich brauche, um mich weiterzuentwickeln.»