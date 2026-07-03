Schweizer Rad-Ass verkündet Schwangerschaft

Schöne Neuigkeiten von Elise Chabbey: Die Schweizer Radrennfahrerin erwartet ihr erstes Kind. Das verkündet sie auf Social Media.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Schweizer Radfahrerin Elise Chabbey ist schwanger

Ihr Kind soll im Januar 2027 das Licht der Welt erblicken

Anstatt an der Tour de France zu starten, beendet sie ihre Saison per sofort

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Am 1. August beginnt die Tour de France der Frauen in Lausanne. Nicht am Start stehen wird Elise Chabbey (33). Am Mittwoch gibt ihr Team FDJ-Suez bekannt, dass die Voraussetzungen dafür in körperlicher Hinsicht nicht gegeben sind. Die Genferin soll an einem Virus erkrankt sein.

Einen Tag später verkündet Chabbey den wahren Grund für ihre Absenz: Die 33-Jährige ist schwanger. «Ein kleiner Frosch wächst in mir heran», schreibt sie auf Instagram. Sie sei so stolz, dieses neue Abenteuer mit ihrem Partner Antoine Robin zu beginnen.

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Gleichzeitig schreibt Chabbey, dass die vergangenen Wochen etwas ganz Besonderes waren. «Ich habe viel Zeit gebraucht, um zu verarbeiten und zu akzeptieren, dass sich unser Leben für immer verändern wird», gibt sie zu. «Manchmal steckt das Leben voller Überraschungen, aber ich glaube, diese hier ist eine wundervolle.»

Erst mit 26 auf Radsport gesetzt

Sie bedankt sich bei ihrem Team für die Unterstützung und wird ihre Kolleginnen während der Tour anfeuern. Nicht nur diese verpasst Chabbey, ihre Saison ist mit der Schwangerschaft vorzeitig beendet. Ihr Kind wird voraussichtlich im Januar das Licht der Welt erblicken.

Vergangenes Jahr hat Chabbey die Bergwertung der Tour de France gewonnen. 2026 hat sie Anfang März bei der Strade Bianche triumphiert, seit Lüttich-Bastogne-Lüttich Ende April allerdings kein Rennen mehr bestritten. Wie es nach der Geburt ihres Kindes sportlich für sie weitergeht, lässt Chabbey in ihrem Post offen.

Sie hat erst mit 26 Jahren voll auf den Radsport gesetzt, startete davor als Kanutin bei Olympia 2012 und als Bergläuferin bei der WM 2018. Nebenbei studierte sie Medizin und wurde Ärztin.