Sepp Kuss aus der Ausreissergruppe siegt auf der 19. Giro-Etappe nach einem starken letzten Berganstieg. Sein Teamkollege Jonas Vingegaard bleibt Gesamtleader.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Sepp Kuss (31) gewinnt die 19. Etappe des Giro d'Italia. Der US-Amerikaner überholt auf der Königsetappe der 151 Kilometer langen Strecke von Felter nach Alleghe rund zwei Kilometer vor dem Ziel im Schlussanstieg den bis dahin führenden Giulio Ciccone (31) und fährt dann als Erster solo über die Ziellinie. Der Italiener Ciccone fällt bei seinem Heimrennen derweil noch auf Rang drei zurück, Zweiter wird Derek Gee-West (28) aus Kanada mit 13 Sekunden Rückstand auf Kuss.

Alle drei Fahrer gehören zu einer grossen Ausreissergruppe, die sich bereits beim ersten Anstieg auf der Bergetappe vom Hauptfeld absetzen konnten. In der Gesamtwertung führt mit Jonas Vingegaard (29) weiterhin der Teamkollege des Tagessiegers Kuss. Der Däne hat 4:03 Minuten Vorsprung auf den Österreicher Felix Gall (28).

Am Samstag steht mit der 200 Kilometer langen Strecke von Gemona del Friuli nach Piancavallo die letzte Etappe in den Bergen an.