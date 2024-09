Marc Hirschi (26) zählt beim WM-Strassenrennen am Sonntag zu den Favoriten auf Gold. Dafür braucht der Fahrer von UAE Emirates auch Top-Material. Blick schlüsselt auf, was wie viel kostet.

Was macht Hirschis Rad-Ausrüstung so teuer?

Kurz zusammengefasst Profi-Ausrüstung fürs Velo kostet ein kleines Vermögen

Hirschis Hinterrad kostet 1540 Franken

Mathias Germann Reporter Sport

Wolltest du schon immer mal wie ein Velo-Profi unterwegs sein? Das ist möglich. Denn: Alles, was die Stars der Szene am Körper tragen und unter dem Füdli fahren, lässt sich auch kaufen. Dies ist keine Gutmütigkeit der World-Tour-Teams, sondern eine Voraussetzung der UCI für deren Zulassung als Team.

Aber was kostet eine Profi-Ausrüstung eigentlich? Blick checkt es anhand der grössten Schweizer WM-Hoffnung, Marc Hirschi (26). Die Preise für sein Strassenrennrad Colnago V4Rs sind teilweise abrufbar, teilweise geschätzt. Wer wie Hirschi unterwegs sein will, sollte das nötige Kleingeld bereithalten.

Ein Hinterrad für 1540 Franken

Auf der Colnago-Homepage weiss man rasch, worauf es ankommt. «Dieses Fahrrad wurde entwickelt und gebaut, um eines zu tun: zu gewinnen», heisst es. Die Preise einiger Velo-Komponenten gefällig? Der Lenker: 1165 Franken. Das Hinterrad: 1540 Franken. Das Vorderrad: 1290 Franken.

Die ganze Schaltung inklusive des Powermeters: 4082 Franken. Was der Rahmen, der besonders leicht und dennoch robust sein soll, kostet, ist nirgends angegeben – man kann aber von gegen 5500 Franken ausgehen.

Hose und Trikot: Das war einmal

Wer nicht nur Hirschis Velo, sondern auch dessen Accessoires haben will, muss sein Portemonnaie noch ein bisschen mehr öffnen. Sein Kurzarm-Trikot gibts für 129 Franken, die Hosen für 169 Franken und die Aero-Socken für 39 Franken. Allerdings gilt zu beachten: Die allermeisten Profis fahren heute in einem Einteiler (Trikot und Hose sind zusammengenäht), dieser kostet bei UAE 249 Franken. Bei der WM fährt Hirschi mit dem Schweizer Nati-Dress, dieses ist aber qualitativ mindestens so gut und wohl ähnlich teuer.

Doch gehen wir weiter. Hirschis Helm ist 330 Franken wert, seine Brille etwa 200 Franken. Dazu kommen der Garmin-Velocomputer für 569 Franken und seine weissen Schuhe der Marke Giro für 399 Franken.

34 Franken kann man sich sparen

Oft haben die Teams, so auch Hirschis UAE Emirates, für ihre Profis beim Material noch das eine oder andere Zückerchen – hier ist auch entscheidend, welchen Stellenwert jeder Athlet geniesst. Gemäss Insidern dürfte sich der Wert von Hirschis gesamter Ausrüstung bei einem Rennen wie der WM in Zürich auf 18’000 Franken belaufen – ohne Jacken, Schuhüberzieher und weitere Accessoires. Das ist weit mehr als man für gewisse Neuwagen zahlt.

Viel Geld also. Immerhin: Wenn ein Hobbygümmeler genau wie Hirschi unterwegs sein will, kann er sich die 34 Euro für seine Rennhandschuhe sparen. Warum? Der WM-Gold-Kandidat verzichtet in der Regel darauf, sie zu tragen.