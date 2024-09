Gibts wieder Edelmetall?

Am Montagnachmittag greifen die U23-Athleten nach den WM-Medaillen. Für die Schweiz sind Jan Christen und Fabian Weiss am Start. Der 20-jährige Christen trägt Startnummer 32, der zwei Jahre ältere Weiss die Startnummer 12. Gestartet wird aber in umgekehrter Reihenfolge: Die Startnummer 1, der Belgier Alex Segaert, geht als letzter ins Rennen. Ab 14.45 Uhr bist du bei Blick im Liveticker mit dabei.