Prominenter Abwesender am kommenden Sonntag in Zürich: Richard Carapaz verzichtet auf das WM-Strassenrennen. Seine Tochter braucht nach einer Not-OP seine Aufmerksamkeit.

Kurz zusammengefasst Richard Carapaz startet am Sonntag nicht an der Rad-WM

Nach einer Not-OP bei seiner Tochter hat er sich dazu entschieden

Ihr geht es gut, sie braucht aber weiter Unterstützung

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Carapaz staret am Sonntag nicht in Zürich. Foto: imago/LaPresse

Das Strassenrennen an der WM in Zürich findet am Sonntag ohne den Ecuadorianer Richard Carapaz statt. Der 31-jährige Olympiasieger von 2021 teilte über die sozialen Medien mit, dass sich seine Tochter einer Notoperation unterziehen musste.

Die Operation sei gut verlaufen, die Tochter benötige aber weiterhin Unterstützung. Angesichts dieser Umstände sieht sich Carapaz mental und körperlich nicht in der Lage, am abschliessenden Höhepunkt der Rad-WM teilzunehmen.