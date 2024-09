Die Favoritinnen

Grace Brown hat in Paris Olympiagold gewonnen, auch bei der WM ist sie die Frau, die es zu schlagen gilt. Ihre ärgsten Konkurrentinnen: Europameisterin Lotte Kopecky, Ellen van Dijk, Demi Vollering und Titelverteidigerin Chloé Dygert.

Aus Schweizer Sicht fehlt der grösste Trumpf: Marlen Reusser. Sie musste aus gesundheitlichen Gründen absagen. Elena Hartmann ist so die einzige Schweizerin, die bei der Elite fährt. Eine Medaille von ihr wäre allerdings eine Sensation. «Ich merke im Zeitfahren recht schnell, ob ich einen super oder einen miesen Tag habe. Bei der EM war dies schon nach der ersten Kurve der Fall – es lief einfach nicht. Ich kann nicht abschätzen, was an der WM möglich ist», sagt sie vor dem Rennen. Sie nimmt den Kurs um 13.23 Uhr in Angriff.

Im Frauen-Zeitfahren ist anders als bei den Männern (dort findet es separat statt) auch das Rennen der U23 integriert. Jasmin Liechti ist dort die einzige Schweizerin. Sie startet als 48. um 13.02 Uhr.