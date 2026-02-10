Folgen auf den gestrigen Medaillenreigen mit Team-Kombi, Slopestyle und Skispringen heute die nächsten Edelmetalle? Für die Schweiz gehen in der Team-Kombi der Frauen vier Duos an den Start. Und auch bei den Freestylern hat die Schweiz in Person von Andri Ragettli gute Chancen auf einen Sieg.
An welchen Tagen steht welche Medaillenentscheidung auf dem Programm? Damit du keine Entscheidung verpasst, gibts den kompletten Zeitplan hier als praktisches PDF zum Downloaden, Ausdrucken und Aufhängen. So kann Olympia kommen!
Heutiges Programm (Dienstag, 10. Februar)
- 8 Uhr: Rennrodeln Doppelsitzer Frauen Training
- 8.53 Uhr: Rennrodeln Doppelsitzer Männer Training
- 9 Uhr: Nordische Kombination Normalschanze Training 2
- 9.15 Uhr: Skilanglauf Sprint Classic Frauen Qualifikation
- 9.55 Uhr: Skilanglauf Sprint Classic Männer Qualifikation
- 10.30 Uhr: Shorttrack 500m Frauen Vorläufe
- 10.30 Uhr: Ski Alpin Team-Kombination Abfahrt Frauen
- 11 Uhr: Skeleton Frauen Training
- 11.10 Uhr: Shorttrack 1000m Männer Vorläufe
- 11.15 Uhr: Ski Freestyle Moguls Männer Qualifikation
- 11.45 Uhr: Skilanglauf Sprint Classic Frauen Viertelfinal
- 11.59 Uhr: Shorttrack Mixed Team Staffel Viertelfinal
- 12.10 Uhr: Eishockey Frauen Vorrunde Japan-Schweden
- 12.15 Uhr: Skilanglauf Sprint Classic Männer Viertelfinal
- 12.30 Uhr: Ski Freestyle Slopestyle Männer Final
- 12.34 Uhr: Shorttrack Mixed Team Staffel Halbfinal
- 12.45 Uhr: Skilanglauf Sprint Classic Frauen Halbfinal
- 12.57 Uhr: Skilanglauf Sprint Classic Männer Halbfinal
- 13.03 Uhr: Shorttrack Mixed Team Staffel Final
- 13.13 Uhr: Skilanglauf Sprint Classic Frauen Final
- 13.25 Uhr: Skilanglauf Sprint Classic Männer Final
- 13.30 Uhr: Biathlon 20km Einzel Männer
- 13.30 Uhr: Skeleton Männer Training
- 14 Uhr: Ski Alpin Team-Kombination Slalom Frauen
- 14.05 Uhr: Curling Mixed-Doubles Spiel um Platz 3
- 14.15 Uhr: Ski Freestyle Moguls Frauen Qualifikation
- 16.40 Uhr: Eishockey Vorrunde Frauen Italien-Deutschland
- 17 Uhr: Rennrodeln Einsitzer Frauen 3. Lauf
- 17.30 Uhr: Skispringen Mixed Team Proberunde
- 18.05 Uhr: Curling Mixed-Doubles Final
- 18.30 Uhr: Eiskunstlauf Einzellauf Männer Kurzprogramm
- 18.34 Uhr: Rennrodeln Einsitzer Frauen 4. Lauf
- 18.45 Uhr: Skispringen Mixed Team 1. Runde
- 20 Uhr: Skispringen Mixed Team Endrunde
- 20.10 Uhr: Eishockey Frauen Vorrunde Kanada-USA
- 21.10 Uhr: Eishockey Frauen Vorrunde Finnland-Schweiz
Hier gehts zur kompakten Übersicht mit allen Schweizern im Einsatz.
Mittwoch, 11. Februar
- 9.10 Uhr: Nordische Kombination Männer Normalschanze/10km Skispringen Proberunde
- 10 Uhr: Nordische Kombination Männer Normalschanze/10km Skispringen Wettkampfrunde
- 10 Uhr: Skeleton Frauen Einzel Training Lauf 5
- 10.30 Uhr: Snowboard Frauen Halfpipe Qualifikation Lauf 1
- 11 Uhr: Ski Freestyle Frauen Moguls Qualifikation 2
- 11.02 Uhr: Skeleton Frauen Einzel Training Lauf 6
- 11.27 Uhr: Snowboard Frauen Halfpipe Qualifikation Lauf 2
- 11.30 Uhr: Ski Alpin Männer Super-G
- 12.30 Uhr: Skeleton Männer Einzel Training Lauf 5
- 13.32 Uhr: Skeleton Männer Einzel Training Lauf 6
- 13.45 Uhr: Nordische Kombination Männer Normalschanze/10km Skilanglauf
- 14.15 Uhr: Biathlon Frauen 15km Einzel
- 14.15 Uhr: Ski Freestyle Frauen Moguls Final 1
- 14.55 Uhr: Ski Freestyle Frauen Moguls Final 2
- 16.40 Uhr: Eishockey Männer Vorrunde Slowakei vs. Finnland
- 17 Uhr: Rennrodeln Doppelsitzer Frauen Lauf 1
- 17.51 Uhr: Rennrodeln Doppelsitzer Männer Lauf 1
- 18.30 Uhr: Eisschnelllauf Männer 1000m
- 18.53 Uhr: Rennrodeln Doppelsitzer Frauen Lauf 2
- 19.05 Uhr: Curling Männer Vorrunde
- 19.30 Uhr: Eiskunstlauf Mixed Eistanz Kür
- 19.30 Uhr: Snowboard Männer Halfpipe Qualifikation Lauf 1
- 19.44 Uhr: Rennrodeln Doppelsitzer Männer Lauf 2
- 20.27 Uhr: Snowboard Männer Halfpipe Qualifikation Lauf 2
- 21.10 Uhr: Eishockey Männer Vorrunde Schweden-Italien
Donnerstag, 12. Februar
- 9.05 Uhr: Curling Frauen Vorrunde mit Italien-Schweiz
- 9.30 Uhr: Skeleton Männer Einzel Lauf 1
- 10 Uhr: Ski Freestyle Männer Moguls Qualifikation 2
- 10 Uhr: Snowboard Männer Snowboard Cross Lauf 1
- 10.55 Uhr: Snowboard Männer Snowboard Cross Lauf 2
- 11.08 Uhr: Skeleton Männer Einzel Lauf 2
- 11.30 Uhr: Ski Alpin Frauen Super-G
- 12.10 Uhr: Eishockey Männer Vorrunde Schweiz vs. Frankreich
- 12.15 Uhr: Ski Freestyle Männer Moguls Final 1
- 12.50 Uhr: Bob Männer Zweierbob Training Lauf 1
- 12.55 Uhr: Ski Freestyle Männer Moguls Final 2
- 13 Uhr: Skilanglauf Frauen 10km Intervallstart Freistil
- 13.45 Uhr: Snowboard Männer Snowboard Cross Achtelfinal
- 14.03 Uhr: Bob Männer Zweierbob Training Lauf 2
- 14.05 Uhr: Curling Männer Vorrunde mit USA-Schweiz
- 14.18 Uhr: Snowboard Männer Snowboard Cross Viertelfinal
- 14.39 Uhr: Snowboard Männer Snowboard Cross Halbfinal
- 14.56 Uhr: Snowboard Männer Snowboard Cross kleines Final
- 15.01 Uhr: Snowboard Männer Snowboard Cross Final
- 15.30 Uhr: Bob Frauen Monobob Training
- 16.30 Uhr: Eisschnelllauf Frauen 5000m
- 16.40 Uhr: Eishockey Männer Vorrunde Tschechien vs. Kanada
- 17 Uhr: Skispringen Frauen Grossschanze Training 1
- 18.30 Uhr: Rennrodeln Mixed Team Staffel
- 19.05 Uhr: Curling Frauen Vorrunde
- 19.30 Uhr: Snowboard Frauen Halfpipe Final
- 20 Uhr: Skispringen Männer Grossschanze Training
- 20.15 Uhr: Shorttrack Frauen 500m Viertelfinal
- 20.28 Uhr: Shorttrack Männer 1000m Viertelfinal
- 21 Uhr: Shorttrack Frauen 500m Halbfinal
- 21.07 Uhr: Shorttrack Männer 1000m Halbfinal
- 21.10 Uhr: Eishockey Männer Vorrunde Lettland-USA und Deutschland-Dänemark
- 21.31 Uhr: Shorttrack Frauen 500m Final B
- 21.36 Uhr: Shorttrack Frauen 500m Final A
- 21.43 Uhr: Shorttrack Männer 1000m Final B
- 21.48 Uhr: Shorttrack Männer 1000m Final A
Freitag, 13. Februar
- 9 Uhr: Bob Männer Zweierbob Training Lauf 3
- 9 Uhr: Nordische Kombination Männer Grossschanze Training 1
- 9.05 Uhr: Curling Männer Round Robin mit Schweiz-Tschechien
- 10 Uhr: Snowboard Frauen Snowboard Cross Lauf 1
- 10.13 Uhr: Bob Männer Zweierbob Training Lauf 4
- 10.55 Uhr: Snowboard Frauen Snowboard Cross Lauf 2
- 11.45 Uhr: Bob Frauen Monobob Training Lauf 3
- 11.45 Uhr: Skilanglauf Männer 10km Intervallstart Freistil
- 12.10 Uhr: Eishockey Männer Vorrunde Finnland-Schweden und Italien-Slowakei
- 12.49 Uhr: Bob Frauen Monobob Training Lauf 4
- 13.30 Uhr: Snowboard Frauen Snowboard Cross Achtelfinal
- 14 Uhr: Biathlon Männer 10km Sprint
- 14.03 Uhr: Snowboard Frauen Snowboard Cross Viertelfinal
- 14.05 Uhr: Curling Frauen Round Robin mit China-Schweiz
- 14.24 Uhr: Snowboard Frauen Snowboard Cross Halbfinal
- 14.41 Uhr: Snowboard Frauen Snowboard Cross Kleines Final
- 14.46 Uhr: Snowboard Frauen Snowboard Cross Grosses Final
- 16 Uhr: Eisschnelllauf Männer 10'000m
- 16 Uhr: Skeleton Frauen Einzel Lauf 1
- 16.40 Uhr: Eishockey Männer Vorrunde Frankreich-Tschechien
- 16.40 Uhr: Eishockey Frauen Playoffs Viertelfinal
- 17.48 Uhr: Skeleton Frauen Einzel Lauf 2
- 18.30 Uhr: Skispringen Männer Grossschanze Training 2
- 19 Uhr: Eiskunstlauf Männer Einzellauf Kür
- 19.05 Uhr: Curling Männer Round Robin mit Schweiz-China
- 19.30 Uhr: Skeleton Männer Einzel Lauf 3
- 19.30 Uhr: Snowboard Männer Halfpipe Final Lauf 1
- 19.59 Uhr: Snowboard Männer Halfpipe Final Lauf 2
- 20.28 Uhr: Snowboard Männer Halfpipe Final Lauf 3
- 21.05 Uhr: Skeleton Männer Einzel Lauf 4
- 21.10 Uhr: Eishockey Männer Vorrunde Kanada-Schweiz
- 21.10 Uhr: Eishockey Frauen Playoffs Viertelfinal
Samstag, 14. Februar
- 9 Uhr: Skispringen Frauen Grossschanze Training 2
- 9.05 Uhr: Curling Frauen Round Robin mit Schweiz-Japan
- 10 Uhr: Bob Frauen Monobob Training Lauf 5
- 10 Uhr: Ski Alpin Männer Riesenslalom Lauf 1
- 10.30 Uhr: Ski Freestyle Frauen Dual Moguls Runde der letzten 32
- 11 Uhr: Ski Freestyle Frauen Dual Moguls Achtelfinal
- 11.04 Uhr: Bob Frauen Monobob Training Lauf 6
- 11.20 Uhr: Ski Freestyle Frauen Dual Moguls Viertelfinal
- 11.35 Uhr: Ski Freestyle Frauen Dual Moguls Halbfinal
- 11.46 Uhr: Ski Freestyle Frauen Dual Moguls Kleines Final
- 11.48 Uhr: Ski Freestyle Frauen Dual Moguls Grosses Final
- 12 Uhr: Skilanglauf Frauen 4 x 7,5km Staffel
- 12.10 Uhr: Eishockey Männer Vorrunde Schweden-Slowakei und Deutschland-Lettland
- 12.30 Uhr: Bob Männer Zweierbob Training Lauf 5
- 13.30 Uhr: Ski Alpin Männer Riesenslalom Lauf 2
- 13.43 Uhr: Bob Männer Zweierbob Training Lauf 6
- 14.05 Uhr: Curling Männer Round Robin mit Schweiz-Kanada
- 14.45 Uhr: Biathlon Frauen 7,5km Sprint
- 16 Uhr: Eisschnelllauf Frauen Mannschaftsverfolgung Viertelfinal
- 16.40 Uhr: Eishockey Männer Vorrunde Finnland-Italien
- 16.40 Uhr: Eishockey Frauen Playoffs Viertelfinal
- 17 Uhr: Eisschnelllauf Männer 500m
- 17.30 Uhr: Skispringen Männer Grossschanze Einzel Proberunde
- 18 Uhr: Skeleton Frauen Einzel Lauf 3
- 18.45 Uhr: Skispringen Männer Grossschanze Einzel 1. Runde
- 19.05 Uhr: Curling Frauen Round Robin mit Kanada-Schweiz
- 19.30 Uhr: Ski Freestyle Frauen Big Air Qualifikation Lauf 1
- 19.35 Uhr: Skeleton Frauen Einzel Lauf 4
- 19.57 Uhr: Skispringen Männer Grossschanze Einzel Endrunde
- 20.15 Uhr: Shorttrack Männer 1500m Viertelfinal
- 20.15 Uhr: Ski Freestyle Frauen Big Air Qualifikation Lauf 2
- 21 Uhr: Ski Freestyle Frauen Big Air Qualifikation Lauf 3
- 21.01 Uhr: Shorttrack Frauen 1000m Vorläufe
- 21.10 Uhr: Eishockey Männer Vorrunde USA-Dänemark
- 21.10 Uhr: Eishockey Frauen Playoffs Viertelfinal
- 21.49 Uhr: Shorttrack Männer 1500m Halbfinal
- 22.05 Uhr: Shorttrack Frauen 3000m Staffel Halbfinal
- 22.35 Uhr: Shorttrack Männer 1500m Final B
- 22.42 Uhr: Shorttrack Männer 1500m Final A
Sonntag, 15. Februar
- 9 Uhr: Nordische Kombination Männer Grossschanze Training 2
- 9.05 Uhr: Curling Männer Round Robin
- 10 Uhr: Bob Frauen Monobob Lauf 1
- 10 Uhr: Ski Alpin Frauen Riesenslalom Lauf 1
- 10.30 Uhr: Ski Freestyle Männer Dual Moguls Runde der letzten 32
- 11 Uhr: Ski Freestyle Männer Dual Moguls Achtelfinal
- 11.15 Uhr: Biathlon Männer 12,5km Verfolgung
- 11.20 Uhr: Ski Freestyle Männer Dual Moguls Viertelfinal
- 11.30 Uhr: Skispringen Männer Grossschanze Training 3
- 11.35 Uhr: Ski Freestyle Männer Dual Moguls Halbfinal
- 11.46 Uhr: Ski Freestyle Männer Dual Moguls Kleines Final
- 11.48 Uhr: Ski Freestyle Männer Dual Moguls Grosses Final
- 11.50 Uhr: Bob Frauen Monobob Lauf 2
- 12 Uhr: Skilanglauf Männer 4 x 7,5km Staffel
- 12.10 Uhr: Eishockey Männer Vorrunde Schweiz-Tschechien
- 13.30 Uhr: Ski Alpin Frauen Riesenslalom Lauf 2
- 13.45 Uhr: Snowboard Mixed Snowboard Cross Team Viertelfinal
- 14.05 Uhr: Curling Frauen Round Robin
- 14.15 Uhr: Snowboard Mixed Snowboard Cross Team Halbfinal
- 14.35 Uhr: Snowboard Mixed Snowboard Cross Team Kleines Final
- 14.40 Uhr: Snowboard Mixed Snowboard Cross Team Grosses Final
- 14.45 Uhr: Biathlon Frauen 10km Verfolgung
- 16 Uhr: Eisschnelllauf Männer Mannschaftsverfolgung Viertelfinal
- 16.40 Uhr: Eishockey Männer Vorrunde Kanada-Frankreich
- 17.03 Uhr: Eisschnelllauf Frauen 500m
- 17.35 Uhr: Skispringen Frauen Grossschanze Einzel Proberunde
- 18 Uhr: Skeleton Mixed Team
- 18.45 Uhr: Skispringen Frauen Grossschanze Einzel 1. Runde
- 19.05 Uhr: Curling Männer Round Robin mit Grossbritannien-Schweiz
- 19.10 Uhr: Eishockey Männer Vorrunde Dänemark vs. Lettland
- 19.30 Uhr: Ski Freestyle Männer Big Air Qualifikation Lauf 1
- 19.45 Uhr: Eiskunstlauf Mixed Paarlauf Kurzprogramm
- 19.57 Uhr: Skispringen Frauen Grossschanze Einzel Endrunde
- 20.15 Uhr: Ski Freestyle Männer Big Air Qualifikation Lauf 2
- 21 Uhr: Ski Freestyle Männer Big Air Qualifikation Lauf 3
- 21.10 Uhr: Eishockey Männer Vorrunde USA-Deutschland
Montag, 16. Februar
- 9 Uhr: Skispringen Männer Grossschanze Training 3
- 9.05 Uhr: Curling Frauen Round Robin mit Schweden-Schweiz
- 10 Uhr: Bob Männer Zweierbob Lauf 1
- 10 Uhr: Ski Alpin Männer Slalom Lauf 1
- 10.30 Uhr: Snowboard Frauen Slopestyle Qualifikation Lauf 1
- 11 Uhr: Shorttrack Frauen 1000m Viertelfinal
- 11.18 Uhr: Shorttrack Männer 500m Vorläufe
- 11.35 Uhr: Snowboard Frauen Slopestyle Qualifikation Lauf 2
- 11.55 Uhr: Shorttrack Frauen 1000m Halbfinal
- 11.57 Uhr: Bob Männer Zweierbob Lauf 2
- 12.04 Uhr: Shorttrack Männer 5000m Staffel Halbfinal
- 12.41 Uhr: Shorttrack Frauen 1000m Final B
- 12.47 Uhr: Shorttrack Frauen 1000m Final A
- 13.30 Uhr: Ski Alpin Männer Slalom Lauf 2
- 14 Uhr: Snowboard Männer Slopestyle Qualifikation Lauf 1
- 14.05 Uhr: Curling Männer Round Robin
- 15.05 Uhr: Snowboard Männer Slopestyle Qualifikation Lauf 2
- 16.40 Uhr: Eishockey Frauen Playoffs Halbfinal
- 18 Uhr: Skispringen Männer Super Team Proberunde
- 19 Uhr: Bob Frauen Monobob Lauf 3
- 19 Uhr: Skispringen Männer Super Team 1. Runde
- 19.05 Uhr: Curling Frauen Round Robin mit Schweiz-Grossbritannien
- 19.30 Uhr: Ski Freestyle Frauen Big Air Final Lauf 1
- 19.43 Uhr: Skispringen Männer Super Team 2. Runde
- 19.53 Uhr: Ski Freestyle Frauen Big Air Final Lauf 2
- 20 Uhr: Eiskunstlauf Paarlauf Kür
- 20.17 Uhr: Ski Freestyle Frauen Big Air Final Lauf 3
- 20.20 Uhr: Skispringen Männer Super Team Final
- 21.06 Uhr: Bob Frauen Monobob Lauf 4
- 21.10 Uhr: Eishockey Frauen Playoffs Halbfinal
Dienstag, 17. Februar
- 9.05 Uhr: Curling Männer Round Robin mit Schweiz-Schweden
- 9.10 Uhr: Nordische Kombination Männer Grossschanze/10km Skispringen Proberunde
- 10 Uhr: Nordische Kombination Männer Grossschanze/10km Skispringen Wettkampfrunde
- 10.45 Uhr: Ski Freestyle Frauen Aerials Qualifikation 1
- 11.30 Uhr: Ski Freestyle Frauen Aerials Qualifikation 2
- 12.10 Uhr: Eishockey Männer Playoffs Qualifikation
- 13 Uhr: Snowboard Frauen Slopestyle Final Lauf 1
- 13.27 Uhr: Snowboard Frauen Slopestyle Final Lauf 2
- 13.30 Uhr: Ski Freestyle Männer Aerials Qualifikation 1
- 13.45 Uhr: Nordische Kombination Männer Grossschanze/10km Skilanglauf
- 13.54 Uhr: Snowboard Frauen Slopestyle Final Lauf 3
- 14 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Training Lauf 1
- 14.05 Uhr: Curling Frauen Round Robin mit Korea-Schweiz
- 14.15 Uhr: Ski Freestyle Männer Aerials Qualifikation 2
- 14.30 Uhr: Biathlon Männer 4 x 7,5km Staffel
- 14.30 Uhr: Eisschnelllauf Männer Mannschaftsverfolgung Halbfinal
- 14.52 Uhr: Eisschnelllauf Frauen Mannschaftsverfolgung Halbfinal
- 15.04 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Training Lauf 2
- 15.24 Uhr: Eisschnelllauf Männer Mannschaftsverfolgung Final D
- 15.30 Uhr: Eisschnelllauf Männer Mannschaftsverfolgung Final C
- 15.43 Uhr: Eisschnelllauf Frauen Mannschaftsverfolgung Final D
- 15.49 Uhr: Eisschnelllauf Frauen Mannschaftsverfolgung Final C
- 16.22 Uhr: Eisschnelllauf Männer Mannschaftsverfolgung Final B
- 16.28 Uhr: Eisschnelllauf Männer Mannschaftsverfolgung Final A
- 16.40 Uhr: Eishockey Männer Playoffs Qualifikation
- 16.41 Uhr: Eisschnelllauf Frauen Mannschaftsverfolgung Final B
- 16.47 Uhr: Eisschnelllauf Frauen Mannschaftsverfolgung Final A
- 18.45 Uhr: Eiskunstlauf Frauen Einzellauf Kurzprogramm
- 19 Uhr: Bob Männer Zweierbob Lauf 3
- 19.05 Uhr: Curling Männer Round Robin mit Deutschland-Schweiz
- 19.30 Uhr: Ski Freestyle Männer Big Air Final Lauf 1
- 19.53 Uhr: Ski Freestyle Männer Big Air Final Lauf 2
- 20.17 Uhr: Ski Freestyle Männer Big Air Final Lauf 3
- 21.05 Uhr: Bob Männer Zweierbob Lauf 4 (Final)
- 21.10 Uhr: Eishockey Männer Playoffs Qualifikation
Mittwoch, 18. Februar
- 9 Uhr: Nordische Kombination Männer Grossschanze Training 4
- 9.05 Uhr: Curling Frauen Round Robin
- 9.45 Uhr: Skilanglauf Frauen Teamsprint Freistil Qualifikation
- 10 Uhr: Bob Männer Viererbob Training Lauf 1
- 10 Uhr: Ski Alpin Frauen Slalom Lauf 1
- 10.15 Uhr: Skilanglauf Männer Teamsprint Freistil Qualifikation
- 11.13 Uhr: Bob Männer Viererbob Training Lauf 2
- 11.30 Uhr: Ski Freestyle Frauen Aerials Final 1
- 11.45 Uhr: Skilanglauf Frauen Teamsprint Freistil Final
- 12.10 Uhr: Eishockey Männer Playoffs Viertelfinal
- 12.15 Uhr: Skilanglauf Männer Teamsprint Freistil Final
- 12.30 Uhr: Ski Freestyle Frauen Aerials Final 2
- 12.30 Uhr: Snowboard Männer Slopestyle Final Lauf 1
- 12.59 Uhr: Snowboard Männer Slopestyle Final Lauf 2
- 13.28 Uhr: Snowboard Männer Slopestyle Final Lauf 3
- 13.30 Uhr: Ski Alpin Frauen Slalom Lauf 2
- 14 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Training Lauf 3
- 14.05 Uhr: Curling Männer Round Robin mit Norwegen-Schweiz
- 14.45 Uhr: Biathlon Frauen 4 x 6km Staffel
- 15.04 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Training Lauf 4
- 16.40 Uhr: Eishockey Männer Playoffs Viertelfinal
- 18.10 Uhr: Eishockey Männer Playoffs Viertelfinal
- 19.05 Uhr: Curling Frauen Round Robin mit Schweiz-Dänemark
- 20.15 Uhr: Shorttrack Männer 500m Viertelfinal
- 20.44 Uhr: Shorttrack Männer 500m Halbfinal
- 20.51 Uhr: Shorttrack Frauen 3000m Staffel Final B
- 21 Uhr: Shorttrack Frauen 3000m Staffel Final A
- 21.10 Uhr: Eishockey Männer Playoffs Viertelfinal
- 21.27 Uhr: Shorttrack Männer 500m Final B
- 21.32 Uhr: Shorttrack Männer 500m Final A
Donnerstag, 19. Februar
- 9.05 Uhr: Curling Männer Round Robin mit Italien-Schweiz
- 9.10 Uhr: Nordische Kombination Männer Teamsprint Skispringen Proberunde
- 9.50 Uhr: Skibergsteigen Frauen Sprint Vorläufe
- 10 Uhr: Bob Männer Viererbob Training Lauf 3
- 10 Uhr: Nordische Kombination Männer Teamsprint Skispringen Wettkampfrunde
- 10.30 Uhr: Ski Freestyle Männer Freeski Halfpipe Qualifikation Lauf 1
- 10.30 Uhr: Skibergsteigen Männer Sprint Vorläufe
- 11.13 Uhr: Bob Männer Viererbob Training Lauf 4
- 11.27 Uhr: Ski Freestyle Männer Freeski Halfpipe Qualifikation Lauf 2
- 11.30 Uhr: Ski Freestyle Männer Aerials Final 1
- 12.30 Uhr: Ski Freestyle Männer Aerials Final 2
- 12.55 Uhr: Skibergsteigen Frauen Sprint Halbfinal
- 13.25 Uhr: Skibergsteigen Männer Sprint Halbfinal
- 13.55 Uhr: Skibergsteigen Frauen Sprint Final
- 14 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Training Lauf 5
- 14 Uhr: Nordische Kombination Männer Teamsprint Skilanglauf
- 14.05 Uhr: Curling Frauen Round Robin mit Schweiz-USA
- 14.15 Uhr: Skibergsteigen Männer Sprint Final
- 14.40 Uhr: Eishockey Frauen Spiel um Platz 3
- 15.04 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Training Lauf 6
- 16.30 Uhr: Eisschnelllauf Männer 1500m
- 19 Uhr: Eiskunstlauf Frauen Einzellauf Kür
- 19.05 Uhr: Curling Männer Halbfinal
- 19.10 Uhr: Eishockey Frauen Final
- 19.30 Uhr: Ski Freestyle Frauen Freeski Halfpipe Qualifikation Lauf 1
- 20.27 Uhr: Ski Freestyle Frauen Freeski Halfpipe Qualifikation Lauf 2
Freitag, 20. Februar
- 10 Uhr: Bob Männer Viererbob Training Lauf 5
- 10 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Setzliste
- 11.13 Uhr: Bob Männer Viererbob Training Lauf 6
- 12 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Achtelfinal
- 12.35 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Viertelfinal
- 12.54 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Halbfinal
- 13.10 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Kleines Final
- 13.15 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Grosses Final
- 14.05 Uhr: Curling Frauen Halbfinal
- 14.15 Uhr: Biathlon Männer 15km Massenstart
- 16.30 Uhr: Eisschnelllauf Frauen 1500m
- 16.40 Uhr: Eishockey Männer Playoffs Halbfinal
- 18 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Lauf 1
- 19.05 Uhr: Curling Männer Spiel um Platz 3
- 19.30 Uhr: Ski Freestyle Männer Freeski Halfpipe Final Lauf 1
- 19.50 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Lauf 2
- 19.59 Uhr: Ski Freestyle Männer Freeski Halfpipe Final Lauf 2
- 20.15 Uhr: Shorttrack Frauen 1500m Viertelfinal
- 20.28 Uhr: Ski Freestyle Männer Freeski Halfpipe Final Lauf 3
- 21.02 Uhr: Shorttrack Frauen 1500m Halbfinal
- 21.10 Uhr: Eishockey Männer Playoffs Halbfinal
- 21.18 Uhr: Shorttrack Männer 5000m Staffel Final B
- 21.30 Uhr: Shorttrack Männer 5000m Staffel Final A
- 22 Uhr: Shorttrack Frauen 1500m Final B
- 22.07 Uhr: Shorttrack Frauen 1500m Final A
Samstag, 21. Februar
- 10 Uhr: Bob Männer Viererbob Lauf 1
- 10 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Setzliste
- 10.45 Uhr: Ski Freestyle Mixed Team Aerials Final 1
- 11 Uhr: Skilanglauf Männer 50km Massenstart Classic
- 11.45 Uhr: Ski Freestyle Mixed Team Aerials Final 2
- 11.57 Uhr: Bob Männer Viererbob Lauf 2
- 12 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Achtelfinal
- 12.35 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Viertelfinal
- 12.54 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Halbfinal
- 13.10 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Kleines Final
- 13.15 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Grosses Final
- 13.30 Uhr: Skibergsteigen Mixed Mixed Staffel
- 14.05 Uhr: Curling Frauen Spiel um Platz 3
- 14.15 Uhr: Biathlon Frauen 12,5km Massenstart
- 15 Uhr: Eisschnelllauf Männer Massenstart Halbfinal
- 15.50 Uhr: Eisschnelllauf Frauen Massenstart Halbfinal
- 16.40 Uhr: Eisschnelllauf Männer Massenstart Final
- 17.15 Uhr: Eisschnelllauf Frauen Massenstart Final
- 19 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Lauf 3
- 19.05 Uhr: Curling Männer Final
- 19.30 Uhr: Ski Freestyle Frauen Freeski Halfpipe Final Lauf 1
- 19.59 Uhr: Ski Freestyle Frauen Freeski Halfpipe Final Lauf 2
- 20.28 Uhr: Ski Freestyle Frauen Freeski Halfpipe Final Lauf 3
- 20.40 Uhr: Eishockey Männer Spiel um Platz 3
- 21.05 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Lauf 4 (Final)
Sonntag, 22. Februar
- 10 Uhr: Bob Männer Viererbob Lauf 3
- 10 Uhr: Skilanglauf Frauen 50km Massenstart Classic
- 11.05 Uhr: Curling Frauen Final
- 12.15 Uhr: Bob Männer Viererbob Lauf 4
- 14.10 Uhr: Eishockey Männer Final
- 20 Uhr: Zeremonien Abschlussfeier