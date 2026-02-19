Noch bis zum Sonntag liefert Olympia 2026 Sport auf höchstem Niveau. Wer ist wann im Einsatz? Hier gibts das komplette Programm.

Camille Rast machte mit ihrer Silbermedaille gestern das Schweizer Dutzend an diesen Spielen voll. Eine Enttäuschung setzte es hingegen für die Männer-Nati im Eishockey ab, die gegen Finnland im Viertelfinal mit 2:3 n.V. ausschied. Machen es die Frauen heute besser? Sie kämpfen gegen Schweden um Bronze. Zudem kommts zu einer Olympischen Premiere. Mit dem Skibergsteigen wird eine vielen unbekannte Sportart erstmals ausgetragen und die Schweiz hat gute Chancen auf Edelmetall.

Heutiges Programm ( Donnerstag, 19. Februar)

9.05 Uhr: Curling Männer Round Robin mit Italien-Schweiz

9.10 Uhr: Nordische Kombination Männer Teamsprint Skispringen Proberunde

9.50 Uhr: Skibergsteigen Frauen Sprint Vorläufe

10 Uhr: Bob Männer Viererbob Training Lauf 3

10 Uhr: Nordische Kombination Männer Teamsprint Skispringen Wettkampfrunde

10.30 Uhr: Ski Freestyle Männer Freeski Halfpipe Qualifikation Lauf 1

10.30 Uhr: Skibergsteigen Männer Sprint Vorläufe

11.13 Uhr: Bob Männer Viererbob Training Lauf 4

11.27 Uhr: Ski Freestyle Männer Freeski Halfpipe Qualifikation Lauf 2

11.30 Uhr: Ski Freestyle Männer Aerials Final 1

12.30 Uhr: Ski Freestyle Männer Aerials Final 2

12.55 Uhr: Skibergsteigen Frauen Sprint Halbfinal

13.25 Uhr: Skibergsteigen Männer Sprint Halbfinal

13.55 Uhr: Skibergsteigen Frauen Sprint Final

14 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Training Lauf 5

14 Uhr: Nordische Kombination Männer Teamsprint Skilanglauf

14.05 Uhr: Curling Frauen Round Robin mit Schweiz-USA

14.15 Uhr: Skibergsteigen Männer Sprint Final

14.40 Uhr: Eishockey Frauen Spiel um Platz 3 Schweiz-Schweden

15.04 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Training Lauf 6

16.30 Uhr: Eisschnelllauf Männer 1500m

19 Uhr: Eiskunstlauf Frauen Einzellauf Kür

19.05 Uhr: Curling Männer Halbfinal

19.10 Uhr: Eishockey Frauen Final

19.30 Uhr: Ski Freestyle Frauen Freeski Halfpipe Qualifikation Lauf 1

20.27 Uhr: Ski Freestyle Frauen Freeski Halfpipe Qualifikation Lauf 2

Hier gehts zur kompakten Übersicht mit allen Schweizern im Einsatz.

Freitag, 20. Februar

10 Uhr: Bob Männer Viererbob Training Lauf 5

10 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Setzliste

11.13 Uhr: Bob Männer Viererbob Training Lauf 6

12 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Achtelfinal

12.35 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Viertelfinal

12.54 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Halbfinal

13.10 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Kleines Final

13.15 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Grosses Final

14.05 Uhr: Curling Frauen Halbfinal

14.15 Uhr: Biathlon Männer 15km Massenstart

16.30 Uhr: Eisschnelllauf Frauen 1500m

16.40 Uhr: Eishockey Männer Playoffs Halbfinal

18 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Lauf 1

19.05 Uhr: Curling Männer Spiel um Platz 3

19.30 Uhr: Ski Freestyle Männer Freeski Halfpipe Final Lauf 1

19.50 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Lauf 2

19.59 Uhr: Ski Freestyle Männer Freeski Halfpipe Final Lauf 2

20.15 Uhr: Shorttrack Frauen 1500m Viertelfinal

20.28 Uhr: Ski Freestyle Männer Freeski Halfpipe Final Lauf 3

21.02 Uhr: Shorttrack Frauen 1500m Halbfinal

21.10 Uhr: Eishockey Männer Playoffs Halbfinal

21.18 Uhr: Shorttrack Männer 5000m Staffel Final B

21.30 Uhr: Shorttrack Männer 5000m Staffel Final A

22 Uhr: Shorttrack Frauen 1500m Final B

22.07 Uhr: Shorttrack Frauen 1500m Final A

Samstag, 21. Februar

10 Uhr: Bob Männer Viererbob Lauf 1

10 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Setzliste

10.45 Uhr: Ski Freestyle Mixed Team Aerials Final 1

11 Uhr: Skilanglauf Männer 50km Massenstart Classic

11.45 Uhr: Ski Freestyle Mixed Team Aerials Final 2

11.57 Uhr: Bob Männer Viererbob Lauf 2

12 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Achtelfinal

12.35 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Viertelfinal

12.54 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Halbfinal

13.10 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Kleines Final

13.15 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Grosses Final

13.30 Uhr: Skibergsteigen Mixed Mixed Staffel

14.05 Uhr: Curling Frauen Spiel um Platz 3

14.15 Uhr: Biathlon Frauen 12,5km Massenstart

15 Uhr: Eisschnelllauf Männer Massenstart Halbfinal

15.50 Uhr: Eisschnelllauf Frauen Massenstart Halbfinal

16.40 Uhr: Eisschnelllauf Männer Massenstart Final

17.15 Uhr: Eisschnelllauf Frauen Massenstart Final

19 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Lauf 3

19.05 Uhr: Curling Männer Final

19.30 Uhr: Ski Freestyle Frauen Freeski Halfpipe Final Lauf 1

19.59 Uhr: Ski Freestyle Frauen Freeski Halfpipe Final Lauf 2

20.28 Uhr: Ski Freestyle Frauen Freeski Halfpipe Final Lauf 3

20.40 Uhr: Eishockey Männer Spiel um Platz 3

21.05 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Lauf 4 (Final)

Sonntag, 22. Februar

10 Uhr: Bob Männer Viererbob Lauf 3

10 Uhr: Skilanglauf Frauen 50km Massenstart Classic

11.05 Uhr: Curling Frauen Final

12.15 Uhr: Bob Männer Viererbob Lauf 4

14.10 Uhr: Eishockey Männer Final

20 Uhr: Zeremonien Abschlussfeier