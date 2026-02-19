Camille Rast machte mit ihrer Silbermedaille gestern das Schweizer Dutzend an diesen Spielen voll. Eine Enttäuschung setzte es hingegen für die Männer-Nati im Eishockey ab, die gegen Finnland im Viertelfinal mit 2:3 n.V. ausschied. Machen es die Frauen heute besser? Sie kämpfen gegen Schweden um Bronze. Zudem kommts zu einer Olympischen Premiere. Mit dem Skibergsteigen wird eine vielen unbekannte Sportart erstmals ausgetragen und die Schweiz hat gute Chancen auf Edelmetall.
An welchen Tagen steht welche Medaillenentscheidung auf dem Programm? Damit du keine Entscheidung verpasst, gibts den kompletten Zeitplan hier als praktisches PDF zum Downloaden, Ausdrucken und Aufhängen. So kann Olympia kommen!
Heutiges Programm ( Donnerstag, 19. Februar)
- 9.05 Uhr: Curling Männer Round Robin mit Italien-Schweiz
- 9.10 Uhr: Nordische Kombination Männer Teamsprint Skispringen Proberunde
- 9.50 Uhr: Skibergsteigen Frauen Sprint Vorläufe
- 10 Uhr: Bob Männer Viererbob Training Lauf 3
- 10 Uhr: Nordische Kombination Männer Teamsprint Skispringen Wettkampfrunde
- 10.30 Uhr: Ski Freestyle Männer Freeski Halfpipe Qualifikation Lauf 1
- 10.30 Uhr: Skibergsteigen Männer Sprint Vorläufe
- 11.13 Uhr: Bob Männer Viererbob Training Lauf 4
- 11.27 Uhr: Ski Freestyle Männer Freeski Halfpipe Qualifikation Lauf 2
- 11.30 Uhr: Ski Freestyle Männer Aerials Final 1
- 12.30 Uhr: Ski Freestyle Männer Aerials Final 2
- 12.55 Uhr: Skibergsteigen Frauen Sprint Halbfinal
- 13.25 Uhr: Skibergsteigen Männer Sprint Halbfinal
- 13.55 Uhr: Skibergsteigen Frauen Sprint Final
- 14 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Training Lauf 5
- 14 Uhr: Nordische Kombination Männer Teamsprint Skilanglauf
- 14.05 Uhr: Curling Frauen Round Robin mit Schweiz-USA
- 14.15 Uhr: Skibergsteigen Männer Sprint Final
- 14.40 Uhr: Eishockey Frauen Spiel um Platz 3 Schweiz-Schweden
- 15.04 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Training Lauf 6
- 16.30 Uhr: Eisschnelllauf Männer 1500m
- 19 Uhr: Eiskunstlauf Frauen Einzellauf Kür
- 19.05 Uhr: Curling Männer Halbfinal
- 19.10 Uhr: Eishockey Frauen Final
- 19.30 Uhr: Ski Freestyle Frauen Freeski Halfpipe Qualifikation Lauf 1
- 20.27 Uhr: Ski Freestyle Frauen Freeski Halfpipe Qualifikation Lauf 2
Hier gehts zur kompakten Übersicht mit allen Schweizern im Einsatz.
Freitag, 20. Februar
- 10 Uhr: Bob Männer Viererbob Training Lauf 5
- 10 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Setzliste
- 11.13 Uhr: Bob Männer Viererbob Training Lauf 6
- 12 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Achtelfinal
- 12.35 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Viertelfinal
- 12.54 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Halbfinal
- 13.10 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Kleines Final
- 13.15 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Grosses Final
- 14.05 Uhr: Curling Frauen Halbfinal
- 14.15 Uhr: Biathlon Männer 15km Massenstart
- 16.30 Uhr: Eisschnelllauf Frauen 1500m
- 16.40 Uhr: Eishockey Männer Playoffs Halbfinal
- 18 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Lauf 1
- 19.05 Uhr: Curling Männer Spiel um Platz 3
- 19.30 Uhr: Ski Freestyle Männer Freeski Halfpipe Final Lauf 1
- 19.50 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Lauf 2
- 19.59 Uhr: Ski Freestyle Männer Freeski Halfpipe Final Lauf 2
- 20.15 Uhr: Shorttrack Frauen 1500m Viertelfinal
- 20.28 Uhr: Ski Freestyle Männer Freeski Halfpipe Final Lauf 3
- 21.02 Uhr: Shorttrack Frauen 1500m Halbfinal
- 21.10 Uhr: Eishockey Männer Playoffs Halbfinal
- 21.18 Uhr: Shorttrack Männer 5000m Staffel Final B
- 21.30 Uhr: Shorttrack Männer 5000m Staffel Final A
- 22 Uhr: Shorttrack Frauen 1500m Final B
- 22.07 Uhr: Shorttrack Frauen 1500m Final A
Samstag, 21. Februar
- 10 Uhr: Bob Männer Viererbob Lauf 1
- 10 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Setzliste
- 10.45 Uhr: Ski Freestyle Mixed Team Aerials Final 1
- 11 Uhr: Skilanglauf Männer 50km Massenstart Classic
- 11.45 Uhr: Ski Freestyle Mixed Team Aerials Final 2
- 11.57 Uhr: Bob Männer Viererbob Lauf 2
- 12 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Achtelfinal
- 12.35 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Viertelfinal
- 12.54 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Halbfinal
- 13.10 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Kleines Final
- 13.15 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Grosses Final
- 13.30 Uhr: Skibergsteigen Mixed Mixed Staffel
- 14.05 Uhr: Curling Frauen Spiel um Platz 3
- 14.15 Uhr: Biathlon Frauen 12,5km Massenstart
- 15 Uhr: Eisschnelllauf Männer Massenstart Halbfinal
- 15.50 Uhr: Eisschnelllauf Frauen Massenstart Halbfinal
- 16.40 Uhr: Eisschnelllauf Männer Massenstart Final
- 17.15 Uhr: Eisschnelllauf Frauen Massenstart Final
- 19 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Lauf 3
- 19.05 Uhr: Curling Männer Final
- 19.30 Uhr: Ski Freestyle Frauen Freeski Halfpipe Final Lauf 1
- 19.59 Uhr: Ski Freestyle Frauen Freeski Halfpipe Final Lauf 2
- 20.28 Uhr: Ski Freestyle Frauen Freeski Halfpipe Final Lauf 3
- 20.40 Uhr: Eishockey Männer Spiel um Platz 3
- 21.05 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Lauf 4 (Final)
Sonntag, 22. Februar
- 10 Uhr: Bob Männer Viererbob Lauf 3
- 10 Uhr: Skilanglauf Frauen 50km Massenstart Classic
- 11.05 Uhr: Curling Frauen Final
- 12.15 Uhr: Bob Männer Viererbob Lauf 4
- 14.10 Uhr: Eishockey Männer Final
- 20 Uhr: Zeremonien Abschlussfeier
Jetzt folgen – und nichts von Olympia verpassen. Mit der neuen Funktion bleibst du während der Winterspiele in Mailand/Cortina stets auf dem Laufenden. Ticker, Berichte, Analysen oder Reportagen – die ganze Palette der Berichterstattung wird dir als Follower automatisch aufs Handy gepusht. Mehr Infos gibts hier.
Follower werden ist ganz einfach. Unten auf den Button klicken, dann auf der Olympia-Seite auf das Plus-Symbol. Danach kannst du dich einloggen, News-Pushs abonnieren (nur auf der App), und schon bist du ein Follower.
