Loïc Meillard holte gestern die fünfte Goldmedaille für die Schweiz und verhalf ihr dadurch zum zwischenzeitlichen 7. Rang im Medaillenspiegel. Folgt heute das nächste Edelmetall? Chancen darauf haben die Biathleten um Niklas Hartweg, die ab 14.30 Uhr in der Staffel über 4x 7,5km gefordert sind. Weitere Schweizerinnen und Schweizer stehen heute in Quali-Runden im Einsatz.
An welchen Tagen steht welche Medaillenentscheidung auf dem Programm? Damit du keine Entscheidung verpasst, gibts den kompletten Zeitplan hier als praktisches PDF zum Downloaden, Ausdrucken und Aufhängen. So kann Olympia kommen!
Heutiges Programm ( Dienstag, 17. Februar)
- 9.05 Uhr: Curling Männer Round Robin mit Schweiz-Schweden
- 9.10 Uhr: Nordische Kombination Männer Grossschanze/10km Skispringen Proberunde
- 10 Uhr: Nordische Kombination Männer Grossschanze/10km Skispringen Wettkampfrunde
- 10.45 Uhr: Ski Freestyle Frauen Aerials Qualifikation 1
- 11.30 Uhr: Ski Freestyle Frauen Aerials Qualifikation 2
- 12.10 Uhr: Eishockey Männer Playoffs Qualifikation
- 13 Uhr: Snowboard Frauen Slopestyle Final Lauf 1
- 13.27 Uhr: Snowboard Frauen Slopestyle Final Lauf 2
- 13.30 Uhr: Ski Freestyle Männer Aerials Qualifikation 1
- 13.45 Uhr: Nordische Kombination Männer Grossschanze/10km Skilanglauf
- 13.54 Uhr: Snowboard Frauen Slopestyle Final Lauf 3
- 14 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Training Lauf 1
- 14.05 Uhr: Curling Frauen Round Robin mit Korea-Schweiz
- 14.15 Uhr: Ski Freestyle Männer Aerials Qualifikation 2
- 14.30 Uhr: Biathlon Männer 4 x 7,5km Staffel
- 14.30 Uhr: Eisschnelllauf Männer Mannschaftsverfolgung Halbfinal
- 14.52 Uhr: Eisschnelllauf Frauen Mannschaftsverfolgung Halbfinal
- 15.04 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Training Lauf 2
- 15.24 Uhr: Eisschnelllauf Männer Mannschaftsverfolgung Final D
- 15.30 Uhr: Eisschnelllauf Männer Mannschaftsverfolgung Final C
- 15.43 Uhr: Eisschnelllauf Frauen Mannschaftsverfolgung Final D
- 15.49 Uhr: Eisschnelllauf Frauen Mannschaftsverfolgung Final C
- 16.22 Uhr: Eisschnelllauf Männer Mannschaftsverfolgung Final B
- 16.28 Uhr: Eisschnelllauf Männer Mannschaftsverfolgung Final A
- 16.40 Uhr: Eishockey Männer Playoffs Qualifikation
- 16.41 Uhr: Eisschnelllauf Frauen Mannschaftsverfolgung Final B
- 16.47 Uhr: Eisschnelllauf Frauen Mannschaftsverfolgung Final A
- 18.45 Uhr: Eiskunstlauf Frauen Einzellauf Kurzprogramm
- 19 Uhr: Bob Männer Zweierbob Lauf 3
- 19.05 Uhr: Curling Männer Round Robin mit Deutschland-Schweiz
- 19.30 Uhr: Ski Freestyle Männer Big Air Final Lauf 1
- 19.53 Uhr: Ski Freestyle Männer Big Air Final Lauf 2
- 20.17 Uhr: Ski Freestyle Männer Big Air Final Lauf 3
- 21.05 Uhr: Bob Männer Zweierbob Lauf 4 (Final)
- 21.10 Uhr: Eishockey Männer Playoffs Qualifikation
Mittwoch, 18. Februar
- 9 Uhr: Nordische Kombination Männer Grossschanze Training 4
- 9.05 Uhr: Curling Frauen Round Robin
- 9.45 Uhr: Skilanglauf Frauen Teamsprint Freistil Qualifikation
- 10 Uhr: Bob Männer Viererbob Training Lauf 1
- 10 Uhr: Ski Alpin Frauen Slalom Lauf 1
- 10.15 Uhr: Skilanglauf Männer Teamsprint Freistil Qualifikation
- 11.13 Uhr: Bob Männer Viererbob Training Lauf 2
- 11.30 Uhr: Ski Freestyle Frauen Aerials Final 1
- 11.45 Uhr: Skilanglauf Frauen Teamsprint Freistil Final
- 12.10 Uhr: Eishockey Männer Playoffs Viertelfinal
- 12.15 Uhr: Skilanglauf Männer Teamsprint Freistil Final
- 12.30 Uhr: Ski Freestyle Frauen Aerials Final 2
- 12.30 Uhr: Snowboard Männer Slopestyle Final Lauf 1
- 12.59 Uhr: Snowboard Männer Slopestyle Final Lauf 2
- 13.28 Uhr: Snowboard Männer Slopestyle Final Lauf 3
- 13.30 Uhr: Ski Alpin Frauen Slalom Lauf 2
- 14 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Training Lauf 3
- 14.05 Uhr: Curling Männer Round Robin mit Norwegen-Schweiz
- 14.45 Uhr: Biathlon Frauen 4 x 6km Staffel
- 15.04 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Training Lauf 4
- 16.40 Uhr: Eishockey Männer Playoffs Viertelfinal
- 18.10 Uhr: Eishockey Männer Playoffs Viertelfinal
- 19.05 Uhr: Curling Frauen Round Robin mit Schweiz-Dänemark
- 20.15 Uhr: Shorttrack Männer 500m Viertelfinal
- 20.44 Uhr: Shorttrack Männer 500m Halbfinal
- 20.51 Uhr: Shorttrack Frauen 3000m Staffel Final B
- 21 Uhr: Shorttrack Frauen 3000m Staffel Final A
- 21.10 Uhr: Eishockey Männer Playoffs Viertelfinal
- 21.27 Uhr: Shorttrack Männer 500m Final B
- 21.32 Uhr: Shorttrack Männer 500m Final A
Donnerstag, 19. Februar
- 9.05 Uhr: Curling Männer Round Robin mit Italien-Schweiz
- 9.10 Uhr: Nordische Kombination Männer Teamsprint Skispringen Proberunde
- 9.50 Uhr: Skibergsteigen Frauen Sprint Vorläufe
- 10 Uhr: Bob Männer Viererbob Training Lauf 3
- 10 Uhr: Nordische Kombination Männer Teamsprint Skispringen Wettkampfrunde
- 10.30 Uhr: Ski Freestyle Männer Freeski Halfpipe Qualifikation Lauf 1
- 10.30 Uhr: Skibergsteigen Männer Sprint Vorläufe
- 11.13 Uhr: Bob Männer Viererbob Training Lauf 4
- 11.27 Uhr: Ski Freestyle Männer Freeski Halfpipe Qualifikation Lauf 2
- 11.30 Uhr: Ski Freestyle Männer Aerials Final 1
- 12.30 Uhr: Ski Freestyle Männer Aerials Final 2
- 12.55 Uhr: Skibergsteigen Frauen Sprint Halbfinal
- 13.25 Uhr: Skibergsteigen Männer Sprint Halbfinal
- 13.55 Uhr: Skibergsteigen Frauen Sprint Final
- 14 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Training Lauf 5
- 14 Uhr: Nordische Kombination Männer Teamsprint Skilanglauf
- 14.05 Uhr: Curling Frauen Round Robin mit Schweiz-USA
- 14.15 Uhr: Skibergsteigen Männer Sprint Final
- 14.40 Uhr: Eishockey Frauen Spiel um Platz 3
- 15.04 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Training Lauf 6
- 16.30 Uhr: Eisschnelllauf Männer 1500m
- 19 Uhr: Eiskunstlauf Frauen Einzellauf Kür
- 19.05 Uhr: Curling Männer Halbfinal
- 19.10 Uhr: Eishockey Frauen Final
- 19.30 Uhr: Ski Freestyle Frauen Freeski Halfpipe Qualifikation Lauf 1
- 20.27 Uhr: Ski Freestyle Frauen Freeski Halfpipe Qualifikation Lauf 2
Freitag, 20. Februar
- 10 Uhr: Bob Männer Viererbob Training Lauf 5
- 10 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Setzliste
- 11.13 Uhr: Bob Männer Viererbob Training Lauf 6
- 12 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Achtelfinal
- 12.35 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Viertelfinal
- 12.54 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Halbfinal
- 13.10 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Kleines Final
- 13.15 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Grosses Final
- 14.05 Uhr: Curling Frauen Halbfinal
- 14.15 Uhr: Biathlon Männer 15km Massenstart
- 16.30 Uhr: Eisschnelllauf Frauen 1500m
- 16.40 Uhr: Eishockey Männer Playoffs Halbfinal
- 18 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Lauf 1
- 19.05 Uhr: Curling Männer Spiel um Platz 3
- 19.30 Uhr: Ski Freestyle Männer Freeski Halfpipe Final Lauf 1
- 19.50 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Lauf 2
- 19.59 Uhr: Ski Freestyle Männer Freeski Halfpipe Final Lauf 2
- 20.15 Uhr: Shorttrack Frauen 1500m Viertelfinal
- 20.28 Uhr: Ski Freestyle Männer Freeski Halfpipe Final Lauf 3
- 21.02 Uhr: Shorttrack Frauen 1500m Halbfinal
- 21.10 Uhr: Eishockey Männer Playoffs Halbfinal
- 21.18 Uhr: Shorttrack Männer 5000m Staffel Final B
- 21.30 Uhr: Shorttrack Männer 5000m Staffel Final A
- 22 Uhr: Shorttrack Frauen 1500m Final B
- 22.07 Uhr: Shorttrack Frauen 1500m Final A
Samstag, 21. Februar
- 10 Uhr: Bob Männer Viererbob Lauf 1
- 10 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Setzliste
- 10.45 Uhr: Ski Freestyle Mixed Team Aerials Final 1
- 11 Uhr: Skilanglauf Männer 50km Massenstart Classic
- 11.45 Uhr: Ski Freestyle Mixed Team Aerials Final 2
- 11.57 Uhr: Bob Männer Viererbob Lauf 2
- 12 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Achtelfinal
- 12.35 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Viertelfinal
- 12.54 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Halbfinal
- 13.10 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Kleines Final
- 13.15 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Grosses Final
- 13.30 Uhr: Skibergsteigen Mixed Mixed Staffel
- 14.05 Uhr: Curling Frauen Spiel um Platz 3
- 14.15 Uhr: Biathlon Frauen 12,5km Massenstart
- 15 Uhr: Eisschnelllauf Männer Massenstart Halbfinal
- 15.50 Uhr: Eisschnelllauf Frauen Massenstart Halbfinal
- 16.40 Uhr: Eisschnelllauf Männer Massenstart Final
- 17.15 Uhr: Eisschnelllauf Frauen Massenstart Final
- 19 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Lauf 3
- 19.05 Uhr: Curling Männer Final
- 19.30 Uhr: Ski Freestyle Frauen Freeski Halfpipe Final Lauf 1
- 19.59 Uhr: Ski Freestyle Frauen Freeski Halfpipe Final Lauf 2
- 20.28 Uhr: Ski Freestyle Frauen Freeski Halfpipe Final Lauf 3
- 20.40 Uhr: Eishockey Männer Spiel um Platz 3
- 21.05 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Lauf 4 (Final)
Sonntag, 22. Februar
- 10 Uhr: Bob Männer Viererbob Lauf 3
- 10 Uhr: Skilanglauf Frauen 50km Massenstart Classic
- 11.05 Uhr: Curling Frauen Final
- 12.15 Uhr: Bob Männer Viererbob Lauf 4
- 14.10 Uhr: Eishockey Männer Final
- 20 Uhr: Zeremonien Abschlussfeier