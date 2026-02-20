Kanada, die USA und Finnland kamen mit dem Schrecken davon und setzten sich in ihren Viertelfinals erst in der Verlängerung durch. Die Slowakei stellt derweil die Hockey-Welt auf den Kopf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kanada und USA kämpfen weiter um den Finaleinzug bei Olympia

Slowakei überrascht mit Gruppensieg und 6:2-Sieg gegen Deutschland

Slafkovsky erzielt sieben Punkte, erneute Medaille möglich

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Der Final Kanada gegen USA schien bei der Rückkehr der NHL-Profis auf die Olympia-Bühne nach zwölf Jahren programmiert und ist immer noch ein realistisches Szenario. Doch beinahe wären beide Teams mit ihrer Ansammlung von Superstars am Mittwoch rausgeflogen.

Kanada rettete sich erst dreieinhalb Minuten vor dem Ende in die Verlängerung, nachdem die Tschechen einen Konter mit sechs Feldspielern (und einem Goalie) abgeschlossen hatten, was das Schiedsrichter-Quartett übersehen hatte. Bei den Kanadiern dürften schon Erinnerungen an Nagano 1998 aufgekommen sein. Damals waren sie bei der Olympia-Premiere der NHL-Stars im Halbfinal an Tschechien und Dominik Hasek (1:2 n.P.) gescheitert.

Diesmal holten mit Nick Suzuki (Montreal), der den Ausgleich erzielte, und Mitch Marner (Las Vegas), der in der Overtime traf, zwei die Kohlen aus dem Feuer, die nicht zu den absoluten Superstars zählen, aber immer noch über brutal viel Qualität verfügen.

So gehts beim Hockey weiter Vor-Viertelfinals Schweiz (5.) – Italien (12.) 3:0

– Italien (12.) 3:0 Deutschland (6.) – Frankreich (11.) 5:1

Tschechien (8.) – Dänemark (9.) 3:2

Schweden (7.) – Lettland (10.) 5:1 Viertelfinals Slowakei (3.) – Deutschland 6:2

Kanada (1.) – Tschechien, 4:3 n.V.

Finnland (4.) – Schweiz , 3:2 n.V

, 3:2 n.V USA (2.) – Schweden 2:1 n.V. Halbfinals, am Freitag Kanada (1.) - Finnland (4.) 16.40 Uhr

Überschattet wurde der dramatische Sieg durch den Ausfall von Captain Sidney Crosby (38). Der zweifache Olympiasieger humpelte nach einer Kollision mit Haudegen Radko Gudas in die Kabine. Diesmal blieb dem Mann, der in zwei Olympia-Finals getroffen hatte, nur die Rolle des Motivators. Kann er im Halbfinal wieder spielen? Coach Jon Cooper wollte dies zumindest nicht ausschliessen.

Wie die Kanadier und die Finnen, die unsere Nati nach 0:2-Rückstand noch abfingen, qualifizierten sich die Amerikaner auch erst in der Verlängerung für die Halbfinals, nachdem sie gegen Schweden noch das 1:1 kassiert hatten. Für sie war es Quinn Hughes, der für die Entscheidung sorgte. So elegant wie der begnadete Verteidiger, der während der Saison von Vancouver zu Minnesota transferiert worden war, läuft wohl höchstens sein älterer Bruder Jack, der ebenfalls im US-Team spielt.

Slafkovsky trumpft wie schon in Peking gross auf

Während sich Kanada mit Finnland um einen Finalplatz streitet, bekommen es die USA mit der Slowakei zu tun. Das Team mit EVZ-Stürmer Tomas Tatar als Captain stellt die Hockey-Welt derzeit komplett auf den Kopf. Mit nur sieben NHL-Spielern, von denen keiner die erste Geige in der besten Liga spielt, sind sie bisher durchs Turnier marschiert. Erst schockten sie Finnland (4:1), dann brachten sie den Pflichtsieg gegen Italien über die Runden (3:2), ehe sie sich dank einem späten Tor von Dalibor Dvorsky (20) gegen Schweden (3:5) völlig überraschend den Gruppensieg holten.

Nicht minder sensationell war dann, wie die Slowaken die Deutschen um Edmonton-Superstar Leon Draisaitl im Viertelfinal mit 6:2 wegfegten.

So verblüffend die Auftritte des Teams des ehemaligen NHL-Stürmers Vladimir Orszagh sind, ohne Logik ist die slowakische Renaissance nicht. In den letzten Jahren wurden mit Juraj Slafkovsky (Nummer 1, Montreal), Simon Nemec (2, New Jersey) und Dvorsky (10, St. Louis) gleich drei Talente im NHL-Draft sehr früh gewählt. Das Trio spielt in Mailand eine grosse Rolle. Slafkovsky buchte schon vor vier Jahren in Peking als 17-Jähriger sieben Tore und hat jetzt sieben Punkte auf dem Konto.

Vor vier Jahren gewannen die Slowaken Bronze. Sollten sie wieder eine Medaille holen, wäre dies angesichts der Präsenz der NHL-Stars noch höher einzustufen.