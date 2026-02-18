Das Spiel der Schweizer Hockey-Nati im Olympia-Viertelfinal gegen Finnland wird von Antti Törmänen, dem ehemaligen Trainer von Biel und Bern, auf Finnisch kommentiert. Er spricht über diese Erfahrung, nennt seinen Favoriten und gibt Neuigkeiten bekannt.

Grégory Beaud

Am Dienstag besiegte die Schweiz Italien (3:0) unter den Augen eines klugen Experten: Antti Törmänen. Wir trafen ihn vor dem Spiel und er sagte, dass er sich auf das Spiel Finnland - Schweiz am Mittwochabend freue, wenn es denn überhaupt stattfinde. Die Schweiz müsse nämlich noch Italien schlagen. Und dieses Spiel kommentierte der ehemalige Bieler Trainer für die finnische Station von HBO Max. «Ich habe bereits bei den Spielen der Euro Hockey Tour in Zürich als Experte fungiert», erklärte er uns.

Eine Rolle, die er sehr ernst nimmt. «Der Kommentator, mit dem ich zusammenarbeite, ist eine Koryphäe», lächelt er. «Bei ihm musst du gut sein. Meine Rolle ist es, die technischen und taktischen Aspekte zu beleuchten. Nicht, über Tore zu schreien.» Da trifft es sich gut, dass der ehemalige Trainer von Biel und Bern ein gewiefter Taktiker war, als er in der National League tätig war.

«Janis Moser hat immer über den Dingen gestanden»

Antti Törmänen, der immer noch in der Region Biel lebt, ist also die beste Person, um uns dieses Viertelfinale der Olympischen Spiele zwischen seiner Heimat und seiner Wahlheimat zu analysieren. «Der Beste, ich weiss nicht, aber ich habe eine ziemlich gute Vorstellung davon, was uns erwartet.» Seiner Meinung nach sollte Finnland gewinnen. «Ich gebe ihnen eine 65- oder 70-prozentige Chance, sich zu qualifizieren», sagt er. «Die Schweiz hat einige sehr gute Spieler. Aber das Niveau der besten Finnen ist höher.» Und er zählt Mikko Rantanen, Sebastian Aho oder auch Miro Heiskanen auf.

«Wenn man dazu noch die Abwesenheiten von Kevin Fiala und vielleicht Denis Malgin hinzurechnet, könnte es kompliziert werden», fügt er hinzu. In den Schweizer Reihen kennt Antti Törmänen einige Spieler, die er gecoacht hat, sehr gut. Vor allem das erste Verteidigungspaar Roman Josi und Janis Moser. Letzterem gab der Finne in der Saison 2017-2018 erstmals eine Chance in der National League. «Er hat immer über den Dingen gestanden», erinnert er sich. «Er ist ein intelligenter Spieler und seine Fähigkeit, Anweisungen schnell zu verinnerlichen, hat mich immer verblüfft.»

Es überrascht ihn daher nicht, dass er sich auf diesem Niveau weiterentwickelt. Er gibt zu: «Bei einem so jungen Spieler kann man nie mit Sicherheit sagen, dass er auf seiner Position einer der besten der Welt werden wird. Aber er hatte das Zeug dazu, es gut zu machen.» Und er erinnert sich an eine kleine Anekdote. «Ich hatte mit den Trainern der Schweizer Nationalmannschaft gesprochen, als er seine erste volle Saison bei Biel spielte, und ich sagte ihnen, sie sollten ihn zur WM mitnehmen. Sie haben mich angeschaut, als ob ich etwas Dummes gesagt hätte (lacht). Im Mai war er dabei. Alle waren erstaunt, wie sehr er sich von Tag zu Tag verbessert hat.»

«Musste Roman Josi beruhigen»

In der Saison 2012/2013 war Antti Törmänen Trainer des SC Bern. Aufgrund eines Streiks in der NHL kehrte Roman Josi nach Bern zurück und absolvierte 26 Spiele unter Törmänen, bevor er nach Nashville zurückkehrte. Ist es einfach, einen solchen Spieler zu trainieren?

Er lacht offen: «Es ist nicht wirklich schwierig. Es ist interessant zu sehen, was für ein Spieler er geworden ist.» In seinen ersten Spielen in Bern sei er ständing im Angriff gewesen und habe versucht Tore zu erzielen, erinnert sich der Finne. «Ich musste versuchen, ihn ein wenig zu beruhigen und ihm sagen, dass er seine Momente wählen soll, um Risiken einzugehen. Man kann nicht ein ganzes Spiel lang so spielen» (lacht). «Ein Trainer wird sich nie darüber beschweren, dass er einen Spieler coachen muss, der nach Lösungen sucht und das Spiel gestalten will.» Vor allem, wenn man den offensiven Geist und die Art und Weise kennt, wie der finnische Techniker das Eishockey versteht.

Alltag im Rhythmus seiner Krebserkrankung

Antti Törmänens Realität ist jedoch nicht (mehr) nur das Eishockey. Sein Alltag besteht vor allem aus seinem Kampf gegen den Gallenblasenkrebs. Ein Kampf, den er sogar in Italien fortsetzt. Er sagt: «Es ist nicht selbstverständlich, zwei Spiele am Tag zu kommentieren, wie ich es jetzt tue. Zwischen den Spielen gehe ich ins Bett und versuche, mich zu erholen. Das kostet mich viel Energie. Aber ich bin froh, dass ich das tue. So kann ich mit einem Fuss in diesem Geschäft bleiben.»

Aber er weiss, dass es nicht klug ist, daran zu denken, wieder mit beiden Füssen darin zu stehen. Nicht jetzt. «Es ist ein schönes Ziel, das man in einer Ecke des Kopfes haben sollte», stellt er klar. «Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es in diese Richtung geht. Nein, ich bin schon so glücklich, dass ich im Moment bei den Olympischen Spielen dabei sein kann. Mein Ziel ist es, wenn ich realistisch bin, eines Tages einen kleinen Prozentsatz in einem Verein zu finden. Ein 20- oder 40-Prozenter wäre schon ziemlich gut. Aber alles zu seiner Zeit.» Vor allem, da er sich auf Finnland - Schweiz vorbereiten muss.