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F2-Bolide geht nach Crash in Flammen auf
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Auf neuer Strecke in Madrid:F2-Bolide geht nach Crash in Flammen auf

Schrecksekunde für Thailänder
Bolide brennt nach Crash auf dem Madring

Nach einem F2-Crash von Tasanapol Inthraphuvasak im freien Training fängt dessen Bolide Feuer. Der Vorfall verstärkt die Skepsis vor dem Formel-1-Comeback.
Publiziert: vor 7 Minuten
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Crash in Madrid beim freien F2-Training.
Foto: IMAGO/PsnewZ

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Crash im freien Training der Formel 2 in Madrid
  • Tasanapol Inthraphuvasak krachte am Kurvenausgang in die Streckenbegrenzung
  • Der ART-Bolide fing Feuer, dicker Rauch umgab das Auto


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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Am Freitagmorgen muss das freie Training der Formel 2 bereits nach wenigen Minuten unterbrochen werden. Der Grund: Tasanapol Inthraphuvasak (20) landet mit seinem ART nach einer Kurve in der Streckenbegrenzung. Nur Sekunden später fängt der F2-Bolide Feuer. Der Thailänder kann das Auto glücklicherweise selbständig verlassen, während von dessen Wagen schwarze Rauchwolken aufsteigen.

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Bevor die Stewards mit Feuerlöschern eingreifen, versuchen sie skurrilerweise, den Brand durch den Streckenzaun hindurch mit einem einfachen Wasserschlauch zu bekämpfen. Bis das Training wieder freigegeben wird, dauert es einige Minuten.

Skepsis vor der Madrid-Rückkehr

Der Madring ist dieses Jahr das erste Mal Teil des Formel-1-Rennkalenders. Damit kehrt die Königsklasse nach 45 Jahren zurück nach Madrid. Dem geplanten Rennen in der spanischen Hauptstadt blicken viele mit Skepsis entgegen.

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