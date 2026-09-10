Start in ein neues Abenteuer. Auf dem 5,414 km langen Madring rund um ein Messegelände und zwischen einer Autobahn lauern ab Freitag 13.30 Uhr im ersten Training viele Unbekannte und tausend Gefahren. Die Frage: Wer crasht zuerst?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Madrid feiert nach 45 Jahren die Rückkehr der Formel 1

550 Meter lange Steilkurve mit 14 Grad sorgt für Spannung

Formel-3-Test: 19 rote Flaggen und zahlreiche kaputte Autos

Roger Benoit Formel-1-Experte

Noch sind die meisten Fahrer nicht skeptisch, freuen sich auf eine Piste mit 22 Kurven. Mit einem Höhepunkt. Kurve 12: La Monumental. Ein 550 Meter langer Abschnitt mit einer Steilkurve (14 Grad). In Zandvoort hatte die letzte Kurve, wo Verstappen seinen Crash baute, eine Überhöhung von 19 Grad. Bei der historischen Steilwand von Monza rasten früher die GP-Boliden mit 37 Grad durch die Kurve.

Alonso: «Crash, Feierabend»

Nun, in Madrid wurden allein für diesen Abschnitt Tribünen mit 45'000 Fans gebaut. Dort sollte man auch einige Überholmanöver sehen.

Für GP-Senior Fernando Alonso (45) ist die neue Strecke im unterlegenen Aston-Martin-Honda eine Herausforderung. «Ohne Demut geht es hier nicht. Wenn du crashst, kannst du den Tag vergessen. Wir kennen zwar alle die Strecke aus dem Simulator. Doch oft wirst du dann von der Realität überrascht. Und die wahre Bodenhaftung kann dir kein Simulator vermitteln.»

Bortoleto mit Respekt

Das Areal? Auf der einen Seite sind die Boxen und das Fahrerlager (mit dem Messegelände). Auf der anderen Seite die Autobahn. Nur durch zwei Tunnels kommst du dorthin und auch zur bereits beschriebenen Steilwandkurve.

Für Audi-Pilot Bortoleto sicher eine «neue Erfahrung. Ich bin richtig gespannt. Denn die Strecke geht auf und ab, du rast durch blinde Kurven und Bremsen wird hier einer der wichtigsten Punkte sein».

Formel 3: 19 rote Flaggen

Vergleiche mit Jeddah, Monaco, Baku oder Macao wurden gemacht. Gefährlich sind alle diese Pisten, wenn die Stars einen Fehler machen. Die 19 roten Flaggen, kaputte Autos oder Aufhängungen bei einem Formel-3-Test sagen eigentlich alles.

Nur das kaum harmonierende Ferrari-Duo Hamilton und Leclerc kennt die Piste, die man mit einem alten Ferrari vor einigen Wochen während eines Filmtages kennenlernte. Leclerc: «Aber da war die Piste noch gar nicht endgültig asphaltiert. Doch ich finde die neue Strecke einfach geil.» Wie lange noch?

Madrid neidisch auf Barcelona

Las Vegas 2023 war der letzte Ort, der mit einem neuen Grand Prix in den Kalender kam. Nach Madrid kommt der Zirkus nach 45 Jahren zurück. Damals fuhr man auf der Jarama-Strecke, wo sich die Formel 1 1981 mit einem Sieg von Gilles Villeneuve (Ferrari) verabschiedete.

Dann kam fünfmal Jerez im Süden, bevor Barcelona ab 1991 die Formel 1 immer freundlich empfangen hat. Auch bei den unzähligen Tests (vor allem im Winter). Doch für die Hauptstadt Madrid war dieser GP von Katalonien immer ein Dorn im Auge. Jetzt hat man diesen Kampf gewonnen – und Barcelona muss sich in Zukunft mit Spa jährlich abwechseln. Im Fussball scheint Barcelona weiter vorne zu liegen.