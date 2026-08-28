Töff-Weltmeister Tom Lüthi feiert seinen 40. Geburtstag mit einem privaten Neuanfang: neue Wohnung in Linden BE und eine neue Liebe an seiner Seite. Wird er Ende Saison auch noch zum Weltmeister-Macher in der Moto2?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tom Lüthi feiert bald 40. Geburtstag und neues Leben in Linden BE

Mit neuer Freundin Michelle Käch (32) aus Solothurn seit über 6 Monaten zusammen

Als Mentor bei IntactGP: Gonzalez führt WM mit 4 Siegen, Agius Dritter

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Seine Karriere endete vor fünf Jahren, nun feiert der Schweizer Töff-Held Tom Lüthi in wenigen Tagen seinen 40. Geburtstag. Der Berner enthüllt jetzt in der aktuellen Ausgabe der «Schweizer Illustrierten», dass er seinen runden Geburtstag mit einer Menge frischem Wind in seinem Privatleben begeht.

Einerseits lebt Lüthi seit wenigen Monaten in seiner komplett neuen Wohnung, die sich an einem ganz besonderen Ort befindet: Unter demselben Dach auf dem Bauernhof in Linden BE, wo er einst aufwuchs, baute sich Lüthi eine Haushälfte nach den eigenen Wünschen um.

Die neue Freundin stammt aus Solothurn

Und der Töff-Weltmeister von 2005 hat eine neue Frau an seiner Seite. «Wir kennen uns schon zehn Jahre, zwischendurch hatten wir nicht mehr viel Kontakt. Doch jetzt sind wir etwas mehr als ein halbes Jahr zusammen», macht Lüthi seine neue Beziehung mit der Solothurnerin Michelle Käch (32) publik.

1:25 Lüthi Sportler des Jahres 2005: «Hätte nicht mich, sondern Federer gewählt»

Seine neue Freundin stammt nicht aus dem Töff-Kosmos. Wer sie ist, was Lüthi über seinen 40. Geburi denkt und viele Bilder vom Paar in Lüthis neuer Wohnung gibts in der neuen «Schweizer Illustrierten» (ab Freitag im Handel) zu sehen.

Wer zudem wissen will, wie es Lüthi bei seiner Aufgabe an der Rennstrecke ergeht, sollte an diesem Wochenende den GP von Aragon (Spanien) verfolgen. Der Ex-Weltmeister ist im deutschen Moto2-Team IntactGP Fahrer-Mentor für das Piloten-Duo Manuel Gonzalez (24) und Senna Agius (21). Und das äusserst erfolgreich: Gonzalez ist vierfacher Saisonsieger und führt die WM komfortabel an, Teamkollege Agius gewann zweimal und ist WM-Dritter.

Gibts für Lüthi neben dem privaten bald auch beruflich das grosse Glück und der Schweizer wird zum Weltmeistermacher?