Heftiger Bezzecchi-Abflug im ersten GP nach Sperre

Nachdem Marco Bezzecchi vor einer Woche in Tschechien für einen handfesten Skandal gesorgt hat, setzt es für ihn nun beim GP in Holland eine weitere Enttäuschung ab.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Der Holland-GP der MotoGP in Assen dauert für Marco Bezzecchi keine zwei Runden. An Position drei liegend rutscht der Italiener von der Strecke und überschlägt sich heftig.

Vergangene Woche verpasste Bezzecchi im tschechischen Brünn den GP wegen einer Sperre. Der Aprilia-Pilot verursachte nach seinem Sturz im Sprint einen Skandal, als er einen Streckenhelfer ohrfeigte. Den Sprint am Samstag in Assen beendete der 27-Jährige als Vierter.

Durch seinen Ausfall in Holland ist Bezzecchi seine WM-Führung los. Neu liegt er sieben Punkte hinter dem Spanier Jorge Martin auf Rang zwei. Martin wird beim Holland-GP Dritter. Schneller sind nur der siegreiche Japaner Ai Ogura (erster Triumph in der MotoGP) und Martins Landsmann Raul Fernandez.