Das Trackteam feiert beim MotoGP-Sprint in Holland einen Doppelsieg: Raul Fernandez triumphiert vor Ai Ogura. WM-Leader Marco Bezzecchi muss mit Rang 4 vorliebnehmen.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der Spanier Raul Fernandez, der Achte der MotoGP-WM, gewinnt in Assen den Sprint beim Holland-GP. Der 25-jährige Pilot des Trackteams holt sich in der 5. Runde die Führung von Jorge Martin und gibt sie nicht mehr her.

Hinter ihm wird sein gleichaltriger Teamkollege Ai Ogura Zweiter, Fabio Di Giannantonio (27) komplettiert das Sprint-Podest. WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi (186 Punkte) folgt dahinter auf Rang 4, unmittelbar vor seinem ersten Verfolger Martin (177 Punkte).

Weil Letzterer aber auch am Sonntag beim GP von der Pole starten wird, könnte er weiter Boden gutmachen auf den Italiener. Bezzecchi hat an Vorsprung eingebüsst, weil er vergangenes Wochenende nach einer Ohrfeige an einen Streckenposten für den Tschechien-GP gesperrt worden war.