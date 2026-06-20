Italiener Bagnaia durchbricht spanische Sprint-Dominanz

Während der zweifache MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia (2022 und 2023) in Brünn zum Sprintsieg rast, muss der derzeitige WM-Führende Marco Bezzecchi nach seinem Ausfall beim GP von Ungarn eine weitere Enttäuschung verkraften.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Im neunten MotoGP-Sprintrennen der Saison steht erstmals kein Spanier zuoberst auf dem Podest. Mit Francesco Bagnaia jubelt im tschechischen Brünn ein Italiener über den Sieg und schnappt sich als Belohnung dafür zwölf WM-Punkte.

Bagnaia verweist Ai Ogura und Marc Marquez (schon drei Sprintsiege 2026) auf die Plätze zwei und drei, wobei der Japaner um 241 und der Spanier um 794 Tausendstel das Nachsehen hat.

WM-Leader Marco Bezzecchi geht komplett leer aus. Der Italiener rutscht in der achten von total zehn Runden in Kurve drei auf Rang fünf liegend weg und scheidet aus.

Bezzecchi führt die Gesamtwertung mit 180 Punkten vor dem Spanier Jorge Martin (165 Punkte, Fünfter im Sprint) und seinem Landsmann Fabio Di Giannantonio (144 Punkte, Vierter im Sprint) an. Bagnaia ist derzeit mit 111 Zählern WM-Siebter.