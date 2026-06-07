Marc Marquez bleibt der König von Ungarn – und zwar nicht nur im Sprint: Am Sonntag gewinnt der Spanier den Grand Prix. Aufreger des Rennens ist ein Massen-Crash in der ersten Kurve, bei dem vier der fünf WM-Führenden ausscheiden – darunter Leader Marco Bezzecchi.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Perfektes Wochenende für Marc Marquez (33): Nach seinem Sprint-Erfolg am Samstag doppelt der Spanier nach und gewinnt auch den Grossen Preis von Ungarn. Gemeinsam mit seinem Landsmann Pedro Acosta (22), der sich wie schon tags zuvor Platz zwei sichert, liefert er ein packendes Duell: Zwar muss er als Polesitter die Führung früh an Acosta abtreten, holt sie sich aber in der 15. Runde zurück – und verteidigt die Spitzenposition bis ins Ziel. Das Podest komplettiert der Italiener Francesco Bagnaia (29).

Doch auf welchem Rang landen die beiden WM-Ranglisten-Führenden Marco Bezzecchi (27) und Jorge Martin (28)? Beide gehen komplett leer aus. Denn: In der ersten Kurve verursacht Martin einen Massen-Crash, als er stürzt und neben Bezzecchi noch zwei weitere Fahrer ins Aus reisst. Damit ändert sich in der Gesamtwertung an der Spitze nichts: Bezzecchi führt weiterhin mit 20 Punkten vor Martin, doch die Konkurrenz holt auf: Acosta verkürzt den Rückstand auf 48 Zähler, während Marquez nur noch 72 Punkte auf die Spitze fehlen.

Für Marquez ist es ein geschichtsträchtiger Tag: Es ist nicht nur sein erster Grand-Prix-Sieg nach 266 Tagen, sondern auch der insgesamt 100. WM-Sieg seiner Karriere. In der ewigen Bestenliste liegen klassenübergreifend nur die beiden italienischen Legenden Giacomo Agostini (122) und Valentino Rossi (115) vor ihm.